أبرز النقاط:

أعلنت شركة " فيرتيغلوب " عن إيرادات بقيمة 496 مليون دولار أمريكي، وأرباح معدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 176 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، فيما بلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين للربع نفسه 31 مليون دولار أمريكي.

فيرتيغلوب عن إيرادات بقيمة 496 مليون دولار أمريكي، وأرباح معدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 176 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، فيما بلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين للربع نفسه 31 مليون دولار أمريكي. بلغت الإيرادات، والأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي الربح المعدَّل العائد للمساهمين لدى الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 نحو 1.5 مليار دولار أمريكي، و496 مليون دولار أمريكي، و135 مليون دولار أمريكي، على التوالي.

مليار دولار أمريكي، و496 مليون دولار أمريكي، و135 مليون دولار أمريكي، على التوالي. بلغ حجم المبيعات المنتجة 1.4 مليون طن في الربع الثالث من عام 2024، فيما بلغ حجم المبيعات المنتجة في التسعة أشهر الأولى من العام 4,2 مليون طن.

مليون طن في الربع الثالث من عام 2024، فيما بلغ حجم المبيعات المنتجة في التسعة أشهر الأولى من العام 4,2 مليون طن. بعد إتمام استحواذ أدنوكعلي حصة الأغلبية في "فيرتيغلوب" ، ستصبح "فيرتيغلوب" منصة أدنوك لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون. وستتنقل أدنوك حصصها في مشاريع إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون الحالية والمستقبلية إلى "فيرتيغلوب" بسعر التكلفة عندما تكون جاهزة لبدء التشغيل، مما يساهم في إنشاء منصة عالمية للأمونيا منخفضة الكربون. ويشمل ذلك حصص أدنوك في:

مشروعين لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المشروع القائم قيد الإنشاء بسعة إنتاجية مليون طن سنوياً، حيث ستتضاعف حصة "فيرتيغلوب" تقريباً، والمشروع الآخر بسعة إنتاجية مليون طن سنوياً في مرحلة ما قبل التصميم الهندسي الأولي.

مشروع الأمونيا منخفضة الكربون بسعة إنتاجية مليون طن سنوياً في باي تاون بولاية تكساس (تمتلك أدنوك في المشروع حصة قدرها 35%) بالشراكة مع شركة إكسون موبيل.

تضيف هذه المشروعات مجتمعةً حوالي 2,4 مليون طن سنوياً، أي أكثر من ضعف سعة "فيرتيغلوب" الإنتاجية الصافية من الأمونيا البالغة 1.6 مليون طن سنوياً، ويزيد إجمالي سعتها الإنتاجية القابلة للبيع إلى حوالي 9 ملايين طن سنوياً من الأمونيا واليوريا مجتمعة.

تستمر "فيرتيغلوب" في تحقيق تقدم جيد في أهدافها نحو تحسين كفاءة التكلفة (حيث تم بحلول الربع الثالث من العام 2024 تنفيذ 92% من إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة)، وفي خطة تحسين التصنيع، التي تسير في مسارها الصحيح نحو تحقيق 150 مليون دولار أمريكي من إجمالي الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025.

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لشركة "فيرتيغلوب" من " BBB -" إلى " BBB "، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية لشركة أدنوك، ما قد يدعم هيكل تكلفة التمويل في المستقبل.

-" إلى " "، وذلك نظراً لأهميتها الاستراتيجية لشركة أدنوك، ما قد يدعم هيكل تكلفة التمويل في المستقبل. وزعت "فيرتيغلوب" أرباحاً بقيمة 2,42 مليار دولار منذ الطرح الأولي لأسهمها للاكتتاب العام في عام 2021، مما يؤكد على التزامها بتحقيق عوائد قوية للمساهمين والذي يستند إلى قوة الموازنة العامة للشركة (بلغت نسبة الدين/الأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2 . 1 ضعفاً للتسعة أشهر الأولى من عام 2024) وقدرتها على توليد التدفقات النقدية الحرة.

1 ضعفاً للتسعة أشهر الأولى من عام 2024) وقدرتها على توليد التدفقات النقدية الحرة. تظل التوقعات إيجابية على المدى القصير بالنسبة لسوق الأسمدة النيتروجينية مدعومة بانخفاض المعروض في الأسواق، وانخفاض الصادرات الصينية لمستويات قياسية، فيما تبقى التوقعات الإيجابية على المدى الطويل مدعومة بتحسن الطلب من الاستخدامات الجديدة والحالية المتزامن مع إضافة قدرات إنتاجية محدودة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "فيرتيغلوب" (المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: FERTIGLB) وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنصة شركة "أدنوك" لإنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 496 مليون دولار أمريكي، والأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 176 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ صافي الربح المعدل العائد للمساهمين 31 مليون دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 1,5 مليار دولار أمريكي، والأرباح المعدّلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 496 مليون دولار أمريكي، وصافي الربح المعدَّل 135 مليون دولار أمريكي. تأثر صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بمخصصات بقيمة 37 مليون و48 مليون دولار أمريكي على التوالي، وذلك نتيجة للتعديلات المحتملة في نظام شركة سورفرت لتسعير الغاز (بأثر رجعي عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى سبتمبر 2024). وعلى الرغم من التعديلات المحتملة، تظل التكاليف الشاملة في الجزائر قادرة على المنافسة مع بقية الشركات في المجموعة وعلى مستوى العالم.

