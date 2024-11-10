أعلنت شركة "ثبات المسكن" العقارية، التابعة لمجموعة المهيدب، عن بدء تسجيل الاهتمام والحجز في مشروع "نفاه خزام" السكني الفاخر، الذي يُعدُّ إحدى وجهات خزام من (NHC) في شمال الرياض، ويضم 488 فيلا سكنية فاخرة، صُممت لتُشكّل معيارًا جديدًا لأسلوب الحياة العصرية.

ويُعتبر "نفاه خزام" سادس مشاريع "ثبات المسكن" ضمن شراكتها الاستراتيجية مع (NHC)، مما يؤكد التزامها بتوفير وحدات سكنية عالية الجودة تُلبي احتياجات الأسر السعودية وتطلعاتها. ومن المُقرر أن يتم تسجيل الاهتمام وحجز وحدات المشروع ضمن جناح الشركة في معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض، الذي يُقام خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات المسكن" العقارية، الأستاذ يوسف الصالح، قائلًا: "نفخر في "ثبات المسكن" بتقديم مشروع "نفاه خزام" الذي يُعتبر إضافة نوعية لسوق العقارات في المملكة، ونسعى من خلاله إلى توفير تجربة سكنية استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة والتصميم العصري، حيث يتميز المشروع بموقعه الإستراتيجي في خزام، شمال الرياض، والتي تُعدُّ من أبرز الوجهات السكنية الواعدة في العاصمة."

وأضاف الصالح: "يُعدُّ مشروع "نفاه خزام" ثاني مشاريعنا التي نُطلقها في عام 2024، حيث أطلقنا في الربع الأول من العام الحالي مشروع "مد سدايم"، وهو ما يعكس التزامنا بتوفير خيارات سكنية متنوعة عالية الجودة تُلبي احتياجات الأسر السعودية، بالشراكة مع (NHC) لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%. ومع تنفيذنا لهذا المشروع نكون قد نجحنا في "ثبات المسكن"، بفضل الله، في تطوير أكثر من مليون متر مربع، وتوفير قرابة 3500 وحدة سكنية، وفق أعلى معايير الجودة العالمية في كافة مشاريعنا.

ويُتابع الصالح: تؤكد شراكتنا المتواصلة والمستمرة مع (NHC) جودة منتجاتنا وتطابقها مع كافة المعايير العالمية، كما أن الإقبال الكبير على شراء وحداتنا يُعد دليلًا إضافيًا على تميز ورقي ما نقدمه من منتجات، وهو ما ساهم في حصولنا على جائزة أفضل مطور عقاري لعام 2021."

ويتميز مشروع "نفاه خزام" بموقعه الإستراتيجي على طريق الأمير فيصل بن بندر، بالقرب من طريق الملك سلمان، حيث تتوسط خزام حديقة مركزية كبرى تمتد على مساحة 4.5 مليون متر مربع، تربط بين المساحات السكنية والاجتماعية، وأماكن الترفيه والتسوق والضيافة. كما تنساب المسطحات الخضراء والطبيعة المزدهرة في كل زوايا خزام؛ مما يُضفي على مسكنك إطلالةً مميزة ويمنحك فرصة العيش برفاهية واستدامة.

ويضم المشروع ثلاثة نماذج مبتكرة من الفلل، تتكون جميعها من ثلاثة أدوار (أرضي، أول، علوي): وهي نموذج (A) الذي يحتوي على 134 وحدة، تصل مساحة البناء فيها إلى 434 مترًا مربعًا. نموذج (B) الذي يضم 162 وحدة بمساحة بناء 393 مترًا مربعًا. أما نموذج (C) فيضم 192 وحدة، وتصل مساحة البناء فيه إلى 332 مترًا مربعًا.

وتتميز كل وحدة في "نفاه خزام" بضمانات تصل إلى 10 سنوات على الهيكل الإنشائي، بما يشمل الأساسات والخرسانة مع ضمان العزل المائي للأسطح ودورات المياه والمطابخ. وأيضًا ضمان لمدة عام على أعمال التركيب والتمديد لتوصيلات الصرف الصحي، وتصريف التكييف، وتوصيلات تغذية المياه، والتوصيلات الكهربائية، وتوصيلات الإنارة.

ويتميز مشروع "نفاه خزام" بالتصميم الفريد الذي يُتيح الوصول المباشر لكافة المرافق والخدمات في مدة لا تتجاوز 4 دقائق، وإلى المناطق الترفيهية في أقل من 8 دقائق. كما يمتاز بقربه من مطار الملك خالد الدولي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، والرياض إكسبو.

ويمكن للمهتمين تسجيل رغباتهم وطلب الحجوزات من خلال جناح "ثبات المسكن" في معرض سيتي سكيب، أو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة عبر الرابط التالي

https://interest.thabatre.sa/ar

-انتهى-

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