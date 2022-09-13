«إف 5» تطلق حملة توعوية بالأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط، مع التركيز على كيفية تأثير الأمن الإلكتروني على الأفراد من شتى ميادين الحياة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة F5 عزمها استعراض القدرات والإمكانات المتقدمة في منصتها الجديدة للحوسبة السحابية المتوزعة خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2022، والتي تأتي كتوسعة كبيرة لمحفظة الشركة من المنتجات والخدمات المتخصصة بحماية أمن التطبيقات وتوصيلها.

وتقدم منصة الحوسبة السحابية المتوزعة من F5 مجموعة متكاملة من حلول حماية الأمن الإلكتروني للتطبيقات وتأمين ربطها الشبكي عبر سائر بيئات حوسبة السحاب بما فيها بيئات الحوسبة الطرفية، وذلك انطلاقا من منصة موحدة تقدم هذه الحلول البرمجية كخدمة، تشمل أيضا خدمة حماية تطبيقات الويب السحابية المتوزعة وواجهات توصيلها البرامجية، والمعروفة بتعزيز قدرات الأمن الإلكتروني في سائر محفظة التقنيات التي تقدمها الشركة.

يأتي هذا في ضوء تزايد التعقيدات التي طالت بيئات تشغيل التطبيقات تزامنا مع توجه الشركات لتطوير خدماتها الرقمية والسعي وراء نماذج أوسع في تشييد البنى الأساسية القادرة على تعزيز الأداء وخفض التكاليف. وفي هذه السياق، كشف دراسة من F5، بعنوان تقرير استراتيجية حالة التطبيقات للعام 2022، عن استمرار ما يصل إلى 88 بالمئة من الشركات في اعتماد الهيكليات القديمة والحديثة في بناء التطبيقات، فيما ظهر أن 70 بالمئة منها تعتمد على بيئات الحوسبة السحابية المتعددة في تشغيل التطبيقات، مما زاد من مساحة التعرض للتهديدات الإلكترونية وأجبر الشركات في كثير من الأحيان على نشر ضوابط أمنية متفرقة وغير منسجمة عبر مختلف بيئات الحوسبة. علاوة على ذلك، ظهر أن 78 بالمئة من المؤسسات تركز في الوقت الراهن على أمن الواجهات البرمجية للتطبيقات.

تعليقا، قال محمد أبو خاطر، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى F5: "جميع المؤسسات تقريبا في الشرق الأوسط وخارجه تجد نفسها في بؤرة اتجاهين كبيرين: أولهما، التطبيقات التي أصبحت بتطورها مركزا تدور حوله الحياة الرقمية للعملاء، وثانيهما، تصاعد موجة التهديدات الإلكترونية الموجهة ضدهم".

وأضاف: "في مواجهة تلك التحديات، بادرنا في شركة F5 إلى إطلاق تحول في أعمالنا ومحافظ خدماتنا. وكانت عملية التحول ترتكز على خدمات الحوسبة السحابية المتوزعة، نظرا لأنها تقدم نهجًا جديدًا في حماية أمن التطبيقات بمؤازرة حلول برامجية متاحة كخدمة يمكن نشرها في أي مكان يحتاجه التطبيق وذلك رغم إدارتها بشكل مركزي. وهذا يعود بأثر إيجابي كبير على عمل الشركات ويقدم لعملائها تجارب أرقى".

الأمن الإلكتروني مسألة شخصية

وفي إطار مشاركتها بفعاليات جيتكس 2022 ستبادر شركة F5 إلى إطلاق حملة A Force For للتوعية بالأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال القصص والتجارب الشخصية، ستتطرق الحملة إلى تأثير الأمن الإلكتروني على الأفراد من جميع ميادين الحياة. وستستعرض الحملة تجارب الطواقم والمهنيين العاملين في المجال التقني واعتمادهم على تقنيات «إف 5» لحماية أمن الأعمال والموظفين والعملاء.

وأكد أبو خاطر في هذا السياق بقوله: "الجريمة الإلكترونية قد تؤذي الشركات لكن الضحايا الحقيقيين هم النّاس". وأضاف: "حملة التوعية تدور حول جعل الأمن الإلكتروني مسألة شخصية، فهي مدفوعة بأهم شيء عندنا، ألا وهو الناس في حياتنا الذين يعتمدون علينا لضمان الأمن والأمان في عوالمهم الرقمية".

للمزيد من المعلومات، يمكن زيارة جناح الشركة رقم B30 - القاعة 3 في معرض جيتكس 2022.

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معلومات عن F5:

تعتبر F5 متخصصة في تأمين وتوفير التطبيقات التي تعمل عبر السحابة المتعددة، وهي تساعد قائمة عملائها، والتي تضم أكبر الشركات على مستوى العالم والمؤسسات المالية ومزودي الخدمات والهيئات الحكومية، على توفير تجربة رقمية مميزة وفائقة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع f5.com. كما يمكن متابعة أخبار الشركة عبر تويتر @F5_EMEA أو زيارة الصفحة الخاصة للشركة عبر لينكد إن و فيسبوك للحصول على المزيد من المعلومات حول F5 وشركائها والتقنيات التي تطوّرها.