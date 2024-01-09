دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع 4thWave، المنصة الرقمية المبتكرة للتمويل والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، لتبسيط التدفقات النقدية بين الشركات. وبموجب هذه الشراكة، سوف تستفيد ماستركارد من منصة تمويل سلسلة التوريد المختصة بإدارة المدفوعات بين الشركات من 4htWave لخدمة عملائها من المؤسسات التجارية، وتحسين التدفقات النقدية للشركات التي تقوم بشراء وتوريد السلع والخدمات.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز عروض خدمات إدارة المدفوعات التجارية من ماستركارد " InControl for Commercial Payments "، والتي تمثل حلًّا مبتكرًا لتبسيط المدفوعات بين الشركات عن طريق استخدام أرقام حسابات افتراضية مرنة وآمنة لسداد المدفوعات للموردين. وسوف يسهم حل المعالجة المباشرة من ماستركارد (STP) في تحسين مستويات قبول حسابات البطاقات الافتراضية لتحويل أموال المعاملات المعتمدة إلى الحسابات المصرفية للموردين.

يشار إلى أن عدم كفاءة عمليات المعالجة والمدفوعات تؤثر سلبًا على علاقات المؤسسات بالبائعين، حيث تعاني 72% من المؤسسات من هذه المشكلة، التي تحدّ من التعاملات بين الطرفين. وتعمل ماستركارد على إحداث نقلة نوعية في مجال المدفوعات بين الشركات من خلال إزالة العقبات المالية والتشغيلية الناتجة عن عدم كفاءة العمليات وأنظمة الدفع المتنوعة، التي تنشأ من نقاط دفع مختلفة.

وقال كلايد روزانوسكي، نائب الرئيس الأول للحلول التجارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "نحن ملتزمون بمساعدة الشركات من حول العالم على تغيير طريقة استلام وسداد المدفوعات للأفضل، ونستثمر في الموارد التي تسهم في تحسين وتعزيز قدراتنا في مجال المدفوعات بين الشركات. وإن شراكاتنا مع 4thWave هي ثمرة جهودنا المستمرة لتوفير حلول مبسطة لمدفوعات الشركات، وستسمح لنا بتوفير قيمة غنية لجميع الأطراف المشاركة في سلسلة الإمداد".

من جانبه، قال دان ميشرا، رئيس مجلس إدارة شركة 4htWave: "سعداء بهذا التعاون مع ماستركارد لتوسيع نطاق خدماتنا وعروضنا لتشمل أسواق أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا. لقد تأثرت أعمال الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى حد كبير بتباطؤ عمليات تحصيل المستحقات، مما أسفر عن أزمة حادة في السيولة وألقى بظلاله على قدرة هذه الشركات على مواصلة أعمالها ونموها. يساهم الحلّ المشترك الذي نقدمه بالشراكة مع ماستركارد في توفير منصة تمويل مبتكرة وبسيطة تحفز النمو الاقتصادي، في وقت نحن بأمس الحاجة لذلك".

يشار إلى أن قيمة الفرص المتاحة في سوق المدفوعات التجارية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا تصل إلى 7 تريليون دولار. وتمثل المدفوعات والمستحقات بين الشركات أكثر من 85% من هذه التدفقات، بما يتيح فرصة كبير لتحقيق نمو غير مسبوق.

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نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.