الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة فيزا اليوم عن تحقيق زيادة بنسبة 200% في اعتماد تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية "Tap to Phone" خلال العام الماضي، مما يدعم ملايين البائعين من مختلف المستويات. وشهدت دولة الإمارات معدلات مرتفعة في اعتماد هذه التقنية، حيث سجلت نمواً كبيراً بنسبة 490%. وساهم هذا الإجراء البسيط والآمن والمتنقل في الارتقاء بتجربة التسوق وتوفير الفرص للشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم.

وعززت التقنية قدرات الدفع اللاتلامسية من فيزا، حيث تتيح تحويل أي هاتف ذكي إلى نقطة بيع عبر تطبيق بسيط. وتعمل هذه التقنية على توفير الأدوات التجارية للجميع، وتمكين البائعين الصغار والشركات الصغيرة والمتوسطة حول العالم من قبول المدفوعات اللاتلامسية باستخدام هواتفهم الذكية المزودة بميزة الاتصال قريب المدى (NFC).

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سليمة غوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في دولة الإمارات: "تمثل تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية نقلة نوعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر لها وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة للوصول إلى الاقتصاد الرقمي. ونحرص على مواصلة جهودنا في الابتكار لتعزيز قدرات الدفع اللاتلامسية، بهدف توفير أفضل تجارب الدفع للأفراد والشركات. ويعكس النمو الكبير في نسبة اعتماد هذه التقنية تأثيرها الواسع وإمكاناتها الواعدة".

تمكين الأعمال من مختلف المستويات

تعمل تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية على تمكين الشركات من مختلف الأحجام، بدءاً من الأكشاك في الأسواق ووصولاً إلى كبرى متاجر البيع بالتجزئة، من قبول المدفوعات بسهولة تامة، مما يوفر للعملاء تجربة دفع سلسة وسريعة. وأفاد أصحاب الأعمال حول العالم أن التقنية المقدمة من فيزا ساهمت في زيادة الثقة وتبسيط العمليات وتسريع النمو. ومن المتوقع أن يشهد انتشار التقنية مزيداً من النمو، لا سيما مع تزايد إدراك الشركات لأهمية المزايا التي تقدمها.

وفي أوكرانيا، اعتمدت شركة نوفا بوست تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية في خدمات التوصيل الخاصة بها، لتسهم الآن في معالجة 80% من جميع المعاملات الرقمية للشركة. وفي جنوب أفريقيا، تستخدم شركة آيكوكا، شريك فيزا، تقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية لتوفير حلول قبول المدفوعات عبر الهاتف المحمول للشركات. ونتيجة لذلك، شهد تجار آيكوكا نمواً بنسبة 50% في عدد معاملات الدفع عن طريق الهواتف الذكية خلال ستة أشهر من الإطلاق، مع استمرار هذا النمو يومياً.

مستقبل الخدمات اللاتلامسية

من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي لتقنية الدفع عن طريق الهواتف الذكية خلال العام القادم، وذلك مع ازدياد إدراك المستهلكين والشركات لأهمية مزايا تقنية تقريب البطاقة، واحتمالية ظهور المزيد من تطبيقات وحالات الاستخدام في السوق.

وعلى سبيل المثال، تتيح ميزة "قرّب" لإضافة بطاقة للمستخدمين إمكانية إضافة بطاقات الائتمان أو الخصم المؤهلة إلى محافظهم الرقمية بمجرد تمرير البطاقة على هواتفهم. وحققت ميزة "قرّب" لإضافة بطاقة زخماً ملحوظاً منذ إطلاقها عالمياً مع خدمة آبل باي في سبتمبر 2024، وساهمت في تفعيل ملايين الرموز لأكثر من 100 جهة إصدار، مما ساعد على تحقيق معدلات موافقة أعلى ومعدلات احتيال أقل. ويمكن لحاملي بطاقات فيزا إضافة بطاقاتهم إلى محفظة آبل بسرعة فائقة، دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة يدوياً.

وطورت فيزا أيضاً ميزة "قرّب" للتأكيد، التي تُمكن المستهلكين من المصادقة بسرعة وأمان على التحويلات ذات القيمة العالية. ومن المقرر إتاحة هذه الميزة قريباً في جميع أنحاء منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

-انتهى-

#بياناتشركات