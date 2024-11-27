دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي، والتابعة لمجموعة متروبوليتان، أن نخلة جميرا وجزيرة جميرا باي هما الخيارين الأكثر تفضيلاً بالنسبة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جداً في دبي، حيث استحوذت هاتان الوجهتان على 48% من إجمالي حجم الصفقات التي تبلغ قيمتها 50 مليون درهم إماراتي أو أكثر، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

ومن المواقع المفضّلة الأخرى للمشترين مدينة محمد بن راشد، وتلال الغاف، ودبي هيلز استيت.

هذا وواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي تحقيق أداء قوي خلال هذا العام، حيث وصلت القيمة السوقية الإجمالية للعقارات التي يزيد سعرها عن 50 مليون درهم إماراتي إلى 13.3 مليار درهم إماراتي اعتباراً من أكتوبر 2024. ويعود هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك العدد المتزايد من الأثرياء الذين ينتقلون إلى المدينة، وزيادة ثقة المستثمرين فيها، واقتصادها القوي، وجاذبيتها المستمرة كمركز عالمي لأسلوب الحياة الفاخر.

وفي معرض تعليقه على أداء السوق، قال نيكيتا كوزنيتسوف، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "يمثل النمو المستدام لسوق العقارات الفاخرة في دبي شهادة على الجاذبية المستمرة لهذه المدينة كوجهة استثمارية عالمية تجذب مستثمرين من جميع أنحاء العالم. وقد سجلت متروبوليتان بريميوم بروبرتيز زيادة كبيرة في كل من قيمة وحجم الصفقات على الوحدات العقارية التي تبلغ قيمتها 50 مليون درهم إماراتي وأكثر. كما شهدت حصتنا السوقية في هذه الشريحة نمواً تجاوزت نسبته 50% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، لترتفع من 2.3٪ إلى 3.5٪ من حيث قيمة الصفقات، ومن 2.8٪ إلى 4.3٪ من حيث العدد".

وتصدر مواطنو المملكة المتحدة عمليات الشراء في فئة الوحدات العقارية التي تتجاوز قيمتها 50 مليون درهم، يليهم مواطنون من الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة على التوالي.

إلى ذلك، تضم مجموعة متروبوليتان في الإمارات وكالتين عقاريتين متكاملتي الخدمات، متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ.م.م في أبوظبي، بالإضافة إلى شركة داعمة هي، متروبوليتان كونسلتينج م.م.ح، والتي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

حول مجموعة متروبوليتان

تأسست مجموعة متروبوليتان في عام 2008، وتضم ثلاث وكالات عقارية متكاملة الخدمات: متروبوليتان بريميوم بروبيرتيز (دبي)، ومتروبوليتان كابيتال العقارية ذ م م (أبوظبي)، ولوكشري إيموبليان GMBH (فيينا). كما تضم المجموعة شركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

وأسست المجموعة في عام 2022، قسم متروبوليتان هومز، وهي عبارة عن وكالة عقارية تقدم خدمات وساطة عقارية متكاملة للباعة والمشترين في سوق العقارات الثانوية بدبي. وتعتبر وكالات مجموعة متروبوليتان العقارية من أفضل وكالات العقارات في الإمارات، وقد حصدت العديد من الجوائز لأفضل المبيعات من أكبر مطوري العقارات في الإمارات، مثل إعمار ودبي العقارية ومراس والدار العقارية.

حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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