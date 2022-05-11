· قام مصرف أبوظبي الإسلامي بدور المنسق الرئيسي المفوض ومدير الطرح للتمويل المشترك بقيمة 135 مليون دولار أمريكي (495 مليون درهم إماراتي).

· سيتم استخدام هذا التمويل لبناء اثنين من أحدث ناقلات الغاز المسال بسعة 86 ألف متر مكعب

· تم تكليف "شركة هيونداي للصناعات الثقيلة" ببناء السفينتين، لصالح شركة "إيه بي جي سي دي أم سي سي"، وهي مشروع مشترك بين "الصير مارين" وشركة "بي جي إن إنترناشيونال" العالمية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، إبرام صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 495 مليون درهم إماراتي لصالح شركة ABGC DMCCوهي مشروع مشترك بين "الصير مارين" وشركة "بي جي إن إنترناشيونال" العالمية، لبناء ناقلتي غاز مسال عملاقتين. وتمثل الصفقة أول تمويل متوافق مع أحكام الشريعة للشركة وفق هيكلية "الاستصناع والإجارة". كما تؤكد هذه الصفقة على الالتزام المتواصل لمصرف أبوظبي الإسلامي وقدرته على تمويل مشاريع الأصول الهامة في قطاعي الطاقة والخدمات البحرية.

وقام مصرف أبوظبي الإسلامي بدور المنسق الرئيسي المفوض ومدير اكتتاب الصفقة مع بنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني بصفتهما المنظمين الرئيسيين المفوضين. وسيتم بناء السفن من قبل شركة هيونداي للصناعات الثقيلة لصالح شركة ABGC DMCC

وقد بدأت أعمال بناء الناقلة الأولى "لاكي جاز" في شهر مارس 2022 وستتبعها السفينة الثانية في شهر مايو 2022. وستتميز السفن الجديدة بكفاءتها المزدوجة لاستهلاك الوقود، بالإضافة إلى الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والبيئية من خلال محركاتها العاملة بوقود الغاز المسال. وتعد تقنية محركات الغاز المسال خطوة مهمة نحو تطوير محركات دفع السفن وصناعة الشحن الخالية من الانبعاثات الكربونية بوجه عام، بما يحقق طموحات وأهداف القطاع الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتعد هذه الصفقة، واحدة من أبرز المساهمات التمويلية لمصرف أبوظبي الإسلامي لصالح قطاع الشحن. حيث تبرهن خبرة المصرف وقدرته على تمويل الأصول المهمة في قطاعي الطاقة والخدمات البحرية. وتتماشى مع استراتيجيته الرامية في تعزيز وتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة حيث ستساهم السفن الموفرة للوقود في جهود إزالة الكربون من قطاع خدمات الشحن البحري. و تأتي صناعة محركات دفع السفن العاملة بالغاز المسال على قدر كبير من الأهمية اليوم خصوصاً في ظل التقلبات الحالية لأسعار النفط.

وفي تعليقه على هذه الصفقة قال جونتر الفارادو، الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة "الصير مارين": "يسعدنا العمل مع مصرف أبوظبي الإسلامي والتعاون على إنجاز هذه الصفقة التمويلية. فنحن نهدف إلى زيادة أسطولنا من خلال الاستحواذ على 15 سفينة أخرى هذا العام، كما نجحنا في تحقيق انجازات متوالية للاستفادة من الفرص الجذابة المماثلة. وسنسعى للحصول على الهيكل والتمويل المناسبين لضمان أفضل عوائد على حقوق ملكية المساهمين، بالتوازي مع إدارتنا الحكيمة للمخاطر ذات العلاقة."

وقد عملت شركة "دينتون" كمستشار قانوني رئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي بشأن هذه الصفقة. كما تم اختيار شركة "هولمان فينويك ويلان كمستشار قانوني للمشروع المشترك.

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من إبرام صفقات التمويل الحائزة على جوائز لعدد من أبرز العملاء من الشركات والمؤسسات من جميع أنحاء المنطقة. وفي عام 2021، أبرم مصرف أبوظبي الإسلامي عددًا من الصفقات البارزة عبر التمويل المنظم والمشترك والصكوك وعمليات الاندماج والاستحواذ والمنتجات الاستشارية

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 133 مليار درهم. وقد تأسس في عام 1997 ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB). ويقدم المصرف خدماته اليوم لأكثر من مليون عميل ضمن شبكته التي تضم 70 فرعاً وأكثر من 500 جهاز صراف آلي. ويتميز المصرف بخدماته المصرفية الإلكترونية المتوفرة عبر الإننترنت ومن خلال الأجهزة الذكية، والتي تتيح للعملاء سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وفي مجال تطوير رأس المال البشري، يحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مكانته الرائدة كأحد أبرز مؤسسات الخدمات المصرفية التي تعمل على توظيف وتطوير وتعزيز المواهب المحلية. ويمتلك المصرف إحدى أعلى نسب التوطين، حيث يشكل مواطني دولة الإمارات 40 بالمائة من القوى العاملة لديه. ويتواجد مصرف أبوظبي الإسلامي في ستة أسواق استراتيجية، من بينها مصر، حيث يمتلك 70 فرعاً والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان والعراق ودولة قطر. وتكريماً لتميزه وحرصه الدائم على الابتكار، تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي كأفضل بنك إسلامي على مستوى العالم من دورية "ذا بانكر" التابعة لجريدة "فاينانشل تايمز"، وأفضل بنك في دولة الإمارات من "فوربس". ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالابتكار، حيث قدم أول مصرف إسلامي رقمي في العالم للشباب، وأول مصرف في دولة الإمارات يتيح للعملاء فتح الحسابات بتقنية التعرف على الوجه.

مصرف أبوظبي الإسلام ايدلمان الشرق الأوسط

لمياء خالد رامي فهمي

رئيس العلاقات الإعلامية والخارجية مدير علاقات عامة

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