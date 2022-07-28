أبوظبي: أعلنت مجموعة "ملتيبلاي" (سوق أبوظبي للأوراق المالية: Multiply أو "المجموعة")، وهي شركة قابضة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحقيق صافي أرباح بلغ 462 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2022.

وأظهرت نتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2022 تحقيق المجموعة عائدات بلغت 507 مليون درهم وهامش ربح إجمالي بلغ 250مليون درهم. كما نجحت المجموعة في تسجيل صافي أرباح بنسبة مرتفعة بلغت 91% من الإيرادات عن الفترة ذاتها، كما بلغ دخل الاستثمار والمصادر الأخرى 300 مليون درهم إماراتي، ساهمت في زيادة الربح.

كما شهدت الشركات التابعة للمجموعة تحقيق أداء قوي خلال الفترة ذاتها، والتي تغطي خمس فئات رئيسية هي الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. وقد حققت جميع الوحدات التشغيلية التابعة للمجموعة أرباحاً خلال النصف الأول من العام الحالي، كما نجحت في تجاوز أهدافها التشغيلية خلال الفترة ذاتها.

وتواصل المجموعة الاستفادة من مركز سيولتها القوي، إذ حققت 3.24 مليار درهم موزعة بين النقد والأرصدة لدى البنوك ونسبة ضئيلة من الديون، والتي ستتيح للمجموعة مواصلة اغتنام فرص استثمارية مجزية على الصعيد العالمي، وضمان الاستثمار الفعال لرأس المال، وتحقيق الأرباح من محفظة متنوعة تجمع بين الشركات التي تولد عوائد ثابتة وتلك التي تحقق نمواً كبيراً.

واستناداً إلى الأداء التشغيلي القوي للمجموعة والنمو الكبير الذي تشهده شركاتها التابعة، بالإضافة إلى مشاريعها الاستثمارية المستقبلية تتوقع مجموعة ملتيبلاي تحقيق تسارع ربحي كبير خلال ما تبقى من عام 2022.

أهم استثمارات المجموعة، والشركات التابعة لها

حصلت شركة "فيولا كوميونيكيشنز" على عقد بقيمة 11 مليون درهم إماراتي لمشروع مجتمعي ووطني ضخم "لحظات أبوظبي" والذي يتضمن مجموعة كاملة من أنشطة التسويق والاتصالات. كما من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى من التحول الرقمي لشبكة الوسائط الخارجية في العاصمة على الجسور بحلول 1 أغسطس 2022.

بينما أكملت شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات أكثر من ثلثي أعمال بناء فرعها الرئيسي الثالث، الواقع في مدينة زايد. كما أكملت الشركة بنجاح تدقيق آيزو لإدارة السلامة المرورية على الطرق 39001: 2012.

أكملت شركة بال للتبريد القابضة تشغيل محطة تبريد ثانية تابعة لشمس للتطوير، بطاقة تصميمية واستيعابية كاملة تبلغ 57000 طن تبريد.

هذا واستكملت مجموعة أومورفيا، التي تضم شركات العناية الشخصية والجمال، توسيع وتحديث شبكتها خلال النصف الأول من عام 2022، بالإضافة إلى التوسع في تقديم خدمات أخرى قيّمة مثل العلاج الطبيعي.

واصلت المجموعة مسيرة استثماراتها الكبيرة خلال النصف الأول من عام 2022. ففي يناير من العام الجاري، استثمرت المجموعة 92 مليون درهم إماراتي في العلامة التجارية الدولية "سافاج X فنتي"، التابعة للفنانة الشهيرة ريانا والمتخصصة في قطاع الأزياء عبر منصّات التجارة الإلكترونية. ويمثل هذا الاستثمار جزءاً من جولة تمويلية إلى جانب عدد من المستثمرين الدوليين، ومنهم "نويبرجر بيرمان" و"ليون تري".

وفي شهر أبريل من العالم الحالي، استثمرت مجموعة ملتيبلاي، كمستثمر رئيسي، مبلغ 367 مليون درهم إماراتي في الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتي تعدّ واحدة من أبرز شركات المرافق المتكاملة بالمنطقة.

وعقب ذلك، وتحديداً في شهر مايو من العام الجاري، استثمرت المجموعة بقيمة 183.75 مليون درهم إماراتي في الطرح العام الأولي لشركة بروج، مرة أخرى كمستثمر رئيسي، في خطوة تعكس قوة ومتانة سوق أبوظبي. كما شكّل هذا الاستثمار فرصة للشراكة مع مجموعة أدنوك، والتي تؤدي دوراً فعالاً في تحقيق النمو المستدام لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وكانت المجموعة قد أطلقت في مايو من العام الجاري برنامج تعزيز اللياقة البدنية وصحة الموظفين في إطار التزامها بممارسات المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة، بهدف إحراز نتائج إيجابية وملموسة تضمن تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية لأكثر من 3000 موظف لديها، تحت إدارة شركتها التابعة "هيلثير يو" (HealthierU).

الإدراج في مؤشرات رئيسية

تمكنت المجموعة بحلول مارس 2022 من الإدراج في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 (فاداكس 15) ما رسخ مكانتها كشركة بارزة في الأسواق المالية بالدولة خلال أقل من 4 أشهر على إدراجها في السوق. وانضمت المجموعة كذلك إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط ضمن سلسلة مؤشرات فوتسي للأسهم العالمية (FTSE GEIS) ابتداءً من 20 يونيو 2022.

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عن مجموعة ملتيبلاي

هي شركة قابضة تركز على التكنولوجيا مقرها أبوظبي ولها حضور عالمي عبر عدة مجالات، بما في ذلك الاتصال والإعلام، وخدمات المرافق، والمشاريع الاستثمارية، وخدمات اللياقة البدنية والصحة والجمال، والاقتصاد الرقمي. تحقق المحفظة المتنوعة للمجموعة توازنًا بين الشركات الثابتة التي تولد الدخل المتكرر والأعمال عالية النمو.

ومن خلال نظرتها المستقبلية، تواصل المجموعة التوسع من خلال النمو العضوي للأعمال القائمة، وتمكينها برأس المال والتكنولوجيا والأدوات لاكتساب أو إنشاء حلول مبتكرة واكتساب التميز التشغيلي لتصبح رائدة في مجالاتها. وتسعى مجموعة "ملتيبلاي" إلى عمليات استحواذ مدفوعة بالتكنولوجيا وقابلة للتطوير عن طريق تمكين عمليات النمو المستدام والتركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.

تغطي استثمارات المجموعة العديد من القطاعات، ويشمل ذلك شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وبال للتبريد القابضة، ومجموعة أومورفيا، وفيولا كوميونيكيشنز، وهيلثير يو، وجيتي إميجز، وسافاج X فينتي، وديوا، وبروج، وفايرفلاي، وييلدمو.

من كبار المساهمين في مجموعة ملتيبلاي، الشركة العالمية القابضة (IHC)، التي تعد واحدة من أسرع الشركات نمواً وأكثرها قيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستفسارات الإعلامية

مجموعة ملتيبلاي

مهدي بزري - مسؤول علاقات المستثمرين

mehdi@multiply.ae

شركة برونزويك للاستشارات الإعلامية

رزان العبيدي

multiply@brunswickgroup.com