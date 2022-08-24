· الشراكة ستعزز حضور شركة "زيبيا" في مجال البرمجة الوظيفية بمنطقة الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة زيبيا (Xebia) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، عن شراكتها مع شركة "47 ديجريز" المتخصصة في مجال الاستشارات التكنولوجية والتي يقع مقرها في دولة الولايات المتحدة، وتركز على دعم نمو الأعمال من خلال تطوير حلول مضمونة للبرامج المعقدة ذات المهام الحرجة.

وتنشط شركة "47 ديجريز" في مجال تطوير تطبيقات مبتكرة لعملائها والمشاركة بنشاط في مجتمع التكنولوجيا منذ عام 2010. وتقدم خدمات استشارية شاملة في لغات البرمجة الوظيفية والتقنيات ذات الصلة، مثل (Scala) و(Kotlin) و(Spark) و(Kafka) و(Akka). ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة سياتل بولاية واشنطن كما تعمل في إسبانيا والمملكة المتحدة وكولومبيا.

ويتولى فريقها مسؤولية تصميم التطبيقات وتطويرها ونشرها لعملائها حتى تتمكن الشركات من التركيز على أهداف أعمالها الأساسية. ويعمل مهندسيها الذين يتمتعون بخبرة واسعة بالتنسيق مع فرق العملاء لتوفير نطاق ترددي إضافي وتكييف سير عمل المهام الحرجة.

وفي مرض حديثه حول أهمية هذه الشراكة، قال أناند ساهي ، الرئيس التنفيذي العالمي لمجموعة "زيبيا": "نحن سعداء بهذه الشراكة مع شركة "47 ديجريز" التي تتمتع بخبرة كبيرة في لغات البرمجة (Scala) و(Kotlin) و(Java) والتي ستساعدنا على تعزيز وجودنا في السوق العالمية، وتوسيع خبرتنا في مجال البرمجة الوظيفية. ونهدف خلال المرحلة المقبلة إلى أن نصبح أحد أهم الوجهات الشاملة لجميع احتياجات البرمجة الوظيفية".

ومن جهته قال نيك إلسبيري الرئيس التنفيذي لشركة "47 ديجريز": "يسعدنا أن ندخل في هذه الشراكة مع "زيبيا" لتبدل الخبرات وتوفير أفضل الخدمات الشاملة وخبراتنا لعملائنا الحاليين والمستقبليين ودعمهم. وتتوافق رؤية "زيبيا" مع أهدافنا التكنولوجية ورؤيتنا التي تركز على الأشخاص في المقام الأول، ونحن متحمسون لهذا التعاون المشترك".

الجدير بالذكر أن اللغات الوظيفية توفر مزايا كبيرة أثناء بناء أنظمة قابلة للتطوير ومتوازنة بدرجة عالية. وبما أن الطلب على مثل هذه الأنظمة يتزايد بشكل كبير بين المؤسسات والشركات الناشئة المبتكرة في جميع أنحاء العالم، فهناك طلب كبير على المواهب المتخصصة التي يمكن أن تدعم اعتماد النماذج الوظيفية.

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نبذة عن شركة زيبيا Xebia:

Xebia هي شركة عالمية لهندسة البرمجيات Full Stack واستراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات الرقمية، مما يتيح التحول الرقمي للمؤسسات باستخدام أحدث التقنيات والمنهجيات.

تمتلك الشركة أكثر من 3000 مجموعة من الرواد والمبدعين منتشرين في جميع أنحاء العالم مع أكثر من 500 عميل. خبراء Xebia متخصصون في البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة وDevOps و Business Agility والأمن والتدريب والتعلم وتطوير البرمجيات وإدارة المنتجات وتحسين الجودة. إنهم يعززون التحول الرقمي ويطرحون حلول تكنولوجيا المعلومات على الطاولة.

تشمل خدمات Xebia العمل من البداية إلى خط النهاية تحليل متطلبات العملاء المتعمقة وتقديم حلول لقيادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر أدوات وخدمات تدريب متطورة لإبراز الإمكانات الكاملة للأعمال.

تتمتع Xebia بحضور قوي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وهولندا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا وبلدان الشمال وبولندا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والهند وسنغافورة وفيتنام وأستراليا.

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