دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامه بالاستدامة وتنمية الأفراد والمجتمعات المهمشة والأقل حظاً، تبرع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بأكثر من 5,000 جهاز إلكتروني لسد الفجوة الرقمية لدى الطلاب المحتاجين في جميع أنحاء العالم.

وتبرع البنك بالأجهزة لصالح "إي سايكليكس" (Ecyclex)، وهي شركة تقدم حلول إعادة تدوير مخصصة وشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأجهزة الإلكترونية. وتعد "إي سايكليكس" شركة معتمدة من غرفة دبي، وتراخيص، وبلدية دبي، وبلدية الشارقة، وتدوير في أبوظبي، وتلعب دوراً رئيسياً في الاقتصاد الدائري.

وبمجرد تجديد الأجهزة وإعادة تدويرها، سيتم تسليمها إلى المدرسة الرقمية، وهو برنامج للتعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وسيتم توفير الأجهزة لدعم الطلاب المحتاجين في جميع أنحاء العالم، ما يتيح لهم الوصول إلى الأجهزة التي تدعم حاجة الطلاب إلى الإنترنت والموارد التعليمية.

وانطلاقاً من كونه بنكاً وطنياً رائداً، يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني باستدامة أعماله والكوكب وسكانه. وتماشياً مع هذا الالتزام، يشارك البنك في شراكات هادفة مع المؤسسات والمنظمات المجتمعية لتمكين المجتمعات المحلية. ويساهم التبرع للمدرسة الرقمية في دعم 8,512 طالباً وطالبة، وخفض 10,868 كجم من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 3,043.04 قدماً مكعبة من مساحة مكب النفايات. وبإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، نجح بنك الإمارات دبي الوطني في تقليص حجم النفايات الإلكترونية، التي تمثل مصدر قلق بيئي متزايداً. وباعتباره مجموعة مسؤولة، ينصب تركيز بنك الإمارات دبي الوطني على تقليل البصمة الكربونية، والحفاظ على الموارد، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 31 مارس 2024 بلغ مجموع أصوله 902 مليار درهم (يعادل تقريباً 246 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 858 فرعاً إضافة إلى 4,450 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 3.89 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا