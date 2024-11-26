أعلن الصندوق الأردني للريادة عن استثمار بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي في صندوق صقر2، وهو صندوق رأس مال جريء تديره فيجن فينتشرز. يستثمرصندوق صقر2 في الشركات الناشئة في المراحل الأولية من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة ما قبل الجولة التمويلية "B". يتماشى هذا الاستثمار، مع أهداف الصندوق الأردني للريادة لغايات تمكين الشركات الأردنية الواعدة من خلال توفير رأس المال للاستثمار.

صرح المهندس محمد المحتسب الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة قائلاً: "يسعدنا انضمام صندوق "صقر2"، المدار من قبل "فيجن فينتشرز" إلى محفظتنا الاستثمارية. أظهرت فيجن فينتشرز إيماناً عميقاً بالبيئة الريادية في الأردن من خلال تخصيصها مبالغ للاستثمار في الأردن بما يعزز رأس المال الإضافي للشركات الأردنية الناشئة ويسرع وصول الشركات الناشئة إلى أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي."

بدوره قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيجن فينتشرز قيس العيسى: "نحن فخورون بشراكتنا مع الصندوق الأردني للريادة، والتي تعكس إيماننا بالبيئة الريادية الأردنية وبمساهمتها في إثراء البيئة الريادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ان سوق منطقة الشرق الأوسط يتميز بتعدد اسواقه وقربها من بعضها البعض مما يجعل التعاون فيما بين العاملين بالمناطق المختلفة أسهل من أي منطقة أخرى. لقد نجحنا في تكوين جسر يربط بين الشركات الرائدة الأردنية ومثيلاتها بمنطقة الخليج لخدمة جميع الأطراف مما نتج عنه اتفاقيات واستحواذات مميزة أفادت المنطقة كاملة."

نبذة عن الصندوق الأردني للريادة:

الصندوق الأردني للريادة هو صندوق قيمته 98 مليون دولار أمريكي تأسس في عام 2017 ومسجل في الأردن كشركة مساهمة خاصة، بهدف الإسهام في إحداث تغيير نوعي في بيئة ريادة الأعمال والابتكار المحلية. حيث يساهم البنك المركزي الأردني بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، في حين تبلغ مساهمة البنك الدولي 50 مليون دولار أمريكي. يعمل الصندوق الأردني للريادة على زيادة التمويل للشركات الأردنية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مراحلها المبكرة، خصوصًا تلك التي تمتاز بالرؤية الطموحة وإمكانات النمو العالية. ويهدف الصندوق إلى إنشاء بيئة ملائمة ومحفزة لرواد الأعمال الأردنيين المبدعين لتحويل مشاريعهم المبتكرة إلى شركات ناشئة قابلة للاستمرارية، وتوفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، إلى جانب إنشاء قطاعات اقتصادية تخدم أسواق التصدير من خلال تسخير المواهب الإبداعية والتقنية لرواد الأعمال الأردنيين والفرق الإدارية.

نبذة عن شركة فيجن فينتشرز:

شركة رأس مال جريء تأسست عام ٢٠١٦م على يد كل من قيس العيسى وهيثم بوعايشة. الشركة تدير صناديق رأس مال جريء تستثمر في الشركات الريادية الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مراحلها الأولية. وتتميز الشركة بخبرات مؤسسيها والعاملين فيها الريادية فهي "من رواد الاعمال .. واليهم" حيث كانوا مؤسسين لأول مقدم خدمات انترنت بالسعودية عام ١٩٩٤م.

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