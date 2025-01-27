القاهرة: أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية (MASR.CA – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية جديدة مع شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، الرائدة في مجال البناء والتشييد ورفع كفاءة الطاقة، بهدف تسريع وتيرة أعمال البناء بمشروع تاج سيتي متعدد الاستخدامات بالقاهرة الجديدة وذلك باستثمارات تتجاوز 480 مليون جنيه. تعكس هذه الشراكة الأداء الاقتصادي المتنامي لشركة مدينة مصر والتزامها التام بخطط التسليم وفق الجداول الزمنية المعلنة، بما يعزز من مكانتها الريادية في السوق العقاري المصري.

شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، المهندس ايمن قرة، الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، ونائبته المهندسة هبة قرة، بحضور لفيف من كبار قيادات الشركتين. وبموجب هذه الشراكة، ستتولى وحدة أعمال قرة إنرجي تنفيذ أعمال صالة عرض في” “ Tajed بمشروع تاج سيتي، على أن تنتهي أعمال التشييد خلال عام 2025، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، بما يضمن تحقيق أقصى مستويات الرفاهية والراحة للعملاء.

وتعليقاً على هذه الشراكة صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر قائلاً: " نؤمن في مدينة مصر بأن الشراكات الاستراتيجية هي المحرك الرئيسي للابتكار والنمو، وتمثل دافعاً قوياً لمواصلة الأداء الاقتصادي المتنامي للشركة، لذلك نحرص على بناء شبكة من الشراكات القوية مع كيانات موثوقة تحقق القيمة لمشاريعنا وعملائنا، مما يمكّننا من تقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات عملائنا المتطورة وتعزز مكانتنا الرائدة في السوق المصري بما يتسق مع النهضة العمرانية للدولة ورؤية مصر 2030".

كما صرح المهندس أيمن قرة، الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار بانه "فخور بشراكتنا مع شركة مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري، حيث تتوحد رؤيتنا نحو بناء مستقبل مستدام باستخدام أحدث التقنيات العالمية في البناء والتشييد وفق أعلى المعايير الدولية."

من جانبه علق المهندس محمد لاشين، نائب الرئيس الأول للمشروعات بشركة مدينة مصر قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار ، لتسريع وتيرة العمل بمشروع تاج سيتي، أحد مشروعاتنا الرائدة، لتحقيق رؤيتنا المتمثلة في بناء مجتمعات مستدامة تحقق السعادة والرفاهية لساكنيها. من خلال دمج خبرتنا العميقة في تطوير المشاريع العقارية مع كفاءة شركة قرة، نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستساهم في تسليم المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة وفي الإطار الزمني المحدد.

بينما أضاقت المهندسة هبة قرة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار: بأنها سعيدة بمثل هذه الشراكة التي تعكس التزامنا بتقديم حلول بناء مبتكرة تساهم في تطوير السوق العقاري في مصر. فنحن نؤمن بأن مشروع تاج سيتي سيمثل نقطة تحول في تطوير المشروعات العقارية بمصر، ليس فقط من حيث الجودة والتصميم، ولكن أيضًا من حيث تقديم تجربة سكنية متميزة تلبي احتياجات العملاء وتساهم في تعزيز مكانة السوق العقاري المصري."

ويمتد مشروع تاج سيتي على مساحة 3.5 مليون متر مربع وهو أحد العلامات البارزة في مسيرة شركة مدينة مصر، الممتدة لأكثر من 65 عامًا في السوق المصري، ويتميز بموقعه الاستراتيجي بالقاهرة الجديدة على الطريق الدائري بالقرب من مطار القاهرة الدولي، ويبعد دقائق عن منطقة شرق القاهرة وهليوبوليس، ويوفر تاج سيتي أنماط حياة عصرية حيث يتمتع بتصميم جذاب يناسب تطلعات واحتياجات العملاء المتطورة، وفق أحدث تقنيات البناء الممزوج بأفضل المرافق وأحدث أساليب التسوق، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر الطبيعية الخلابة، وبنية تعكس دفء الروح المصرية وتاريخها وقيمها بما يضمن التميز لقاطني المشروع.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024 التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع ). وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

عن قرة إنرجي:

تأسست شركة قرة في عام ١٩٩٧. تُعد "قرة أنرجي" إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الحلول الهندسية المبتكرة والمتكاملة ذات القيمة العالية. تتميز الشركة بفريق مكون من أكثر من 3000 فني ومهندس من ذوي الخبرة العالية، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول هندسية متخصصة تتناسب مع احتياجات السوق.

تمتلك "قرة أنرجي" خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات المقاولات المتكاملة (وخاصة الأعمال الكهروميكانيكية)، حلول رفع كفاءة الطاقة، واأنظمة الطاقة وخدمات ما بعد البيع. كما حصلت الشركة على ترخيص من وزارة الكهرباء والطاقة، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمزاولة نشاط إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مما يتيح لها تقديم خدماتها على هذا أساس.

إضافة إلى ذلك، حصلت "قرة أنرجي" على التصنيف كمقاول اعمال متكاملة وتشطيبات وكهروميكانيكا فئة أولى من اتحاد مقاولي البناء والتشييد، مما يعكس التزامها بالجودة والاحترافية في كافة مشروعاتها اللتي تتجاوز ال 350 مشروع، و من أحدث تلك المشروعات : مشروع تلال الفسطاط، مشروع إحلال و تجديد فندق شيراتون القاهرة – برج نفرتيتي، مشروع إستعادة الطاقة الحرارية المهدره في إحدى مصانع الأسمنت.

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