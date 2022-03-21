رئيس الوزراء البريطاني يطلع على أحدث مشاريع الفنار للطاقة المستدامة

في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية وخلال زيارته إلى مركز سابك للتطوير بالرياض، التقت شركة الفنار برئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حيث تم عرض جهود الفنار في قطاع الطاقة غير النفطي والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة من خلال استثمار مليار جنيه إسترليني (ما يزيد عن 5 مليار ريال) بمشروع "لايتهاوس جرين فيولز" في تيسايد شمال شرق بريطانيا، والذي يعتبر أحد مبادرات شركة الفنار للاستدامة، ويأتي ضمن إطار مساهمات الشركة في تحويل نظم الطاقة والحفاظ على المكانة المتقدمة للشركة في قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار في التقنيات المستدامة.

تُطبق شركة الفنار تقنيات الاستدامة في قطاع النقل الجوي كونه من أشد القطاعات تأثيرًا على البيئة من حيث نسبة رفع الانبعاثات الكربونية وذلك من خلال أول مصنع من نوعه لإنتاج وقود الطيران المستدام على نطاق تجاري في المملكة المتحدة، وبطاقة انتاجية سنوية تقدر بأكثر 180 مليون لترًا من وقود الطائرات المستدام يكفي لتشغيل 15 ألف رحلة جوية في السنة والذي شأنه أن يقلل انبعاثات الكربون الضارة الناجمة عن الوقود التقليدي بأكثر من 700 ألف طن سنوياً.

يذكر أن تصميم مشروع الفنار (Lighthouse Green Fuels) قد فاز بمنحة بحث وتطوير في برنامج الاستدامة الذي نظمته وزارة النقل البريطانية تحت عنوان: (Green Fuel Green Skies)، وتستعد الشركة حالياً لتنفيذ المرحلة الأخيرة لإطلاق هذا المشروع من أعمال الهندسة والتصاميم والبنية التحتية والمرافق وتنفيذ الإجراءات النظامية لاستكماله على أكمل وجه.

وعلى الصعيد الوطني، تسعى شركة الفنار للعمل بكامل خبراتها العالمية في تنفيذ مشاريع مشابهة في مجالات الطاقة المستدامة في السعودية، والاستثمار في تقنيات الوقود الأخضر وتوطينها، والعمل جنباً إلى جنب وبشكل مكثف لدراسة تطبيق تقنيات الاستدامة والاقتصاد الأخضر في هذه المشاريع العملاقة سواء لجهة إنتاج وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة أو لجهة تطبيق تقنيات إنتاج الوقود الأخضر، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر 2021م، والتي تأتي ضمن الخطط الاستثمارية لمجموعة الفنار والهادفة إلى تصميم حلول مبتكرة للمساعدة في التصدي لأزمة المناخ اعتمادًا على الطاقة النظيفة.

شركة الفنار هي إحدى الشركات الوطنية التي تعمل في مجال الطاقة المستدامة في المملكة العربية السعودية، حيث قامت بتطوير مشاريع متعددة بهذا المجال في عدد من الدول حول العالم من خلال استقطاب الأفكار المبتكرة في مجال توليد الطاقة وصناعاتها التكميلية، لتكون أعمال البحث والابتكار والجودة من أهم ركائز العمل في الشركة، كما نجحت شركة الفنار في توطين العديد من تكنولوجيات التصنيع الخاصة بمجالات الطاقة ونقل خبراتها المُكتسبة واستثمار مواردها لتنمية ودعم الصناعة الوطنية.

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