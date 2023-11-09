المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة عقارات السيف ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين: SEEF) عن نتائجها الماليّة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2023 وفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، إذ سجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 1.5 مليون دينار بحريني خلال فترة الربع الثالث من العام 2023، مقابل 2.2 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 31.4% رغم أن الإيرادات وإجمالي الدخل التشغيلي قد ارتفعا مقارنةً بالعام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانيّة المتوقعة في الربع الثالث من العام 2023.

ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم في الربع الثالث من العام 2023 إلى 3.25 فلس، مقابل 4.74 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 3.3 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2023، مقابل 3.0 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 8.0%. وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.8% في الربع الثالث من العام 2023 لتصل إلى 4.4 مليون دينار بحريني، مقابل 4.1 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2022.

وسجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 4.9 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل 5.2 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 6.7%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى الأسباب المذكورة أعلاه.

ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى 10.55 فلس، مقابل 11.31 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي. في حين بلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 10.4 مليون دينار بحريني خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقابل 9.2 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 13.1%. وارتفعت الإيرادات بنسبة 13.3% في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 لتصل إلى 13.2 مليون دينار بحريني، مقابل 11.7 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وسجّل إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) ارتفاعًا نسبته0.7 % خلال فترة الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 159 مليون دينار بحريني، مقابل 158 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. أما إجمالي الأصول فقد شهد انخفاضًا نسبته 1.0% ليصل إلى 178 مليون دينار بحريني، مقابل 179 مليون دينار بحريني في السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتعليقًا على هذه النتائج قال رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف السيد عيسى محمد نجيبي: "يسرنا أن نعلن أن شركة عقارات السيف ماضية قدمًا في مسيرة نموّها بخطى ثابتة من خلال مواصلة العمل بجدٍ على تعزيز النتائج التشغيليّة وتنمية محفظة عقاراتها، ونظل ملتزمون بتقديم قيمة جيدة لجميع مساهمينا. ولا شك أن حرصنا على تنويع أنشطة استثماراتنا ومحفظتنا العقاريّة، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الترفيهي، مما كان له أثر ملحوظ في الحفاظ على أداء الشركة ومواصلة إدرار الإيرادات ونمو السيولة."

وأوضح السيد نجيبي أن شركة عقارات السيف قد شهدت زيادة في حصة الدخل التي يُدرّها القطاع الترفيهي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء الشركة وساهم في زيادة الإيرادات، مؤكدًا أن أداء الشركة وأهدافها يأتيان في إطار السياق الأوسع لجهود الحكومة البحرينيّة الموقّرة لتعزيز قطاعي السياحة والتجارة باعتبارهما من أهم القطاعات الرئيسيّة التي تحفز نمو الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن المملكة تواصل بنجاح استقطاب مزيد من الاستثمارات والزوار من شتّى أنحاء العالم، ومن هنا حرصت شركة عقارات السيف على مواءمة استراتيجيتها مع خطط المملكة الطموحة للنمو الاقتصادي، إذ تطرح الشركة مجموعة واسعة من أفضل المشاريع العقاريّة وعروض الترفيه والتجزئة ذات المستوى العالمي، والتي تساهم في الارتقاء بمكانة البحرين الرائدة كبيئة خصبة للأعمال ووجهة مزدهرة لقطاعي السياحة والترفيه.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف السيد أحمد يوسف: "تعود زيادة الإيرادات وإجمالي الدخل التشغيلي في الربع الثالث من العام الجاري إلى ارتفاع معدلات الإشغال وانتعاش الأعمال في موسم الصيف. إذ شهد شهرا يوليو وأغسطس توافد أعداد كبيرة من الزوار من المملكة العربيّة السعوديّة. الأمر الذي يؤكد على ما تتمتع به مشاريعنا وعروضنا من مرونة وتنوع وقدرة كبيرة على اجتذاب الزائرين من داخل البلاد وخارجها."

وأوضح السيد أحمد يوسف أن رسالة عقارات السيف تتبلور حول خلق بيئات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح الجمهور، وهو ما يرسّخ مكانة المراكز التجاريّة التابعة للشركة كوجهات متكاملة ورفيعة المستوى للتسوّق والترفيه وأنشطة نمط الحياة الراقية، مؤكّدًا على مساعي الشركة الدؤوبة لإثراء قطاع التجزئة في مملكة البحرين.

وأضاف السيد أحمد يوسف: "تتعاون عقارات السيف حاليًا مع العديد من العلامات التجاريّة المرموقة لطرح مجموعة جديدة من أرقى خيارات التجزئة في مراكزها التجاريّة. إذ نحرص على تنويع جوانب تجربة التسوّق المُقدمة لعملائنا الكرام في البحرين لضمان استمتاعهم بعروض وخدمات مبتكرة وجذّابة"

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جهة اتصال وسائل الإعلام:

محمد عيسى

Perceptions PR & Digital

البريد الإلكتروني: mohammed@perceptions.me

نبذة عن شركة عقارات السيف:

تأسست شركة عقارات السيف ش.م.ب. في العام 1999 كشركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة البحرين وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها ("الشركة")، لتصبح رائدة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة. وتتمركز أنشطة الشركة الحالية على تطوير وامتلاك وإدارة محفظة استثماريّة عقاريّة متنوعة تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. تدير شركة عقارات السيف محفظة كبيرة من الأصول، مما يعزز من مكانتها كعلامة تجاريّة متميّزة. تتمحور رؤية شركة عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون شركة عقاريّة رائدة في الابتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق التميّز ورضا المساهمين والشركاء والعملاء على الس