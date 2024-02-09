أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيانات، الشركة العامة المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز: BAYANAT)، والرائدة في تقديم حلول الجغرافية المكانية المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، عن تحقيقها لنمو قويّ في الإيرادات خلال عام 2023.

فبشكل عام، شهدت إيرادات شركة بيانات نموًا ملحوظًا بنسبة 47% لتصل إلى 371 مليون درهم إماراتي خلال عام 2023، بينما زاد إجمالي صافي أرباحها بنسبة 15%، محققًا زيادة قدرها 30 مليون درهم إماراتي مقارنة بالعام السابق، في تحسن يُعد كبيرًا من حيث القيمة المطلقة. شهدت نسبة صافي الأرباح من الإيرادات انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات الإستراتيجية التي قامت بها الشركة في تعيين الكوادر والموظفين وفي مجال البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنفيذ إستراتيجيات منتجات جديدة وعمليات تنظيمية تتماشى مع خطط الاكتتاب العام.

وعززت بيانات موقفها المالي القوي من خلال مجموعة من الاستحواذات الإستراتيجية على أصول جديدة، والتي من شأنها أن تفتح آفاقًا لنمو الإيرادات المستدام والمستقبلي في كل من مجالات الأعمال الحالية والجديدة. وبشكل ملفت، استطاعت الشركة تحقيق قوة واستقرار وضعها المالي الخالي من الديون في العام 2023.

وشهدت الإيرادات نموًا ملحوظًا بفضل حلول العمليات الذكية (SOPS) وحلول الفضاء الذكية (SPAS) التي تقدمها بيانات، والتي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والإنتاجية عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية ضمن العمليات التجارية لشركائها.

وأعرب حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات، عن تفاؤله قائلًا: "تؤكد قوة أدائنا لعام 2023 على نجاح الرؤية الإستراتيجية طويلة الأمد التي اعتمدناها بالاستثمار في الوظائف الأساسية لأعمالنا. حيث لم نشهد خلال هذا العام زيادة في إيراداتنا فحسب، بل بلغنا أيضًا مرحلة متميزة بتحقيق وضع مالي مستقر خالٍ من الديون. كما كما تتمتع بيانات بمركز مالي قوي، وتستمر ربحيتنا في الازدياد، مما يضعنا في موقع إستراتيجي متميز للعام القادم وما يليه، خصوصًا بعد إعلاننا عن الاندماج الإستراتيجي مع الياه سات."

كانت قد أعلنت كل من شركتي بيانات والياه سات في ديسمبر 2023 أن مجالس إدارتهما قد صوّتت بالإجماع على توصية للمساهمين بالموافقة على دمج الشركتين، واللتين تتخذان من أبوظبي مقرًا رئيسيًا لهما وتُدرجان في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وعند إتمام هذا الدمج، سيصبح الكيان الجديد، Space42، من بين أكثر الشركات المدرجة قيمة في قطاع الفضاء على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، مما يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو عالمي ملحوظ وتكاتف دولي مثمر.

ويمكن الاطلاع على المجموعة الكاملة للإفصاحات المالية، بما في ذلك تقرير مفصل يعرّف بدقة المصطلحات المستخدمة في هذا البيان الصحفي، في قسم علاقات المستثمرين ضمن الموقع الإلكتروني للشركة.

بيانات هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتمتلك G42 أغلبية أسهمها، توفر حلولًا جيومكانية شاملة عالمية المستوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لعدد متزايد من القطاعات مثل الخدمات الحكومية والبيئة والطاقة والموارد والمدن الذكية والنقل. وتشمل عروضها المنتجات والرسوم البيانية الطبوغرافية والهيدروغرافية والطيران، بالإضافة إلى خدمات مسح البيانات المكانية وتحليلها وإدارتها والنمذجة والتصور ورسم الخرائط. كما تستغل الحلول التي توفرها "بيانات" كميات هائلة من البيانات المتميزة والفريدة من نوعها من مجموعة من المصادر بما في ذلك الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية الزائفة عالية الارتفاع (HAPS)، ومراقبة الأرض المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الذكاء الجغرافي المكاني (gIQ).

ملاحظة

في 18 ديسمبر 2023، صوّت مجلسا إدارة شركتي "بيانات" و"الياه سات" على رفع توصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج. ويهدف الاندماج المقترح لإنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين الحصول على الموافقات التنظيمية واكتمال عملية الاندماج، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في منتصف العام 2024.

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