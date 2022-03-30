مع نظرة مستقبلية قوية لعام 2022 مدعومة باستمرار مسار التحول الرقمي

دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة"، مصادقة مجلس الإدارة على بياناتها المالية المدققة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

أبرز النتائج:

وصل صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2021 إلى 48.17 مليون درهم

بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 1.09 مليار درهم وسط تحديات الاقتصاد الكلي

ارتفعت الأصول المُدارة بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي نتيجة تنامي ثقة المشاركين بالشركة

حققت الشركات التابعة في مصر والجزائر أرباحاً صافية بواقع 38 مليون درهم في عام 2021 بزيادة 19٪ على أساس سنوي

سيقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 خلال الجمعية العمومية السنوية، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية

استثمرت الشركة مبالغ كبيرة في ابتكار المنتجات ومبادرات التحول الرقمي لتقديم خدماتها عبر قنوات متعددة وتحسين الكفاءة التشغيلية

ستركز الشركة في عام 2022 على توسيع أعمالها بالاستناد إلى الأداء القوي لميزانيتها العمومية

حققت "سلامة" في عام 2021 خطوات كبيرة في زيادة أصولها المدارة وتحسين كفاءتها التشغيلية. وركزت إدارة الشركة خلال العام على تحسين أداء الاكتتاب، وإطلاق خطوط أعمال جديدة، وبناء مصادر جديدة للإيرادات، والاستثمار في مبادرات التحول الرقمي المرتكزة على العملاء.

أدى إطلاق استراتيجية التحول الرقمي للشركة في عام 2021 إلى سلسلة من المبادرات الجديدة المصممة لتعزيز منتجاتها الحالية وتزويد العملاء بتجربة متعددة القنوات. وتضمن ذلك تحديث منصة التأمين على السيارات، وإطلاق خطة صحية شاملة مع تفعيل فوري للبطاقات الصحية. وقد مهدت هذه القدرات الرقمية المعززة الطريق لإطلاق خطوط أعمال مبتكرة مثل تأمين الحيوانات الأليفة، والتي يمكن للعملاء الاشتراك بها عبر الإنترنت خلال أقل من خمس دقائق.

وأفضت جهود التحول الرقمي التي تبذلها "سلامة" أيضاً إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، ولا سيما من خلال أتمتة العمليات الداخلية وتبني تدابير أمنية محسّنة لحماية بيانات العملاء ورصد الحوادث والاستجابة لها عند حدوثها.

علاوةً على ذلك، أتاح إطلاق الخدمات الرقمية أيضاً دمج الشركاء التجاريين والبنوك والمُجمعين إلى أنظمة الشركة.

على صعيد المنتجات، قامت "سلامة" بتحسين وإطلاق خمسة منتجات تكافل عبر الإنترنت، بما في ذلك تأمين الحيوانات الأليفة، والسيارات، والتكافل الصحي، ومحتوى المنزل، والخطط محددة المدة للتأمين على الحياة، مما يتيح للعملاء الوصول إلى حلول تكافل رقمية بالكامل دون مغادرة منازلهم أو مكاتبهم.

على صعيد العمليات التشغيلية، تأثرت ربحية الشركة في دولة الإمارات بتزايد عدد المطالبات وعوامل الاقتصاد الكلي عموماً. بينما استمرت الشركات التابعة لها، ولا سيما في الجزائر ومصر، في تحقيق أداء أفضل مقارنة بالعام الفائت.

وبقي إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في عام 2021 فوق عتبة المليار، فبلغ 1.09 مليار درهم.

وفي إطار تعليقه على نتائج السنة المالية 2021، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة": "على الرغم من عدم استقرار البيئة الاقتصادية في عام 2021، واصلنا التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا وتوفير القيمة لمساهمينا. وقد أدى نهجنا القوي لتحسين عملياتنا إلى تحقيق تحول جذري للشركة على أصعدة مختلفة، سواء لناحية رقمنة العمليات أو ابتكار المنتجات؛ وباتت مكانتها كشركة تكافل رائدة في دولة الإمارات أقوى من أي وقت مضى. وبالنسبة لنظرتنا المستقبلية، نبدي ثقة كبيرة بآفاق النمو على المديين المتوسط والطويل، ونتمتع بوضع جيد يمكننا من خلق قيمة مستدامة لمساهمينا وترسيخ مكانتنا كشريك مفضل لحملة وثائق التكافل".

من جهته، قال فاهم الشحي، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: "ندخل عام 2022 بزخم جيد في معظم المجالات، ولا سيما في طريقة تطبيق استراتيجية التحول الرقمي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتبني أفضل ممارسات القطاع، وإطلاق المزيد من عروض المنتجات الرقمية المرتكزة على العملاء، فضلاً عن توسيع نطاق علاقاتنا الإستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين، والاستمرار في دعم النظم البيئية الرئيسية ذات الأهمية البالغة لاقتصادنا. وسنبقى دوماً الشريك الموثوق لحملة وثائق التكافل عبر ضمان أمنهم المالي وراحة بالهم".

ومن المقرر أن يقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة 3 فلس للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، خلال الجمعية العمومية السنوية التي ستعقد في شهر أبريل 2022، على أن يتم الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

تعتبر "سلامة" أكبر مزود لخدمات التأمين التكافلي الإسلامي مع كفاية رأس المال من المستوى "AAA" وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز. وتحافظ الشركة على التزامها بخدمة الشركاء والعملاء مع تعزيز عوائد المساهمين لعام 2021 وما بعده.

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