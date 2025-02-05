أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في مجال خدمات التأمين متعددة المجالات للشركات والأفراد، أداءً مالياً مميزاً في عام 2024، مسجلة أرقاماً قياسية في إجمالي إيرادات التأمين وأعلى صافي أرباح على الإطلاق. وجاءت هذه النتائج الإيجابية مدعومةً بأداء مالي قوي وتنفيذ ناجح للمبادرات الاستراتيجية الرئيسية للنمو.

وعمدت الشركة، بعد إتمام عملية الاستحواذ الناجحة على 51% من شركة "أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني" في المملكة العربية السعودية، إلى إعادة تسمية العلامة التجارية للأخيرة بالكامل، حيث أصبحت الشركة الآن تعمل في المملكة تحت اسمها الجديد "شركة التأمين المتكاملة"، والتي تم إدراج جميع بياناتها المالية ضمن النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين بدءاً من تاريخ إتمام عملية الاستحواذ.

وتوجت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أداءها القوي في مجالي الاكتتاب والاستثمار بأرقام قياسية في صافي الأرباح قبل الضريبة، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بلغت 466.4 مليون درهم، بمعدل نمو قدره 16.3% على أساس سنوي. وارتفع إجمالي أصول المجموعة، اعتباراً من 31 ديسمبر 2024، بنسبة 52.9%، مسجلاً 11.8 مليار درهم، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 20.6% على أساس سنوي.

وتعليقاً على الأداء المالي الإيجابي للشركة، قال الشيخ محمد بن سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "شكل العام 2024 محطة بارزة أخرى في مسيرة مجموعة "شركة أبوظبي الوطنية للتأمين"، حيث أظهرنا قدرة استثنائية على التكيف رغم التحديات التي واجهت قطاع التأمين في دولة الإمارات، والذي عانى من خسائر كبيرة نتيجة التقلبات الجوية الحادة التي عصفت بالبلاد في شهر أبريل. وعلى الرغم من هذه الظروف، واصلنا تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، حيث عززنا حضورنا الإقليمي من خلال استحواذنا على ""أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني"، إلى جانب الاستثمار في التقنيات المتقدمة، ورفع كفاءتنا التشغيلية، وتحقيق التميز في تجربة خدمة العملاء، وذلك انسجاماً مع طموحاتنا في أن نصبح شركة تأمين إقليمية رائدة."

من جانبه، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: "واصلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تحقيق أداء مالي قوي خلال عام 2024، مسجلةً مستويات قياسية من حيث الإيرادات وصافي الأرباح، ما يعكس قدرتها على توفير قيمة مستدامة بفضل تنوع منتجاتها وموقعها الاستراتيجي في السوق. ومع استكمال التكامل التشغيلي والمالي لشركتها التابعة في المملكة العربية السعودية، شركة متكاملة للتأمين، تواصل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تعزيز حضورها الإقليمي وترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي".

أبرز جوانب الداء المالي

ارتفع إجمالي إيرادات التأمين 54.6% على أساس سنوي، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق بواقع 7.2 مليار درهم، نموٌ ملفت يجسد تميز الشركة الدائم في توفير حلول تأمين شاملة وفعالة للشركات والمشاريع الضخمة، ويعكس ما تتمتع به الشركة من بنية تحتية قوية تعتمد على قنوات متعددة، وخطوط منتجات متنوعة، وانتشار جغرافي، واستعداد تام لتلبية احتياجات العملاء في مختلف الأسواق.

سجل صافي نتائج خدمات التأمين نمواً قدره 22.5% على أساس سنوي، محققاً 448.9 مليون درهم. وعلى الرغم من تأثر سوق التأمين في دولة الإمارات بشكل كبير بأحداث الفيضانات المطرية، إلا أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين كانت الشركة الوحيدة المدرجة في دولة الإمارات التي تمكنت من تحقيق نمو بنسبة مئوية مزدوجة في مؤشر الأداء الرئيسي، ما يعكس بوضوح قوة وكفاءة العمل والانضباط العالي في مجال الاكتتاب والتحليل والتميز في الإدارة والتشغيل.

ارتفع صافي إيرادات الاستثمار لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 31.9% على أساس سنوي، مسجلاً 272.7 مليون درهم، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية الشركة في تخصيص استثمارات مدروسة ومصممة بطريقة تمكنها من الصمود والتكيف مع التغيرات والتحديات التي تطرأ على الأسواق.

قفز صافي النتائج المالية، أي الناتج المجمّع لجميع العناصر المالية السابقة بعد تضمين رسوم المخاطر المطلوبة وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (17-IFRS) وتعديلات الخصم، بنسبة 18.9%% على أساس سنوي، محققاً 690.7 مليون درهم.

ارتفعت الأرباح قبل الضريبة 16.3% على أساس سنوي، مسجلة 466.4 مليون درهم، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بينما بلغت المصروفات الضريبية للعام 46.9 مليون درهم، مما أدى إلى تحقيق أرباح بعد الضريبة قدرها 419.5 مليون درهم.

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