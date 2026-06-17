أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة/باريس، فرنسا: وقّعت ايدج، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، و4iG، الشركة المجرية الرائدة في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، اتفاقية أولية خلال معرض Eurosatory 2026 لتأسيس مشروع مشترك في المجر يركز على التكنولوجيا الدفاعية غير الفتاكة، من خلال شركة كوندور للتكنولوجيا غير الفتاكة التابعة لايدج. وتشمل المبادرة أيضاً خططاً لإنشاء مركز إقليمي للخبرات والاختبار، مخصص لدعم المؤسسات العسكرية وجهات إنفاذ القانون والأمن العام في أوروبا.

واستناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2025، تعزز الاتفاقية التعاون في مجال التكنولوجيا غير الفتاكة، كما تدعم تطوير قدرات صناعية محلية وتدريب متخصص، وخبرات عملياتية في المجر والسوق الأوروبية.

وبموجب إطار الاتفاقية، سيوفر المركز المخطط له دعماً شاملاً لتقييم المعدات واختبارها والتدريب العملياتي وتطوير القدرات، بما يمكّن المستخدمين النهائيين من تقييم التكنولوجيا غير الفتاكة واستخدامها في بيئات أمنية متزايدة التعقيد.

وسيركز المشروع المشترك المخطط له على تطوير وتصنيع وتسويق حلول دفاعية غير فتاكة متقدمة، تشمل الذخائر المتخصصة والذخائر النارية والدخانية والتكنولوجيا الدفاعية الذكية. ومن المتوقع أن يسهم إنشاء قدرات إنتاج محلية في تلبية الطلب المتنامي على الأنظمة غير الفتاكة المصممة لتقليل الإصابات الجانبية، مع تعزيز الفاعلية العملياتية في التطبيقات العسكرية وتطبيقات إنفاذ القانون.

وتعكس الاتفاقية الاستراتيجية الأوسع لايدج الهادفة إلى توسيع الشراكات الصناعية الدولية ودعم تطوير القدرات المحلية ودفع التكنولوجيا المبتكرة التي تلبي المتطلبات الأمنية المتطورة، مع خلق قيمة طويلة الأمد من خلال التعاون الصناعي ونقل المعرفة.

يمكن لزوار معرض Eurosatory 2026 التعرف إلى المزيد حول محفظة ايدج من الحلول الدفاعية والأمنية المتقدمة من خلال زيارة جناح المجموعة في القاعة 5A، المنصة G415.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

المكتب الإعلامي لدى مجموعة ايدج

media@edgegroup.ae

+971 52 220 2930

مجموعة 4iG

تُعدّ مجموعة 4iG المساهمة إحدى روّاد مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والفضاء والصناعات الدفاعية في المجر ومنطقة البلقان الغربي، وتمتلكها بصورة أساسية جهات استثمارية مجرية ويقع مقرها في بودابست. وبصفتها شركة مدرجة في بورصة بودابست، أصبحت 4iG إحدى أهم مزودي الخدمات التجارية للتحول الرقمي في المنطقة، وذلك بفضل الذهنية الجديدة والمبتكرة لديها ومكانتها كأول منفذة لتكامل أنظمة تكنولوجيا معلومات في المجر. وعززت استراتيجيتها الديناميكية للتوسع مكانتها كجهة فاعلة مهيمنة ضمن سوق الاتصالات في المجر ومنطقة البلقان الغربي. تواصل مجموعة 4iG توسيع نطاق خدماتها وخبراتها ومحفظتها لتلبية المتطلبات والاحتياجات دائمة التطور لأسواق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوظف المجموعة ما يفوق 8 آلاف شخص.

www.4iG.hu

شركة 4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع

تُعد شركة 4iG لتكنولوجيا الفضاء والدفاع إحدى أعضاء مجموعة 4iG المجرية، وتتخصص في البحث والتطوير والتكامل والتسويق الدولي لتقنيات الدفاع والفضاء. وتهدف الشركة إلى دعم تطوير قدرات دفاعية متوافقة مع معايير الناتو بحلول مبتكرة والتقريب بين قطاع التكنولوجيا في المجر والصناعات الدفاعية حول العالم. وتؤدي الشركة دوراً أساسياً ضمن منظومة الابتكار الدفاعي في المجر وتسهم بفعالية في تكييف التقنيات المتقدمة ثنائية الاستخدام للتطبيقات المدنية.

www.4igsdt.hu

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

بيتر إلكان

مدير الشؤون المؤسسية والتواصل لدى المجموعة

sajto@4iG.hu

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