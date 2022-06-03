سنغافورة : قامت "ليمينال"، وهي بنية تحتية لعمليات المحافظ التي تؤمن الأصول الرقمية بطريقة بسيطة وفعالة، بجمع 4.7 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل الأولية بقيادة "إليفيشن كابيتال". كما شهدت الجولة مشاركة مستثمرين بارزين منهم "إل دي كابيتال" و"وودستوك" و"نيكسوس فينتشرز" وشركات التشفير مثل "كوين دي سي إكس" و"هاشد" و"كادينزا فينتشرز" و"فولد" و"بيتر كابيتال" و"سبارو كابيتال". كما ضمت الجولة مستثمرين ملائكة مثل أندرياس أنتونوبولوس وبالاجي سرينيفاسان وسانديب نايلوال وجاينتي كاناني وأجيت كورانا وآخرين غيرهم.

هذا وتعد "ليمينال" أول بنية تحتية للمحافظ توفر الحسابات المتعددة الأطراف والتواقيع المتعددة لتأمين الأصول الرقمية عبر تعاملات البلوك تشاين المختلفة. توفر منصة التوصيل والتشغيل هذه دعماً منقطع النظير للتبادلات من خلال إزالة العمليات اليدوية بنسبة 90 في المائة وتوفير ساعات إعادة التعبئة اليدوية. ويعدّ الحفظ الآمن للأصول الرقمية تحدياً رئيساً يواجهه المستثمرون المؤسسيون والشركات، والجهات الحافظة مثل "ليمينال" ستؤدي دوراً كبيراً في تسهيل الاعتماد الواسع النطاق للأصول الرقمية ومنظومة "الويب 3".

تأسست الشركة في عام 2021 على يد ماهين جوبتا، وهو رجل أعمال متعدد المشاريع قام ببناء أول شركة في الهند تعمل في مجال التعاملات الرقمية "بلوك تشاين" (BuySellBitco.in). وقد شارك قبل ذلك في تأسيس "زيب باي"، وهي واحدة من أكبر منصات تبادل العملات المشفرة في الهند. وبواسطة "ليمينال"، شرع في رحلة نحو تبسيط وأتمتة عمليات المحافظ والوصاية الذاتية على الأصول الرقمية للشركات والمستثمرين المؤسسيين.

وأجرت "ليمينال"، في عام واحد من العمل، معاملات تبلغ قيمتها أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي، ومعاملات مؤتمتة تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي، ولديها حوالي 50 مليون دولار أمريكي من الأصول تحت الحماية. توفر "ليمينال" في جوهرها أمن الأصول وسهولة التعامل. ويسهّل حل المحافظ المؤتمت من "ليمينال" على الشركات القائمة على التشفير، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والشركات الناشئة في مجال منظومة "الويب 3" عملية إدارة تدفقات أعمالها عبر بروتوكولات مختلفة للتعاملات الرقمية "بلوك تشاين"، الأمر الذي يوفر تكاليف كبيرة مرتبطة بالتطوير. كما يوفر خدمات لعملاء على غرار منصات التبادل، والجهات الحافظة، والمصارف، ومكاتب التداول، وصناديق التحوط لمساعدتها على توسيع نطاق عمليات الأصول الرقمية خاصتها بصورة آمنة.

يتمثل الاهتمام الأول فيما يتعلق بأمن الأصول الرقمية في المحافظة على سلامة المفاتيح مع التقيد بالامتثال. في حال وضع هذا المفتاح في غير محله أو فقدانه، قد يعني ذلك خسائر جسيمها يتكبدها المالكون، سواء كانوا من الأفراد أو الشركات. لهذا السبب فان حماية الأصول الرقمية تعتبر ذات أهمية كبرى. عندما يتأكد المستثمرون من سلامة مفاتيحهم، فهذا يعني أن مزيدًا

من الأشخاص سيثقون في العملة المشفرة والتطبيقات ذات الصلة على غرار تجارة "الويب 3" والخدمات المالية اللامركزية وما إلى هنالك. يتم التأمين على مفتاح "ليمينال كي" من قبل إحدى شركات التأمين الأكثر موثوقية وشهرة في العالم، ما يجعل "ليمينال" شركة جاهزة للمستقبل.

وتعد الشركة كلاً من "زيب باي" و"دي آي إف إكس" و"فليتباي" ضمن عملائها، وهي تركز حالياً على التوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال افرقيا، بحيث تتطلع نحو الهيمنة في مجال تشغيل البنية التحتية المؤتمتة للمحافظ. يتمتع فريق العمل لدى "ليمينال" بخبرة تمتد على أكثر من عشر سنوات في مجال تشغيل منصات تبادل العملات المشفرة وهو يدرك الصعوبات التي تواجهها الشركات التي تستخدم البنية التحتية للمحافظ.

