أبرز النتائج المالية للمجموعة للربع الثالث 2023

مستوى قياسي لمبيعات المشاريع التطويرية بقيمة 7.8 مليار درهم خلال الربع الثالث، مما أدى إلى تحقيق مستوى قياسي للمبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى بقيمة 19.4 مليار درهم، مع إطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخه.

بلغ حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية قيد التنفيذ 29.1 مليار درهم، والتي من المقرر تسليمها خلال السنتين إلى الثلاث سنوات القادمة.

قاعدة متنامية من المشترين الدوليين والمقيمين في دولة الإمارات الذين مثلوا 60% (10.3 مليار درهم) من المبيعات في الدولة منذ بداية العام وحتى تاريخه، مع نمو المبيعات الخارجية للمجموعة بنسبة 160% لتصل إلى 4.6 مليار درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه.

الأداء القوي يعكس استمرار جاذبية مشاريع الدار، وبروز أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار، والتي من المتوقع أن تزداد مع إطلاق أول مشاريع الدار التطويرية خلال شهر أكتوبر في دبي ورأس الخيمة.

أعلنت الدار مؤخراً عن أول مشروع سكني لها في دبي – جنان من الدار – ومن المقرر أن يبدأ الإطلاق العام في 31 أكتوبر.

نمو قوي من العمليات الاعتيادية في محفظة الدخل المتكرر مدفوعاً بقوة الأداء التشغيلي، وأداء الاستحواذات الأخيرة فاق التوقعات مما ساهم بشكل إيجابي في صافي الربح.

مركز سيولة قوي للشركة مع احتفاظها ب 3.9 مليارات درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 5.9 مليارات درهم.

ستواصل الدار مستندةً إلى سجلها القويّ والناجح في تنفيذ استراتيجية النموّ والتوسع، استكشاف أفضل الفرص المتاحة لاستثمار المزيد من رأس المال بنهج مدروس ومنضبط محلياً ودولياً.

معالي محمد خليفة المبارك

رئيس مجلس إدارة الدار العقارية

"تشهد أبوظبي اليوم نمواً وازدهاراً غير مسبوقاً مدعوماً باقتصادٍ مرن وبيئةٍ تنظيمية مشجعة للأعمال والاستثمار. ومهدت هذه الظروف الإيجابية الطريق أمام الدار لقيادة مسيرة نمو تحولي شملت التوسع نحو أسواق إقليمية مثل مصر ودخول أسواق محلية مجاورة كرأس الخيمة ودبي.

ومع انطلاق المرحلة التالية من مسيرة نموها، وضعت الدار استراتيجية جديدة ستنقل خبراتنا إلى أسواق دولية مختارة مركزين بشكل خاص على أوروبا، مما يدعم مساعينا لتوسيع أعمالنا وتنويع استثماراتنا وتحقيق نمو مستدام. ونسعى للاستثمار في المشاريع التي تدعم عملياتنا الحالية وعبر القطاعات العقارية عالية النمو في الأسواق الناضجة التي تمتلك أسساً قوية، واقتصادات رقمية، وتشهد تحولات ديموغرافية وتنوعاً مستمراً في أولويات المستهلك.

وتواصل الدار الاستفادة من التوجهات الناشئة والعلاقات الجديدة لبناء شراكات قوية تمكنها من استقطاب استثمارات ومفاهيم مبتكرة إلى سوقنا الأساسية في دولة الإمارات".

طلال الذيابي

الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

"تواصل الدار ترسيخ مكانتها لاعباً رائداً في قطاع العقارات بدولة الإمارات، وهو ما ينعكس في المبيعات القوية لمشاريعها التطويرية وحصيلة إيراداتها المتراكمة غير المسبوقة في تاريخها خلال الربع الثالث. ويؤكد تنامي اهتمام المشترين الدوليين بمشاريعنا على الجاذبية العالمية لمشاريع الدار، وعلى مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للاستثمار والأعمال والترفيه والإقامة. وتواصل عقاراتنا الاستثمارية، ولا سيما محفظتنا التجارية المتنامية، تحقيق أداء تشغيلي قوي، ونشهد بالفعل التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخيرة عبر قطاعات المكاتب والتجزئة والضيافة. نتطلع إلى المزيد من التقدم هذا العام في طموحاتنا لمواصلة نمونا المتسارع في المنطقة وخارجها".

الدار للتطوير

تتكون الدار للتطوير من ثلاثة أقسام رئيسية هي: التطوير العقاري والمبيعات، وهو مسؤول عن تطوير وتسويق وبيع مخزون الدار المتنوع والاستراتيجي من الأراضي، وخدمات إدارة المشاريع الذي يشرف على أعمال إدارة مشاريع التطوير، بما في ذلك مشاريع إسكان وبنية تحتية حكومية في دولة الإمارات؛ والأعمال الدولية، حيث تدير هذه الوحدة استثمارات الدار في القطاع العقاري المصري من خلال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك).

ارتفعت إيرادات شركة الدار للتطوير في الربع الثالث 2023 بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بالتقدم في أعمال البناء، وانتعاش المبيعات على الخارطة، واستمرار تحصيل الإيرادات المتراكمة من المشاريع التطويرية قيد التنفيذ. وارتفعت الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 12٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.8 مليار درهم.

وصلت مبيعات المجموعة في الربع الثالث 2023 إلى 7.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 99٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. ويشكل ذلك أعلى مبيعات ربع سنوية تسجلها الدار على الإطلاق في تاريخها. وبلغت مبيعات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى مستوى قياسياً قدره 19,4 مليار درهم، بزيادة بلغت 109% على أساس سنوي، مدفوعة بإطلاق 11 مشروعاً جديداً منذ بداية العام وحتى تاريخه، وقوة طلب المشترين الدوليين على العقارات في إمارة أبوظبي.

حققت الإيرادات المتراكمة للمجموعة مستوىً قياسياً بلغ 29,1 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من العام، مما يبشر بنمو إيرادات المجموعة في دولة الإمارات ومصر خلال السنتين إلى الثلاث سنوات المقبلة.

تعكس القيمة التراكمية للمشاريع التي تعاقدت عليها الدار لتقديم خدمات إدارة المشاريع بواقع 59 مليار درهم قوة نموذج أعمالها واستقرار إيراداتها على المدى الطويل، حيث فازت بعقود جديدة بقيمة 3,8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

خلال الربع الثالث، دخلت الدار في شراكة استراتيجية مع مجموعة "نيكي بيتش" لتطوير مشروع سكني فاخر على شاطئ جزيرة المرجان في رأس الخيمة.

في أكتوبر 2023، وسعت الدار حضورها الجغرافي من خلال إطلاق مشروع "جنان من الدار"، وهو مشروعها السكني الأول في دبي .

العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة

بلغ إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات للربع الثالث من عام 2023 رقماً قياسياً قدره 6.4 مليار درهم بزيادة قدرها 102٪ على أساس سنوي، وجاء ذلك مدفوعاً بإطلاق مشروع "غاردينيا باي" وقوة الطلب على المخزون الحالي من المشاريع التي أطلقت سابقاً بما في ذلك "فَي الريمان 2"، و"ريمان ليفينج"، و"سعديات لاغونز"، و"المدينة المستدامة"، و"ذا سورس 2"، و"ياس غولف كوليكشن". وارتفعت المبيعات في دولة الإمارات للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 137% على أساس سنوي لتصل إلى 17.0 مليار درهم.

وصلت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين إلى مستوى قياسي بلغ 5.1 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2023، و10.3 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من العام (ما يعادل 60% من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات)، ويؤكد ذلك على تنامي مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للاستثمار والاستقرار على المدى الطويل. كما ارتفعت المبيعات للمشترين الدوليين والمقيمين بنسبة 160% و333% على التوالي، وتتوقع المجموعة تحقيق مزيد من النمو مع توسيع حضورها في دبي ورأس الخيمة.

بلغت الإيرادات المتراكمة في دولة الإمارات 23.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 95% على أساس سنوي بمتوسط مدة تحصيل قدرها 29 شهراً، فيما بلغت التحصيلات النقدية في الربع الثالث 1.7 مليار درهم.

العمليات في مصر

ساهمت سوديك خلال الربع الثالث من عام 2023 بمبلغ 230 مليون درهم (1.9 مليار جنيه مصري) في إيرادات الدار للتطوير و3.8 مليون درهم (31.8 مليون جنيه مصري) في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذا الربع. و خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023وصلت الإيرادات إلى 566 مليون درهم (4.76 مليار جنيه مصري)، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 75.5 مليون درهم (636 مليون جنيه مصري).1

وصلت مبيعات سوديك في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1.4 مليار درهم (11.6 مليار جنيه مصري) فيما بلغ إجمالي مبيعاتها للأشهر التسعة الأولى من العام 2.4 مليار درهم (19.8 مليار جنيه مصري). وبلغت الإيرادات المتراكمة للشركة 5.5 مليار درهم (46.6 مليار جنيه مصري) في نهاية الربع الثالث من عام 2023 بمتوسط مدة تحصيل قدرها 23 شهراً، مما يبشر بنمو إيراداتها خلال العامين المقبلين.2

تواصل سوديك الاحتفاظ بمركز سيولة قوي بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه بقيمة 253 مليون درهم (2.13 مليار جنيه مصري).2

الدار للاستثمار

تتألف الدار للاستثمار من أربعة أقسام رئيسية ينضوي تحتها ما يزيد على 35 مليار درهم من الأصول المدارة؛ وهي العقارات الاستثمارية الذي يشمل أعمال إدارة الأصول الأساسية لشركة الدار ويضم محفظة أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية؛ والضيافة والترفيه، ويشمل هذا القسم محفظة تزيد عن 4,200 غرفة فندقية ومجموعة أصول ترفيهية موزعة بشكل رئيسي في أبوظبي ورأس الخيمة ؛ والدار للتعليم، المشغل الرائد للمدارس الخاصة في أبوظبي والتي تمتلك وتدير 31 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة؛ والاستثمارات الرئيسية، وتضم العديد من الشركات بما في ذلك "الدار للعقارات"، وهي أكبر منصة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق في المنطقة.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك3 لشركة "الدار للاستثمار" في الربع الثالث 2023 إلى 580 مليون درهم بنسبة زيادة 37% على أساس سنوي، وجاء هذا النمو مدفوعاً بمساهمات عمليات الاستحواذ الأخيرة، وارتفاع معدلات الإيجار، والأداء التشغيلي القوي عبر المحفظة.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك4 لمحفظة العقارات الاستثمارية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 432 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 23% لتصل إلى 1.1 مليار درهم. ويُعزى هذا الأداء القوي بشكل أساسي إلى ارتفاع معدلات الإشغال والإيجار، فضلاً عن مساهمات عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تواصل تأثيرها الإيجابي على الأرباح. كما ارتفع معدل الإشغال عبر المحفظة إلى 95% مقارنة مع 91% للفترة نفسها من العام الماضي.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات السكنية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 59% على أساس سنوي لتصل إلى 166 مليون درهم، مع تحقيق معدل إشغال قوي بلغ 97%.و كان هذا الإرتفاع مدفوعًا برسوم إنهاء عقد الإيجار المبكر لاتفاقية إيجار مجمع سكني في الربع الثالث من عام 2023. بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 15% لتصل إلى 358 مليون درهم.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأصول التجزئة في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 2% على أساس سنوي لتصل إلى 114 مليون درهم، بينما استقرت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى عند 346 مليون درهم، ويعزى ذلك إلى إعادة تطوير "الجيمي مول" و "الحمرا مول"؛ واستقر معدل الإشغال عبر المحفظة عند 91٪. كما ارتفعت معدلات مبيعات المستأجرين وإقبال الزوار في ياس مول بنسبة 26% و33% على التوالي مع تحقيق معدل إشغال قدره 99%. وتسعى الدار إلى تكرار هذا النجاح عبر تنفيذ خطط إعادة تطوير "الجيمي مول" و "الحمرا مول" بقيمة 500 مليون درهم، والتي من المرتقب استكمالها بحلول نهاية عام 2024.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للعقارات التجارية في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 41٪ على أساس سنوي لتصل إلى 154 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 82% على أساس سنوي لتصل إلى 435 مليون درهم. وجاء ذلك مدفوعاً بالتأثير السنوي لسوق أبوظبي العالمي وتحقيق أداء تشغيلي أقوى عبر المحفظة، حيث بلغ معدل الإشغال 96%. وعلى صعيد الأصول، شهد مبنى HQ والأبراج الدولية معدل ​​إشغال قوي بلغ 96%، في حين حققت الأبراج المكتبية الأربعة في سوق أبوظبي العالمي معدل إشغال شبه كامل بلغ 99%. وسجّل برج الماريه، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التشغيل خلال الربع الأول 2024، معدل طلب تأجير مسبق بنسبة 40%، مدفوعاً بالطلب القوي من الشركات العالمية والمؤسسات الحكومية.

ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 36 مليون درهم، وبلغ معدل الإشغال 91٪. و تحافظ الدار على التزامها بالتركيز على توسيع محفظتها عقاراتها اللوجستية داخل الدولة وعبر التوسّع إلى الأسواق العالمية.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الضيافة والترفيه للربع الثالث من عام 2023 بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 42 مليون درهم، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 197% لتصل إلى 224 مليون درهم. ويعزى هذا النمو إلى التأثير الإيجابي لعمليات الاستحواذ الأخيرة وتحقيق أداء تشغيلي أقوى عبر المحفظة. وبلغ معدل الإشغال الإجمالي 68٪ مع ارتفاع متوسط ​​الأسعار اليومية بنسبة 46% على أساس سنوي.

ارتفعت أرباح الدار للتعليم قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 67% على أساس سنوي لتصل إلى 48 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 141 مليون درهم. وحافظت الدار للتعليم على التزامها بتحقيق النمو مع رفع قيمة برنامجها الاستثماري بمقدار 350 مليون درهم من خلال الاستحواذ على مدرسة "كينت كوليج دبي" ومدرسة فرجينيا الدولية الخاصة، بالإضافة إلى تأسيس مدرسة كرانلي البحرين.

شهدت أعمال الاستثمارات الرئيسية6، مدعوعمة بالدار للعقارات، زيادة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الثالث من العام بنسبة 152٪ على أساس سنوي لتصل إلى 58 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 100% على أساس سنوي لتصل إلى 124 مليون درهم. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عملية الاندماج الاستراتيجية بين الدار للعقارات ومجموعة التزام لإدارة الأصول، إلى جانب مساهمات عمليات الاستحواذ الأخيرة.

الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

بصفتها أحد أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، تلتزم الدار بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وتعد هذه الممارسات ركيزةً أساسية لاستراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة على المدى الطويل، إلى جانب دمج ممارسات الحوكمة القوية والتأثير البيئي والاجتماعي الإيجابي المسؤول في عملياتها الاستثمارية وقرارات أعمالها. وتشتمل أبرز الإنجازات الأخيرة للدار في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ما يلي:

تحسنت درجة الدار في إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) إلى 15.9 وفق مؤشر شركة "ساستيناليتيكس" مقارنةً مع 16.1 العام السابق، واحتلت المرتبة 11 بين 104 شركات عقارية متنوعة على مستوى العالم. وحافظت الدار على تصنيفها في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة عند BBB على مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" (MSCI).

شجعت المجموعة مشاركة مستأجري أصول التجزئة والعقارات التجارية في جهود إزالة الكربون، وتضمن ذلك تنفيذ عقود الإيجار الخضراء وإرشادات التجهيز الأخضر. ويشغل هؤلاء المستأجرون 21% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير لدى الدار.

أطلقت الدار الدورة الثانية من برنامج "ثرايف" السنوي للمنح الدراسية، حيث استقبلت 41 طالباً من بينهم عدد من أصحاب الهمم. ويهدف البرنامج إلى دعم تعليم أبناء الأسر محدودة الدخل.

بحلول نهاية الربع الثالث، شكل المواطنون الإماراتيون 42٪ من إجمالي القوى العاملة في المجموعة. وقد تم توظيف أكثر من 500 مواطن إماراتي لدى المجموعة منذ الإعلان عن برنامج "نافس" في سبتمبر 2021.

تتميز الدار بتنوع فريق عملها، حيث تمثّل النساء 40% من إجمالي القوى العاملة في المقر الرئيسي للمجموعة. كما أنّ 40% من موظفي مقرها الرئيسي دون سن 35 عاماً، فيما يضم فريق الدار أكثر من 120 جنسية مختلفة عبر كافة قطاعات أعمالها.

#بياناتشركات

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حول شركة الدار:

تعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة 69 مليون متر مربع، وتشمل ثلاث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وهي الذراع المتخصصة في تنفيذ المشاريع والمسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص الأعمال الجديدة وتطوير مجالات الابتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منصّة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة والمُدرة للأرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة الاستخدامات.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها 35 مليار درهم من الأصول العقارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية والأصول اللوجستية. كما تتولّى "الدار للاستثمار" إدارة المنصات الثلاثة الأساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".

وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة الأصول التعليمية التي تتضمن ما يقارب 38 ألف طالب في 31 مدرسة تشغلها وتديرها "الدار للتعليم"، بالإضافة إلى شبكة متنامية من المُعلمين ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات الإضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة العقارات مع عمليات البيع بالتجزئة لشركة الدار، كما ستشمل كذلك إدارة المجتمعات من خلال منصّة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شركة "الدار للضيافة والترفيه" مهمة الإشراف على محفظة الأصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، بالإضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية 13 فندق، بإجمالي 4,200 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر ملاعب الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي.

أسهم شركة الدار مُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ALDAR:UH)، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة عمليات مستدامة على الأمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة مُضافة لمساهميها بشكل مستمر.

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى لأن تكون المطور والمدير العقاري الأكثر موثوقية في المنطقة، وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجوّدة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات والإمكانات اللازمة للعمل والعيش والترفيه.



