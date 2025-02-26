يسر شركة فلو48، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية التي تعمل على تحويل إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة، أن تعلن اليوم عن الإغلاق الناجح لجولة التمويل من السلسلة أ بقيمة 69 مليون دولار. وقد قادت هذه الجولة، وهي عبارة عن مزيج من الديون والأسهم، شركة بريجا، وشهدت استثمارات أخرى من 212 وSpeedinvest وDaphni وEndeavor Catalyst وEvolution Ventures و Plus VC وغيرها. ويمثل هذا الإنجاز خطوة كبيرة إلى الأمام في مهمة الشركة لإعادة تعريف الوصول إلى رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقص في الخدمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

البناء على عام من التقدم الاستثنائي

تجاوزت Flow48 أهداف خارطة الطريق وحققت إنجازات رئيسية، بما في ذلك:

تأمين تسهيلات دين كبيرة وقابلة للتطوير من مؤسسات مالية متطورة.

تعزيز وجودها في السوق في جنوب أفريقيا مع ترسيخ مكانتها في الإمارات العربية المتحدة.

تقديم منتجات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في المملكة العربية السعودية وغيرها من الأسواق الرئيسية المحتملة.

التوسع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

من خلال هذا التمويل الجديد، من المقرر أن تتوسع Flow48 في سوقيها الرئيسيين، وتكرار حلها في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع وجود نظام بيئي كبير ولكن غير متطور للشركات الصغيرة والمتوسطة. ستواصل الشركة أيضاً إضافة ميزات جديدة لتعزيز قدرات منصتها، والاستفادة من مصادر البيانات البديلة وأدوات تقييم المخاطر المتقدمة لتقديم حلول مالية مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إدريس الرفاعي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Flow48: ”لقد شهدنا تقدماً هائلاً في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التمويل الإضافي يسمح لنا بتعزيز خدماتنا بشكل أكبر“. ”الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لكل اقتصاد. فهي تخلق 90% من فرص العمل وتساهم في 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك فهي لا تزال تعاني من نقص الدعم. نحن ملتزمون بشدة بسد هذه الفجوة وتعزيز النمو المستدام.“

تنويع الاقتصادات الإقليمية

بعيدًا عن الإقراض، تعمل Flow48 على تجميع رؤى البيانات المهمة في منطقة تتسم فيها البيانات التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتجزئة. من خلال تجميع البيانات المتعلقة بالمدفوعات والسلوكيات التشغيلية والأداء الخاص بكل قطاع، تبني Flow48 أساساً قوياً لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وإقراضاً قائماً على المخاطر.

وتماشياً مع الأهداف الحكومية الرامية إلى تنويع الاقتصادات الإقليمية بما يتجاوز النفط والغاز والعقارات، تلعب Flow48 دوراً محورياً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دفع عجلة التحول الاقتصادي. وقد شهدت الشركة أيضاً اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا المالية التي تسعى إلى عقد شراكات لتوزيع حلول إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤكد مكانة Flow48 كشركة رائدة في هذا القطاع.

”وقال إدريس: ”يشهد مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً سريعاً في جميع أنحاء المنطقة، حيث تُظهر الزيادات الأخيرة في رأس المال الإمكانات الهائلة للقطاع. ”هذا هو المد الذي يرفع جميع القوارب. فكل نجاح في هذا المجال يعود بالنفع على القطاع ككل، ويسعدنا أن نساهم في هذا الزخم بينما نعمل على أن نكون الشركة الرائدة في المنطقة.“

تعرب الشركة عن امتنانها العميق لدعم مستثمريها، بما في ذلك شركة بريجا، التي قادت هذه الجولة. وأضاف إدريس قائلاً: ”إن وجود مستثمرين على دراية كبيرة في الشركة لا يجلبون رأس المال فحسب، بل يجلبون أيضاً خبرة عميقة أمر بالغ الأهمية لتحقيق رؤيتنا في أن نصبح المقرض الرائد للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة“.

اقتباسات المستثمرين

وأضاف بن ماريل، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بريغا:

”إنه لشرف كبير لي أن أقود سلسلة التمويل الأولى لشركة Flow48، فقدرة الفريق على تحقيق خارطة الطريق الطموحة باستمرار أمر رائع، مما يدل على الرؤية والتنفيذ. إن نهجهم المبتكر في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يعيد تشكيل مشهد الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي، ويطلق العنان لرأس المال للشركات التي تشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة. ونحن فخورون بدعم Flow48 في توسيع نطاق تأثيرها وتعزيز الشمول المالي في السوق.“

وقال إنريكي مارتينيز هاوسمان، المدير في سبيدإنفست: ”لقد تشرفت بمشاهدة نمو Flow48 منذ جولة ما قبل التأسيس، وأنا معجب بشكل لا يصدق بالطريقة التي نفذوا بها رؤيتهم. يقوم إدريس وفريقه ببناء شيء فريد ومؤثر، وبعد أن رأيت نماذج تمويل مماثلة قائمة على الإيرادات تنجح في مناطق أخرى، أنا واثق من أن Flow48 في طريقها إلى قيادة السوق.“

وعلّق ألين تايلور، الشريك الإداري في ”إنديفور كاتاليست“: ”في إنديفور، نؤمن في إنديفور أن قوة المؤسس المتسلسل تكمن في كيفية بناء كل مشروع على المشروع الذي سبقه - تعميق الخبرة، وشحذ التنفيذ، وتوسيع نطاق التأثير. منذ انضمامه إلى مجتمعنا في عام 2015، لم يكتف إدريس الرفاعي بتشكيل قطاع التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فحسب، بل أصبح نموذجاً يحتذى به للجيل القادم من المؤسسين. نحن فخورون بدعمه هو وفريق Flow48 وهم يعيدون تعريف إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.“

وتعليقاً على إعلان جمع التبرعات، قال حسن حيدر، الشريك الإداري في شركة +فيك: ”نحن متحمسون لدعم إدريس وفريقه وهم يعيدون تعريف الوصول إلى رأس المال للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعمل Flow48 على سد فجوة حرجة من خلال تلبية الطلب المتزايد بسرعة على حلول التمويل في مجال إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الديناميكي. ونحن نتطلع إلى دعمهم في ريادتهم ليصبحوا رواداً في هذا المجال.“

نبذة عن Flow48

تأسست شركة Flow48 في عام 2022 على يد إدريس الرفاعي، وهي تعيد تعريف تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال بناء بنية تحتية سلسة لرأس المال تحول الإيرادات المستقبلية إلى رأس مال عامل فوري. تعمل شركة Flow48 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والآن المملكة العربية السعودية)، وتتجاوز Flow48 حدود الإقراض، حيث تدمج نظاماً بيئياً يعتمد على البيانات يعزز قدرات الاكتتاب لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية. Please visit us: https://www.flow48.com

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