وقال جوبتا في هذا السياق: "سوف نستخدم الأموال للاستثمار في التوظيف وتطوير المنتجات. ومن خلال ’ليمينال، نحن نحل المشكلة الحقيقية المتمثلة في تأمين أصولنا الرقمية وتوسيعها حيث يتوجب على المستخدمين استخدام محافظ وبنى تحتية مختلفة لبروتوكولات مختلفة. توفر طبقاتنا الثلاث إدارة المفاتيح والاتمتة التشغيلية والامتثال للمؤسسات". يشرف على جوبتا أحد رواد الفكر أندرياس أنتونوبولوس، الذي ساعدت مشورته الاستراتيجية على صياغة الأعمال لصالح "ليمينال". وفي هذا الصدد، قال أنتونوبولوس: "يتمتع فريق العمل لدى ’ليمينال‘ بسجل مثير للإعجاب وخبرة واسعة حقيقية في مجالات الوصاية وإدارة المفاتيح والأمن. والأهم من كل ذلك أنهم يهتمون بفعل الصواب".

ومن جانبه، قال فاس باسكار، وهو مدير لدى "إليفيشن كابيتال": "ستقود الاعتماد السريع للأصول الرقمية شركات ومؤسسات حديثة متخصصة في العملات المشفرة. تتطلب هذه الشركات بشكل متزايد حلول الوصاية القائمة على التوصيل والتشغيل والتي صممت مع أخذ احتياجاتهم الفريدة بعين الاعتبار، والتي تشمل الأمن والجاهزية التنظيمية والكفاءة التشغيلية. أُعجبنا للغاية بماهين وما يتميز به فريقه من اهتمام كبير بالعملاء ومعرفة كبيرة بهذا المجال. ويسرنا التعاون مع ’ليمينال‘ في هذه المسيرة".

وأشار هيمانشو ياداف، المشارك في تأسيس "وودستوك"، قائلاً: "من خلال فريق يضم مخضرمين تركوا بصمتهم بالفعل في مجال منظومة ’الويب 3‘ في الماضي، تقدم ’ليمينال‘ الأمن والراحة إلى الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بالوصاية الذاتية، وذلك من خلال حل حماية الأصول الرقمية خاصتها. ويسرنا دعمهم في مسيرتهم ليصبحوا من الأسماء الأبرز في قطاع الأمن والوصاية".

وأضاف بالاجي سرينيفاس، بالقول: "كما يقولون، ’ليست مفاتيحك، إذًا ليست عملاتك المشفرة‘. تبرز شركة ’ليمينال‘ كبديل ممكن للاحتفاظ بعملاتك المشفرة".

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لمحة حول "ليمينال"

تعتبر "ليمينال" منصة على مستوى المؤسسات تقدم بنية تحتية متينة لتأمين الأصول الرقمية. تمكن "ليمينال" الشركات القائمة على العملات المشفرة من توسيع نطاق عمليات أصولها الرقمية بشكل آمن، من خلال بنية تحتية للمحافظ مؤتمتة وقائمة على التوصيل والتشغيل. ويتيح نهج "ليمينال" القائم على الأمن في المقام الاول للمشاريع تحديد السياسات المخصصة وتوزيع الأدوار

على المستخدمين استناداً إلى مسؤولياتهم. يوفر إطار عمل التميز التشغيلي الخاص بـ"ليمينال" إدارة فعالة للرسوم، وضمانات لتأكيد المعاملات، وعمليات التهيئة السلسة وغيرها من العمليات المرتبطة بالمحافظ. توفر واجهتنا تجربة إدارة المحافظ نفسها لعدة تعاملات رقمية "بلوك تشاين".

لمحة حول "إليفيشن كابيتال"

تعتبر "إليفيشن كابيتال" شركة رأس مال مُخاطر رائدة توفر رؤس أموال أولية وفي المراحل المبكرة للشركات الناشئة في الهند. تقوم "إليفيشن كابيتال" بالاستثمار في الهند منذ عام 2002 بحيث توزع ما يقارب 2 مليار دولار أمريكي من رؤوس الأموال في أكثر من 150 شركة. أعلنت الشركة عن تكتل رؤوس الأموال الثامن لديها بقيمة 670 مليون دولار في أبريل من عام 2022. يتولى إدارة الشركة الشريكان الإداريان رافي أدوسومالي وموكول أرورا، إلى جانب ثلاثة مدراء إداريين هم مريدول أرورا وديباك جور ومايانك خاندوجا. استثمرت الشركة في ما يزيد عن 150 شركة عبر مجالات الإنترنت الخاص بالمستهلكين، والبرمجيات كخدمة، والتكنولوجيا المالية، والعلامات التجارية الاستهلاكية، والتكنولوجيا التعليمية، والتكنولوجيا الصحية، و"الويب 3"/العملات المشفرة، ولديها مكاتب موزعة في كل من بنغالور وجورجاون وسالت ليك سيتي.

للاتصال

أوليفيا ترويسي

"واكسمان"

البريد الإلكتروني: liminal@wachsman.com