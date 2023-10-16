مجموعة أباريل، شركة عالمية رائدة في مجالات الأزياء والموضة، تواصل نسق إنجازاتها المشهودة بافتتاح 49 متجر جديد على مستوى الشرق الأوسط والهند خلال شهري أغسطس وسبتمبر. شهدت هذه الفترة احتفال الشركة بالعديد من الشراكات المحورية والإنجازات الكبيرة إلى جانب امتيازها بالعديد من الجوائز.

أبرز الافتتاحات والإنجازات:

تم افتتاح 7 متاجر جديدة لعلامة بفرلي هيلس بولو كلوب في مناطق جديدة على غرار الشارقة في الإمارات وجدة وجيزان في السعودية وفي الكويت، ورانشي وكوتشي وبون في الهند.

شهدت مناطق وأسواق جديدة في الشرق الأوسط والهند افتتاح 24 متجراً جديداً لكل من كلفن كلاين، وكروكس، وإٍروبوستال، وفورست اسينشيالز، وهافايانس، وليفايز، وآر آند بي، وريتوالز، وستيف مادن، وإنجلوت، وسكتشرز، وبيركنستوك، وتومي هيلفيغر، وديون لندن، وكولدستون كريمري والعديد من العلامات التجارية البارزة غيرها.

خلال شهر سبتمبر، تم افتتاح 4 متاجر جديدة في مول فينيكس ميلنيوم في بون في الهند لعلامات باث آند بودي ووركس، وألدو إكسسوارات، وإنجلوت، وبفرلي هيلس بولو كلوب.

حققت علامة تيم هورتنز إنجازاً تاريخياً بافتتاحها لـلمقهى الـ 300 في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والهند مستمرةً بتقديم أفضل تجربة لرواد المقاهي وعشاق القهوة.

إطلاق علامة أطفال وأكثر: افتتحت علامة "أطفال وأكثر " أول متاجرها في ذا ويرهاوس في الكويت. يأتي هذا الافتتاح ليؤكد على جهود مجموعة أباريل على تقديم وتلبية جميع متطلبات شريحة عملائها المتنوعة وعلى رأسهم الأباء والأمهات الجدد.

أهم التحالفات الاستراتيجية

توسع فايرهاوس صبز: وقعت مجموعة أباريل اتفاقية حصرية مع علامة فايرهاوس صبز بهدف افتتاح ما يزيد عن 100 مطعم في الإمارات العربية المتحدة وعُمان خلال العقد القادم.

حقوق امتياز متعددة العلامات: حصلت مجموعة أباريل على حقوق الامتياز لمجموعة من علامات شركة ماركيي براندز مثل BCBG، و Ben Sherman، وBruno Magli، وSur la table، وMartha Stewart لتنضم إلى نخبة علاماتها في الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.

فورايفر نيو في الشرق الأوسط: مشروع مشترك بالتعاون مع العلامة المرموقة للملابس النسائية فورايفر نيو يعد بتقديم تشكيلة مميزة للأزياء العالمية بلمسة من الأذواق المحلية.

الجوائز والتكريمات

أفضل علامة تجارية رقمية في 2023: في قمة الأعمال الخليجية الهندية، استلمت مجموعة أباريل هذا التكريم تحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان.

الامتياز الإقليمي في تجارة التجزئة: منحت قمة الخليج تايمز " I3 " مجموعة أباريل جائزة على مساهمتها الاستثنائية في مجال التجزئة على المستوى الإقليمي.

جائزتي براندون هال للتميز في إدارة الموارد البشرية: تميزت المجموعة بنهجها المبتكر في تطبيق منصة تعليمية مميزة ونجاحها في إدارة المناصب والمسيرة المهنية لموظفيها.

جوائز " سوبربراندز" 2023: حصلت 10 علامات تابعة لمجموعة أباريل على لقب " سوبربراندز" في مجالات مختلفة مثل الأزياء، والأحذية، والأطعمة والمشروبات.

وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل، معلقاً على هذه الإنجازات التاريخية " إن تقدمنا المستمر يعكس مدى التزامنا بالابتكار، والتعاون والترابط مع شريحة المتسوقين الكبيرة. نحن لا نتوسع فقط بل نزدهر بسعينا لمواكبة التطورات العالمية المستمرة."

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لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات ملايين المتسوقين عبر أكثر من 2,100 متجراً وأكثر من 80 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.

حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.

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