انخفض حجم المبيعات المنتجة لدى شركة "فيرتيغلوب" في الربع الثالث من عام 2024 بنسبة بلغت 7% على أساس سنوي تأثراً بعمليات الإغلاق المخطط لها وغير المخطط لها في بعض منشآتها، بينما انخفض حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بشكل طفيف بنسبة 2% فقط على أساس سنوي ليبلغ 4,2 مليون طن. وعند استبعاد تأثير العوامل الخارجية الإستثنائية،كان حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة في الربع الثالث من العام 2024 وفي التسعة الأشهر الأولى من العام 2024 سيعكس زيادة بنسبة 2.1% و5,0% على أساس سنوي، في حين أن الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كانت ستصل إلى 211 مليون دولار أمريكي (بزيادة 6% على أساس سنوي) و564 مليون دولار أمريكي (بانخفاض 21% على أساس سنوي) في الربع الثالث من عام 2024 والأشهر التسعة الأولى من عام 2024، على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب": "بعد استحواذ أدنوك مؤخراً على حصة الأغلبية في شركة "فيرتيغلوب"، يسرنا إعلان أن أدنوك ستنقل حصتها البالغة 35% في مشروع الأمونيا منخفضة الكربون في باي تاون بولاية تكساس في الولايات المتحدة، إلى جانب مشروعي الأمونيا منخفضة الكربون في الإمارات العربية المتحدة، إلى "فيرتيغلوب"، لتصبح "فيرتيغلوب" بذلك أكبر منتج للأمونيا منخفضة الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2029. وسيتم نقل حصص أدنوك في المشاريع الثلاثة إلى "فيرتيغلوب" بسعر التكلفة عندما تكون جاهزة لبدء التشغيل، مما يؤدي إلى تعزيز الأرباح بشكل فوري، بالتزامن مع أي متطلبات تمويل، وتحسين عوائد المشاريع والحفاظ على الميزانية العمومية للشركة خلال مرحلة التطوير والبناء. وتمثل إضافة مشروع الولايات المتحدة إلى محفظة مشاريع "فيرتيغلوب"، وفقاً لقرار الاستثمار النهائي المتوقع في عام 2025، مرحلة مهماً، حيث تصبح "فيرتيغلوب" بهذه الخطوة منصة نمو عالمية في إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون تحظى بالقدرة على خدمة أسواق الطلب الناشئة في جميع المواقع بنحو ملائم. وتؤكد هذه الجوانب الإيجابية على مدى أهمية هذه الصفقة في تحقيق طموحات الشركة في نمو إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون، وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع منتجات النيتروجين، بدعم من سلسلة القيمة الكاملة للهيدروجين التابعة لشركة أدنوك وخبرتها في التقاط الكربون وتخزينه".

وأضاف: "وفيما يتعلق بالمبادرات الهادفة إلى تعزيز القيمة، تواصل "فيرتيغلوب" تقدمها نحو تحسين قدرتها على توليد التدفقات النقدية الحرة عبر دورات العمل. وحققت الشركة تقدماً جيداً في برنامجها لتحسين كفاءة التكلفة، حيث تم بحلول نهاية سبتمبر 2024 تنفيذ 92% من إجمالي الوفورات السنوية المستهدفة والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وما زلنا نسير على المسار الصحيح لتنفيذ كامل الوفورات السنوية المستهدفة بنهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، نرى إمكانية تحقيق ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي من الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال خطة تحسين التصنيع بما يؤثر إيجاباً على تحسين كفاءة الإنتاج واستهلاك الطاقة. ورغم ما حققناه من إنجازات خلال هذه الفترة، فإن أحجام المبيعات قد تأثرت بفعل عوامل خارجية، منها اضطراب إمدادات الغاز في مصر والجزائر، إلى جانب توقف بعض منشآتنا الإنتاجية لأجل عمليات الصيانة المقررة. وعند استبعاد تأثير العوامل الخارجية على عملياتنا التشغيلية، كان حجم المبيعات المنتجة لدى الشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 سيعكس زيادة تصل إلى 5% على أساس سنوي، مما يعني بدوره ارتفاع في معدلات التشغيل. وبالنظر إلى المستقبل، ينبغي تقليل تأثير مثل هذه التقلبات، بدعم من تحسين مستويات كفاءة الطاقة في منشآتنا في مصر، فضلاً عن تشغيل الغلاية الجديدة في الجزائر، مما يحد بشكل كبير من اعتمادنا على شبكة الطاقة الخارجية".

