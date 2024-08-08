ارتفاع في الأرباح بعد الضريبة حيث بلغت 851 مليون درهم (232 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول للعام 2024، أكثر بنسبة 48% مقارنة النصف الأول من العام 2023، مدفوعاً بإيرادات الركاب والشحن

نقل 8.7 مليون مسافر خلال النصف الأول، ما يشكل زيادة بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن نتائج النصف الأول لعام 2024، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة قدره 851 مليون درهم (232 مليون دولار أمريكي)، الذي يعد تحسناً كبيراً عن النصف الأول لعام 2023 مع 575 مليون درهم (157 مليون دولار)، ويشير إلى استمرار النمو مع تعزيز الكفاءة في الشركة المتوسّعة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 21% لتصل إلى 11,7 مليار درهم (3,2 مليار دولار أمريكي)، من 9,6 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في النصف الأول للعام 2023 كنتيجة أساسية لعائدات المسافرين التي شهدت زيادة بنسبة 24% عن نتائج العام الماضي، ما يعكس زيادة في الطلب نتيجة توسعة شبكة الوجهات وزيادات عدد الرحلات، ما يعزز الربط بشكل مستمر.

وتم تسجيل زيادة ملحوظة بنسبة 10% في عائدات الشحن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الطلب وزيادة قدرة الشحن في أسطول الطائرات بشكل رئيسي.

ونقلت الاتحاد للطيران 8.7 مليون خلال النصف الأول، بزيادة بلغت نسبتها 38% عن العام الماضي، أكثر بنحو 3 مرات عن متوسط ​​معدل النمو الذي أعلنته أياتا والبالغ 13% لشركات الطيران في الشرق الأوسط للفترة نفسها. وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 85 % في النصف الأول للعام 2024، وظلت هذه النسبة ثابتة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض كلفة الوحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وخفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون الوقود بنسبة 5% و8% على التوالي. وفي الوقت نفسه، تحسنت ننائج تجربة المسافرين الكلية، مع تعزيز رضا المتعاملين منذ انطلاق العمليات في المطار الجديد.

وصرّح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: "يسرّنا أن نعلن عن نتائج قوية للنصف الأول للسنة المالية 2024، حيث ارتفعت أرباحنا في النصف الأول من العام بنسبة 48% عن الفترة نفسها من العام 2023 ما يعكس أداء قوياً في عائدات الركاب والشحن ويؤكد نجاح الاستراتيجية ومسار النمو المعتمد."

وتابع: " ومع محدودية عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم، تمكنًا من إضافة 16 طائرة إلى أسطول طائراتنا ليصبح العدد 92 طائرة من بينها ثلاثة من طراز A321Neo. كما اننا سنبدأ بتشغيل ست طائرات أخرى هذا العام، تحمل محركات من طراز CFM LEAP 1A. وخلال الأشهر ال18 المقبلة، من المتوقع أن نزيد 20 طائرة من الجيل الجديد إلى أسطولنا، وهي تقلل من الانبعاثات وتعمل بكفاءة بنسبة 20% من الطرازات السابقة. 2023. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لموظفينا، الذين كان عملهم الجاد وتفانيهم في الجو وعلى الأرض، والعمل معًا لتحقيق هدف، عاملاً أساسيًا في تحقيق هذه النتائج."

من جهته، علّق معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران بالقول: "يبقى التزامنا بخدمة العملاء ثابتًا بينما نستعد لتعزيز شبكة وجهاتنا بشكل أكبر وإثراء خدماتنا لربط المزيد من الأفراد بأبوظبي ومن خلالها. وبلغ عدد مسافري الاتحاد للطيران 8.7 مليون مسافر في النصف الأول من العام، أي أكثر من 63% من إجمالي 13.7 مليون مسافر في مطار زايد الدولي من يناير إلى يونيو 2024. ويمثل هذا الإجمالي زيادة بنسبة تقارب 34% في أعداد المسافرين عبر المطار مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، مما يسلّط الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه شركة الطيران في تعزيز السياحة والتجارة في أبوظبي."

"وتستمر الاتحاد في لعب دور أساسي في نمو قطاعي السياحة والاقتصاد في أبوظبي. فنمونا الاسترتيجي وتوسعة شبكة وجهاتنا لا يدعمان ربط عاصمتنا بالعالم فحسب، بل يساهمان بشكل كبير في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات. ونحن ملتزمون بتعزيز خدماتنا لضمان بقاء أبوظبي مركزاً أساسياً للسفر العالمي."

كما قامت الاتحاد للطيران بتحسين شبكتها من خلال زيادة وجهاتها وزيادة رحلاتها وتعزيز شراكاتها حيث وقعت مشروعًا مشتركًا بارزًا مع الخطوط الجوية الصينية الشرقية في أول اتفاقية تجارية من نوعها بين شركة طيران شرق أوسطية وأخرى صينية.

ولجأت الاتحاد إلى استخدام شبكتها بالطريقة الأفضل من تعزيز رحلاتها وزيادة ترددها إلى الوجهات الرئيسية، لتنتقل من 70 إلى 81 وجهة، حيث أطلقت رحلات جديدة إلى بالي، تريفاندروم، كوزيكود، بوسطن، جايبور والقصيم وأعادت رحلاتها الموسمية إلى نيس، أنطاليا، ميكونوس، سانتوريني ومالقة.

وتم الاعتراف بالوضع المالي السليم للاتحاد من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ، والتي رفعت تصنيف الاتحاد إلى درجة A +، مشيرة إلى ملفها الائتماني المستقل الأقوى.

أبرز نتائج النصف الأول للعام 2024:

• نمو إجمالي الإيرادات بنسبة بلغت 21 % مقارنة بالعام الماضي مدفوعة بشكل أساسي بإيرادات الركاب التي شهدت ارتفاعاً بلغ حوالي ملياري درهم (+24% عن العام الماضي)، ما يعكس الطلب القوي، والتوسعة الاستراتيجية لشبكة الوجهات، وزيادة الرحلات إلى الأسواق الرئيسية.

• ارتفعت إيرادات الشحن في النصف الأول من العام 2024 بنسبة حوالي 10% إلى 1.9 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بشكل أساسي بزيادة الطلب وزيادة سعة الأسطول.

• تستمر كلفة الوحدة في خفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون الوقود بنسبة 5 و8% على التوالي.

• ساهم الإداء القوي في إيرادات الركاب والشحن إلى زيادة صافي الربح بعد الضريبة للنصف الأول من 2024 بنسبة 48% في نفس الفترة في 2023، نتيجة الأداء القوي في عائدات المسافرين والشحن.

• نمو القدرة الاستيعابية: شهد الربع الثاني من 2024 زيادة في الكيلومترات المتاحة للمقعد وأعداد المسافرين، ما انعكس في تحقيق نتائج بلغت 44.4 مليار كيلومتر متاح للمقعد و8.7 ملايين مسافر (بنسبة بلغت 33% و38% مقارنة بنفس الفترة من 2023).

• الأسطول التشغيلي: استمر الأسطول التشغيلي بالنمو في الربع الثاني من العام 2024 مع زيادة ثلاث طائرات من طراز A321Neo في النصف الأول من العام، ما يعني زيادة 16 طائرة عن النصف الأول من 2023 ويعتبر خطوة مهمة في خطط النمو لدينا.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا