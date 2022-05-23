• الأداء القوي جاء مدفوعاً بإعادة هيكلة مالية مقترحة تهدف إلى إعداد الشركة لمرحلة النمو التالية

• ارتفاع الإيرادات بنسبة 11٪ لتصل إلى 319.9 مليون ريال سعودي مع زيادة مبيعات أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية في المملكة

• زيادة ربحية السهم بشكل ملحوظ لتصل إلى 0.23 ريال سعودي مقارنة بـ 0.16 ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021

الرياض، المملكة العربية السعودية، 23 مايو 2022: أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر ("شاكر"، أو "الشركة")، الشركة الرائدة في استيراد وتصنيع وتوزيع أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية في المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم عن ارتفاع صافي الربح بنسبة 47.9٪ إلى 14.5 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2022، عن 9.8 مليون ريال سعودي مقارنة مع الربع الأول من عام 2021 .

وارتفعت الإيرادات بنسبة 11٪ لتصل إلى 319.9 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 من 288.3 مليون ريال سعودي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث حافظت شاكر على عائدتها للنمو والربحية التي بدأت في عام 2020. وكان إجمالي الربح أعلى بنسبة 34.7٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021، مما يعكس زيادة كفاءات التكلفة والتبسيط التشغيلي عبر المجموعة وقدرات الإنتاج المحسّنة في منشأة إنتاج مكيفات الهواء المشتركة بين شاكر وإل جي بعد الترقية الرئيسية التي اكتملت في عام 2021.

جاء الإعلان عن الأداء المالي القوي للربع الأول بعد تصويت غالبية المساهمين في 15 مايو 2022 بالموافقة على تخفيض رأس المال بمبلغ 147.77 مليون ريال سعودي، كجزء من إعادة هيكلة رأس المال المقترحة. وسيتبع هذا الانخفاض إصدار حقوق أولوية لجمع مبلغ 249 مليون ريال سعودي لتهيئة شاكر لمزيد من النمو والتوسع ضمن قطاعها.

وقال محمد إبراهيم أبونيان، الرئيس التنفيذي لشاكر:

"يقدم أداؤنا المالي القوي في الربع الأول دليلاً إضافياً على نجاح استراتيجيتنا لزيادة المبيعات في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، وتعزيز مكانتنا الرائدة في سوق المكيفات في المملكة. ونواصل في الوقت نفسه أعمال ترشيد التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتبسيط الأعمال من خلال اعتماد الرقمنة للوصول إلى قاعدة جديدة من العملاء عبر التجارة الإلكترونية.

كما تابعنا جهودنا لتوسيع للشركات بما فيها الخدمات الخاصة بترقية المعدات وتوفير الطاقة لقطاعات B2B وإيسكو للتعديلات التحديثية بشكل أكبر خلال الربع الأول، مما أدى الى فوزنا بعدد من المشاريع الكبرى الجديدة التي دعمت نمو الارباح خلال هذه الفترة. كما تمكنا من الاستفادة من التأثير الايجابي للعروض الترويجية التي أطلقناها في شهر رمضان.

من جهة أخرى، سيوفر مقترحنا لزيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية، حال نيله موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين، هيكلًا ماليًا جديدًا أكثر قوة ومتانة من شأنه تحويل الشركة بعيدًا عن الديون طويلة الأجل، وتفعيل مشاركة أكبر للمساهمين الملتزمين بدعم استراتيجية الشركة التوسعية.

كما ستوفر لنا إعادة الهيكلة المقترحة لرأس المال الموارد اللازمة لدفع نمونا المستقبلي في الوقت الذي نستعد فيه للاستفادة من زيادة الاستثمارات والإنفاق في قطاعات أعمالنا الأساسية. وهذا يعكس بشكل خاص الفرص الناشئة الناتجة عن المشاريع العملاقة المزدهرة وغيرها من المشاريع التنموية المخطط لها حيث يواصل الاقتصاد الحفاظ على مسار نموه الديناميكي بما يتماشى مع رؤية 2030."

أبرز ملامح الأداء المالي للربع الأول من عام 2022

• بلغ إجمالي الإيرادات 319.9 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 11٪ عن الربع الأول من عام 2021

• وصل إجمالي الربح 77.6 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 34.7٪ على أساس سنوي

• ارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 76.9٪ لتصل إلى 15.5 مليون ريال سعودي

• زيادة صافي الربح بنسبة 47.9٪ ليصل إلى 14.5 مليون ريال سعودي

الإيرادات بالنسبة لقطاعات الأعمال للربع الأول للسنة المالية 2022 (مليون ريال)

التوقعات والآفاق المستقبلية

تستند استراتيجية التوسع الخاصة بمجموعة شاكر على زيادة حصتها في السوق وتوسيع مجموعة المنتجات وتعزيز الكفاءات الإدارية والتشغيلية. ستواصل المجموعة استكشاف عمليات الاستحواذ المحتملة التي تسهم بنمو الإيرادات الحالية وكذلك متابعة هدفها المتمثل في أن تصبح الخيار المفضل للشركاء والعملاء في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية في السوق السعودية، مع تعزيز موقعها الرائد في التصنيع والمبيعات في قطاع التكييف.

وفي قطاع التكييف، ترى شاكر فرص نمو كبيرة نابعة من تعافي الاقتصاد السعودي، وتنفيذ المشاريع العملاقة، على غرار مشاريع نيوم وأمالا والبحر الأحمر، مصدراً ثابتاً ومهماً لفرص الأعمال لقطاع التكييف في شاكر، إضافة إلى برامج الحكومة لكفاءة الطاقة، والتي تتضمن مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة التابعة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ("SEEC")، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) التابعة للحكومة السعودية.

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نبذة عن " الحسن غازي إبراهيم شاكر ":

انطلقت مسيرة الأعمال لشركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عام 1950م، وكانت من إحدى الشركات الأولى التي أدخلت أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية عموماً إلى المملكة.

شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر هي المستورد والموزع للعديد من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك ”ميتاج“، و ”أريستون“، و”إنديسيت“، و ”ميديا“، ”بومباني“ و "باناسونيك" في المملكة العربية السعودية، وهي أيضاً الوكيل الحصري لمكيفات "أل جي" في السعودية. وتختص وحدة خدمات الطاقة (ايسكو)، إحدى الشركات التابعة لشاكر، بتوفير حلول الطاقة. شاكر هي شركة مساهمة عامة مدرجة في تداول منذ عام 2010. ونجحت شاكر منذ تأسيسها في تعزيز مكانتها ضمن قائمة الشركات السعودية الرائدة، حيث قدمت مجموعة من الحلول المتكاملة في مجال التكييف والأجهزة المنزلية في السعودية. لمزيد من المعلومات، يًرجى زيارة الموقع:http://www.shaker.com.sa/

للتواصل الإعلامي:

بشار الرفوع

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