مسقط: أعلن ظفار الإسلامي – نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار - عن إطلاق حملة تمويل جديدة التي تقدم أفضل الأسعار التنافسية في السوق المحلي. وهو ما يعكس التزام ظفار الإسلامي بتقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تُمكن الزبائن من تحقيق تطلعاتهم وأحلامهم المستقبلية.

وتبدأ الحملة من يناير الحالي لغاية نهاية مارس 2024، وتعد فرصة ممتازة للزبائن للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

لقد تم تصميم هذه المبادرة لتلبية احتياجات قاعدة واسعة من الزبائن من خلال أسعارها التنافسية وحلولها التأمينية المناسبة. ولعل أبرز ما يميز هذه الحملة هو أن أسعار التمويل تبدأ من 4.75٪ وذلك لمساعدة الزبائن لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم العديدة.

وقال عامر بن سعيد العمري، نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ظفار الإسلامي: "تمثل هذه الحملة تفاني ظفار الإسلامي في تقديم قيمة استثنائية للزبائن، إذ نشجعهم على اغتنام هذه الفرصة للاستفادة من الأسعار المخفضة وتجربة الخدمة التي لا مثيل لها".

ومنذ إطلاق ظفار الإسلامي، الذي أعيدت تسميته في العام الماضي للاحتفال بمرور 10 سنوات على العمليات الناجحة، كان في طليعة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية سريعة النمو في سلطنة عُمان. كما يحافظ ظفار الإسلامي على معايير الحوكمة المؤسسية، والبحث، والتطوير، والمسؤولية المجتمعية وخدمة الزبائن بناءً على أفضل الممارسات المعترف بها على نطاق واسع. ويهدف ظفار الإسلامي إلى التميز في تجربة الزبائن والاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

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