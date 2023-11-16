أبوظبي: أعلنت "أداسي"، الشركة التابعة لمجموعة ايدج والرائدة إقليمياً في مجال الأنظمة الذاتية، اليوم توقيع عقد بقيمة 487 مليون درهم إماراتي لتوريد سلسلة الذخائر الموجهة RASH 2M وRASH 2H لقذائف الهاون وغيرها من الحمولات المتفجرة لوزارة الدفاع.

وتُستخدم أنظمة الذخيرة RASH 2M وRASH 2H في مجموعة واسعة من العمليات العسكرية مع امكانية دمجها على طائرات مسيرة.

وقال جمعة الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أداسي: "نحن في أداسي نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا والارتقاء بها، كما نؤكد جاهزيتنا التامة لتلبية متطلبات وزارة الدفاع عبر توفير منتجات وحلول متقدمة تضمن مستقبلا أكثر أمانًا".

وتم تصميم وتطوير RASH 2M و RASH 2H من قبل شركة أداسي عبر فريق مختص من المهندسيين الاماراتيين وتتميز الذخيرة بخفة الوزن، وامكانيتها على اصابة الأهداف بدقة عالية.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.