واختتم الحوشي حديثه بقول: " بفضل سياسة تخصيص رأس المال المنضبطة والتزامنا بتقديم عوائد قوية للمساهمين، قامت "فيرتيغلوب" بتوزيع أرباح بقيمة 2,42 مليار دولار أمريكي على المساهمين منذ طرحها العام الأولي، بما في ذلك توزيعات الأرباح الأخيرة عن النصف الأول من عام 2024 بقيمة 150 مليون دولار أمريكي . وبالاستفادة من مكانة شركة "فيرتيغلوب" الاستراتيجية في القطاع ومنظومة الطاقة المتكاملة لشركة "أدنوك"، نكون على أتم الاستعداد لطرح مجموعة منتجاتنا على مستوى عالمي، مع الاستمرار في تحقيق التوازن بين النمو المنتظم وتوزيعات الأرباح تعظيم عوائد المساهمين إلى الحد الأقصى".

برامج تحسين كفاءة التكاليف: وفورات التكلفة وخطة تحسين التصنيع

أطلقت "فيرتيغلوب"، في عام 2023، مبادرة لتحسين كفاءة التكاليف وتطوير هيكل التكلفة بهدف تعزيز مركزها على منحنى التكلفة العالمية وتحقيق وفورات في معدل التشغيل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2024، حيث تم تحقيق 92% من الوفورات السنوية المستهدفة حتى شهر سبتمبر 2024، ليبلغ إجمالي الوفورات المحققة 46 مليون دولار أمريكي. وتتضمن مجالات التركيز الرئيسية تعزيز النموذج التشغيلي والإمكانات اللوجستية والتكلفة التشغيلية وكفاءات الإنفاق. إضافة إلى ذلك، تسير خطة تحسين التصنيع لدى شركة "فيرتيغلوب" على المسار الصحيح لتحقيق الكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة، ما يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2023.

توزيعات الأرباح وهيكل رأس المال

اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة "فيرتيغلوب" عن تسجيل صافي دين بقيمة 957 مليون دولار أمريكي، ما يعني أن نسبة صافي الدين للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة تعادل 2.1 ضعف من قيمة الأرباح المعدلة، وهو ما يسمح للشركة بموازنة فرص النمو المستقبلية وتوزيع الأرباح، مدعومة بتوفر التدفق النقدي الحر وميزانية عمومية قوية. وتستمر "فيرتيغلوب" في الالتزام بتقديم عوائد قوية للمساهمين، والاستفادة من برنامج ومبادرات تحسين التكلفة والتصنيع لتعزيز توليد التدفقات النقدية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية. بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2024 البالغة 150 مليون دولار أمريكي المدفوعة في أكتوبر 2024، وزعت "فيرتيغلوب" مجموعه 2.42 مليار دولار أمريكي من الأرباح منذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2021.

الإعلان عن استراتيجية شركة "فيرتيغلوب" المحدثة في الربع الأول من عام 2025

تعتزم شركة "فيرتيغلوب" الإعلان عن تفاصيل استراتيجية تعزيز القيمة والنمو المحدثة خلال يوم أسواق رأس المال المقرر عقده في الربع الأول من عام 2025، وسيتم الإعلان عن موعده بالتحديد في الوقت المناسب.

الاجتماع الهاتفي للمستثمرين والمحللين

تعتزم شركة "فيرتيغلوب" عقد مؤتمر هاتفي للمستثمرين والمحللين بتاريخ 11 نوفمبر 2024، وتحديداً في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة (11:00 ظهراً بتوقيت لندن،6:00 صباحاً بتوقيت نيويورك). للمشاركة في المؤتمر الهاتفي، يرجى الاتصال بـ:

نبذة عن شركة "فيرتيغلوب":

شركة "فيرتيغلوب" هي أكبر مُصدِّر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، ومن أصحاب السبق في مجال الأمونيا النظيفة. وتتألف الطاقة الإنتاجية لشركة فيرتيغلوب من 6.6 مليون طن من اليوريا والأمونيا التجارية، يتم إنتاجها في أربع شركات تابعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر، مما يجعلها أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستفيد من الوصول المباشر إلى ستة موانئ ومراكز توزيع رئيسية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي. ويقع المقر الرئيسي للشركة في أبوظبي وتم تأسيسها في سوق أبوظبي العالمي، ويعمل لديها أكثر من 2,700 موظف أُدرجت شركة فيرتيغلوب في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز "FERTIGLB" والرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية "AEF000901015". للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.fertiglobe.com.

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