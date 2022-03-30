ستقوم "أنابيب الشرق" بتوريد وتسليم الأنابيب لنظام نقل المياه

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "أنابيب الشرق" المتكاملة للصناعة ("أنابيب الشرق" أو "الشركة")، الشركة الرائدة فيتصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW)، عن فوزها وتوقيعها اتفاقية مشروع مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) بمبلغ 497 مليون ريال سعودي لتوريد وتسليم حوالى 108 ألف طن من الأنابيب لنظام نقل المياه.

تم توقيع العقد في 28 مارس 2022 لمدة 12 شهراً، وسوف ينعكس أثر هذه الصفقة مالياً على البيانات المالية لشركة "أنابيب الشرق" للسنة المالية 2022/2023.

وفي هذ الصدد، قال محمد الشاهين الرئيس التنفيذي لشركة أنابيب الشرق: يسعدنا الدخول في اتفاقية جديدة مع شريكنا طويل الأمد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لتزويدها بأنابيب لنظام نقل المياه. وباعتبارنا شركة تصنيع مفضلة في سوق المملكة العربية السعودية، نؤكد التزامنا بالعمل مع العملاء المحليين الرئيسيين للمساهمة في تحقيق رؤية 2030، بالإضافة إلى تعزيز رحلة التحول التي تشهدها المملكة. ومع الأخذ بالاعتبار ارتفاع عدد السكان والنمو الاقتصادي والتحضر، تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات سوقية كبيرة، وبفضل موقعنا القوي في السوق فنحن لدينا فرص للاستفادة من المبادرات الوطنية مثل توسيع خطوط أنابيب المياه في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك المشاريع التي تأخرت بسبب الجائحة، والتي استعادت عافيتها الآن مع تحسن الظروف."

من جانبه، قال علي المكرمي، نائب الرئيس للعمليات التجارية في "أنابيب الشرق": "تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهي من العملاء الرئيسيين لدينا حيث عملنا معاً على عدد من مشاريع أنظمة نقل المياه الخاصة بمناطق الشعيبة ورابغ وينبع إلى الجبيل ورأس الخير والطائف. واليوم، نوقع اتفاقية جديدة مع المؤسسة لتؤكد مرة أخرى على سجلنا الحافل في تنفيذ وتسليم المشاريع، وكذلك مكانتنا الرائدة كمورد مفضل في السوق. ومع استمرار المملكة العربية السعودية في توفير فرص نمو قوية وتطورات مستمرة في البنية التحتية، نتطلع إلى العمل معاً في المزيد من المشاريع في المستقبل."

من المتوقع أن يكتمل نظام المياه بحلول عام 2023. وهو مشروع تملكه وتديره المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المسؤولة عن تطوير وتشغيل محطات الطاقة وتحلية المياه وتزويد مناطق مختلفة في المملكة بالمياه المحلاة.

كما أنه من المتوقع أن يشهد الطلب على أنابيب نقل المياه من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة نمواً قوياً، خصوصاً مع مرحلة ما بعد الجائحة خلال السنوات الخمس المقبلة. وتعطي المبادرات الوطنية في كل من قطاعي المياه والنفط والغاز، بما في ذلك تلك الواردة في رؤية 2030، أنابيب الشرق دفعة قوية للمضي قدماً بالفوز بالمشاريع ذات الصلة. وخلال الفترة بين السنتين الماليتين 2019 و2021، نجحت الشركة بإنتاج وتسليم أكثر من مليون طن من الأنابيب على مدار ما يقرب من 30 شهراً.

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نبذة عن أنابيب الشرق:

تأسست شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (أنابيب الشرق) في عام 1431هـ (الموافق 2010م)، وهي الآن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور (HSAW) في المملكة العربية السعودية، وتتواجد منتجاتها في مختلف البنى التحتية الحيوية، وبالأخص في تطبيقات المياه والنفط والغاز. وبفضل قدرات تصنيع حديثة ونموذج أعمال متكامل يتضمن مصنع لحام مزدوج ومصنع طلاء للأنابيب، تصل إنتاجية أنابيب الشرق إلى أكثر من 500 ألف طن من الأنابيب الحلزونية سنويًا، ويصل إنتاجها السنوي من الطلاء إلى 4.5 مليون متر مربع ما يجعلها واحدة من أكبر مُصنِّعي هذا النوع من الأنابيب في المنطقة بحصة تزيد عن 50 بالمائة في سوق المملكة العربية السعودية.

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