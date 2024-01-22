القاهرة: أعلنت سنتامين، الشركة العالمية الرائدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب في منجم السكري والصحراء الشرقية، عن استهدافها إنتاج ما بين 470,000 و500,000 أوقية خلال عام 2024، مما يمثل زيادة في الإنتاج السنوي مقارنة بعام 2023، والذي بلغ حجم إنتاجها 450 ألف أوقية بنهاية العام، فضلا عن تحقيق إيرادات بلغت 892 مليون دولار بنهاية العام الماضي، بلغ حجم إيرادات الربع الأخير وحده منها 265 مليون دولار.فيما وصل رصيد النقدية والأصول السائلة إلى 153 مليون دولار بنهاية 2023 ، و بلغ حجم السيولة الإجمالية 303 مليون دولار بما في ذلك السقف الائتماني القابل للسحب والمرتبط بالاستدامة إلى 150 مليون دولار.

وقال مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين: "لقد تمكنت سنتامين خلال عام 2023 من تحقيق أداء متميز واستثنائي بكل المقاييس. وكان من أهم معالم هذا الأداء تحسين معدلات السلامة المهنية لعمليات التعدين في مواقعنا المختلفة، بالإضافة لتحقيق الأرقام المستهدفة للإنتاجية للعام الثالث على التوالي، كما استطعنا تجاوز الأرقام المستهدفة لتكاليف الحفر والإنتاج لعام 2023. ولهذا نتطلع لزيادة إنتاجنا السنوي من الذهب خلال 2024 مع تحقيق أفضل معدلات إدارة التكاليف التشغيلية خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن سنتامين تتمتع بمكانة راسخة وخبرات استراتيجية متميزة تتيح لها الاستفادة من الارتفاع القياسي الحالي في أسعار الذهب العالمية".

وأضاف هورجان، أن سنتامين تعمل حاليا على إنهاء برنامج لإعادة الاستثمار الرأسمالي وربط منجم السكري بشبكة الكهرباء القومية في مصر، كما تواصل سنتامين في الوقت نفسه تركيزها على تحقيق النمو، وتحويل الموارد المتاحة إلى احتياطيات مؤكدة في منجم السكري خاصة بعد الاستكشافات الأخيرة في السكري الصغير الواقع في منطقة نجرص كجزء من اتفاقيات الاستكشاف الجديدة، كما توشك سنتامين حاليا على اتخاذ قرار استثماري في منجم دروبو بساحل العاج.

وتابع هورجان:" لقد تمكنت سنتامين من تحقيق نتائج متميزة على كافة المستويات، حيث بلغت مبيعات الذهب على مدار العام 456,625 أوقية بسعر متوسط بلغ 1,948 دولار للوقية الواحدة المباعة، أما على مستوى التكاليف النقدية السنوية لعام 2023 فقد وصلت لحوالي 840-990 دولار للأوقية الواحدة، بينما بلغت التكاليف النقدية في الربع الرابع 984 دولار للأوقية التي يتم إنتاجها بتكلفة سنوية متوسطة قدرها 895 دولار للأوقية المنتجة في عام 2023 فيما بلغت التكلفة الاجمالية للأوقية 1,220 لسنة 2023 وهو اقل من التكلفة المخططة بنحو 30 دولار للأوقية ، فيما بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي السنوي 202 مليون دولار، وهو أقل من الرقم المستهدف والذي بلغ 272 مليون دولار".

وأشار هورجان، إلى تأثر الإنفاق الرأسمالي خلال الربع الأخير من العام بالوفورات الناتجة عن انخفاض أسعار الديزل ، وعدم رصد التكاليف التشغيلية كما هو متوقع وتأجيل دفع الدفعة الخاصة بمشروع شبكة الطاقة إلى الربع الأول من عام 2024 بالإضافة لتغييرات في استراتيجية العمرات للمعدات، لافتا إلى أن الشركة انتهت أيضًا من خطة عمر منجم السكري الجديدة، والتي توفر زيادة في إنتاج الذهب مع تكاليف تشغيل أقل وتقليل المخاطر التشغيلية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

يضيف هورجان: "ولأن سلامة العاملين في مواقع التنقيب المختلفة تأتي على قمة أولوياتنا، فقد استطاعت الشركة أداء 9.5 مليون ساعة عمل في منجم السكري للذهب بدون حوادث، ولم يتم تسجيل أي حوادث نتج عنها توقف العمل في الربع الرابع من العام في جميع أصول الشركة، فيما بلغ معدل الإصابات القابلة للتسجيل للربع الرابع 0.97 لكل مليون ساعة عمل، مما يمثل تحسنًا بنسبة 67% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022."

وعلى مستوى الاحتياطي والموارد المؤكدة والمحتملة للمجموعة، فقد زادت في نهاية 2023 إلى 3.5 مليون أوقية منذ عام 2020، وتجاوزت الهدف المعلن من قبل وهو 3.0 مليون أوقية، تم تحقيق هذا النمو من خلال زيادة احتياطيات منجم السكري بحوالي 1.6 مليون أوقية وإعلان احتياطيات جديدة في منجم دروبو في ساحل العاج بحوالي 1.9 مليون أوقية.

فيما يتعلق بعملية التصنيع، تم معالجة 3.2 مليون طن من الخام في الربع الرابع (للسنة المالية: 12.0 مليون طن)، بزيادة نسبتها 5٪ مقارنة بالعام الماضي، بمعدل تركيز لخام الذهب قدره 1.35 جم/طن Au (للسنة المالية: 1.27 جم/طن Au)، وهو ارتفاع بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة الخام المستخرج من تحت الأرض خلال الربع والخام وبتركيز عالية اعلى. بلغ معدل استخلاص الذهب في المصنع للفترة الربع الرابع 89.1٪ (للسنة المالية: 88.7٪)، وهو فوق الأرقام المستهدفة، وذلك بفضل الدرجات العالية واستخدام مواد كيميائية جديدة، وتحسين التحكم في تكسير الخام. خلال الربع، كما بلغ رصيد المخزون النهائي 21.0 مليون طن بدرجة 0.47 جم/طن Au.

وأعرب هورجان، عن امتنانه لكل العاملين بسنتامين نظرا لعملهم المتواصل الدؤوب و التزامهم بتحقيق هذه النتائج الاستثنائية، والتي أدت لتحقيق هذه الإنجازات المتميزة خلال العام.

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