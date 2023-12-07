الدار تنجح في بيع 420 وحدة سكنية في مجمعها السكني على شاطئ جزيرة المرجان بقيمة إجمالية تتجاوز 1 مليار درهم إماراتي

شكل المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات 87% من المبيعات

شكل المشترون من الدار لأول مرة 86% من المبيعات

الدار تطرح 150 وحدة إضافية من المشروع في السوق بفضل نجاح مبيعات المرحلة الأولى

أبوظبي، الإمارات: أعلنت الدار العقارية ("الدار") اليوم عن بيع كافة الوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع "نيكي بيتش ريزيدنسز"؛ أول المشاريع السكنية للشركة في رأس الخيمة الذي لاقى إقبالاً لافتاً. ونجحت الدار ببيع 420 وحدة شاطئية في المشروع الواقع على شاطئ جزيرة المرجان خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع بقيمة إجمالية تجاوزت 1 مليار درهم إماراتي.

تعكس قوة المبيعات ارتفاع الطلب المتزايد على وحدات الإقامة القصيرة والتوجه نحو شراء منزل ثانٍ في إمارة رأس الخيمة التي تستمر في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية بارزة.

يشكل المشترون المقيمون وغير المقيمين في الدولة 87% من إجمالي المبيعات، في حين يمثل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 60%. كما يشكل المشترون الذين يستثمرون للمرة الأولى في مشاريع الدار العقارية 86% من إجمالي المبيعات، مما يعكس الجاذبية الكبيرة التي تواصل شركة الدار اكتسابها ضمن قاعدة عملاء متنامية.

وطرحت الدار 150 وحدة إضافية للبيع عقب نجاحها في بيع كافة وحدات المرحلة الأولى. ويوفر المجمع السكني مجموعة متنوعة من خيارات الشقق المكوّنة من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف، مع شرفات واسعة للاستمتاع بالإطلالات البانورامية على مياه الخليج العربي، وذلك تلبيةً للطلب المتزايد على الشقق الفاخرة والتي تحمل أسماء علامات تجارية. كما يُقدّم لقاطنيه باقة من الخدمات الحصرية، تشمل خدمة الكونسيرج على مدار الساعة وخدمة صفّ السيارات. ويتيح تصميمه الفريد لقاطنيه الاستمتاع بأجواء العيش في الفنادق والمنتجعات بفضل مجموعة واسعة ومتنوعة من المرافق، بما فيها مرافق شاطئية ونادي مجهز بأحدث المعدات وغرفة ألعاب وغرفة ساونا واستوديو خاص لليوغا ومساحات لعب للأطفال وصالات ألعاب رياضية تتميز بإطلالات خلابة على الخليج العربي.

وفي إطار تعليقه على أداء المبيعات، قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: "يسرنا أن يحظى أول مشاريعنا السكنية في رأس الخيمة بهذا الإقبال اللافت من جانب المشترين، مما يؤكد رؤيتنا الراسخة بوجود طلب قوي على المشاريع السكنية الفاخرة التي تحمل أسماء علامات تجارية وتدعم نمو قطاع الإقامات القصيرة. نسعى من خلال هذا المشروع إلى ابتكار مفهوم فريد يوفر للسكان والزوار على حدٍ سواء تجربة عيش شبيهة بالمنتجعات، ويبرهن نجاحنا في المرحلة الأولى على شغف عملائنا بهذا المفهوم من جهة وتألق رأس الخيمة كوجهة استثمارية من جهة أخرى. وبينما نعتزم طرح وحدات المرحلة الثانية من المشروع، نتوقع إقبالاً مستمراً من المشترين الباحثين عن مزيج فريد يجمع بين الوحدات الفاخرة والخدمات المتميزة وتجربة العيش على شاطئ البحر".

يقع مشروع "نيكي بيتش ريزيدنسز" بين منتجعي "ريكسوس باب البحر" و"دبل تري من هيلتون" التابعين للدار العقارية، ويتميز بموقع مثالي يوفر لقاطنيه سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوجهات الترفيهية، بما فيها نادي الحمرا للجولف ومرسى ونادي الحمرا لليخوت، والحمرا مول الذي تعمل الدار على تجديده ويقدم مجموعة متنوعة من تجارب المطاعم الرائجة وأبرز متاجر التجزئة.

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نبذة عن الدار:

تعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 35 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,200 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.

للمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

حول مجموعة Nikki Beach العالمية:

عام 1998، طرح رجل الأعمال Jack Penrod مفهوم Nikki Beach، وهو أول نادٍ شاطئي يجمع بين الموسيقى والطعام والترفيه والأزياء والسينما والفنّ في آن واحد. تحتفي العلامة اليوم بمرور 20 عاماً على تأسيسها، وشهدت نمواً هائلاً بحيث أصبحت شركة عالمية تُعنى بالضيافة والفخامة وتملك 14 نادياً شاطئياً و4 فنادق ومنتجعات وقسماً يُعنى بأسلوب الحياة (ويشمل بوتيكات الملابس ومجلة)، إلى جانب الفعاليات الخاصة وجمعية Nikki Cares الخيرية.

اليوم، يمكن اختبار التجربة المميّزة التي تقدمها علامة Nikki Beach في ميامي بيتش، فلوريدا، الولايات المتحدة الأميركية؛ وسان تروبيه في فرنسا؛ وسانت بارث في جزر الكاريبي؛ وماربيلا في إسبانيا؛ وكوه ساموي في تايلندا؛ ومايوركا في إسبانيا؛ وإيبيزا في إسبانيا؛ وبورتو هيلي في اليونان؛ ومونتي كارلو في موناكو؛ ودبي في الإمارات العربية المتحدة؛ وبودروم في تركيا؛ وفيرسيليا في إيطاليا؛ وباربادوس في جزر الكاريبي وكوستا سميرالدا في إيطاليا. هذا وتشارك Nikki Beach كل سنة في مهرجان كان السينمائي في فرنسا، وتُطلق لاونج مؤقتاً طوال الصيف في الواجهة البحرية في بورتو سيرفو في إيطاليا. أمّا قسم الفنادق والمنتجعات، فيملك المشاريع في كوه ساموي في تايلاند، وبورتو هيلي في اليونان، وسانتوريني في اليونان؛ ودبي في الإمارات العربية المتحدة.