القاهرة- سجلت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، أداءً قوياً خلال عام 2024، حيث حققت قفزة كبيرة في المبيعات، ووصلت القيمة الإجمالية للشركة إلى 46.1مليار جنيه مصري خلال عام 2024. يعكس هذا الإنجاز الأداء المتنامي للشركة وصلابة وضعها المالي ونجاح استراتيجيتها الرامية إلى تنمية محفظة أراضيها وتنوع مشروعاتها في مناطق استراتيجية تحقق قيمة مضافة لعملائها وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية للتنمية العمرانية 2030.

وامتدت النجاحات لتشمل سرعة بيع إجمالي 4,708 وحدة بمشروعات شركة مدينة مصر المتنوعة على مدار عام 2024، مما يدل على ثقة العملاء الكبيرة في الشركة وجودة مشروعاتها وقدرتها على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم.

ومن جانبه، صرح المهندس/ عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلا: "تعكس هذه النتائج الإيجابية العمل الدؤوب الذي يبذله فريق العمل وثقة عملائنا في اسم مدينة مصر، كما تجسد رؤيتنا الطموحة التي نحرص على تحقيقها من خلال التزامنا بتعزيز محفظة أراضيها وترسيخ مكانتها في السوق العقاري، فضلًا عن دعم أهداف التنمية العمرانية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وأضاف: "تعد هذه النجاحات بمثابة دفعة للأمام وحافز لنا لمواصلة تقديم منتجات عقارية مبتكرة تلبي توقعات وتطلعات عملائنا، وذلك استنادا إلى تاريخ الشركة الممتد لأكثر من 65 عام في السوق العقاري المصري."

ويعود الأداء القياسي في المبيعات لشركة مدينة مصر نتيجة اتباعها استراتيجية مدروسة، بالإضافة لإطلاق عدد من المشروعات، بما في ذلك مراحل جديدة في "تاج سيتي" و"سراي" و"The Butterfly" في مستقبل سيتي ومشروع " هذا بالإضافة لإطلاق "تجد"، أول منطقة تجارية متكاملة داخل "تاج سيتي". ومن ناحية أخرى، تم طرح شهادة ضمان "ثقة" وهي الأولى من نوعها في القطاع العقاري المصري، كما تم تأسيس أول مدرسة سويسرية دولية في المنطقة بالتعاون مع كلوب كيان التابعة لشركة بلو ريبون والرائدة في إدارة الأندية الرياضية.

وعلى صعيد الشراكات المثمرة، عقدت مدينة مصر خلال عام 2024 مجموعة من الاتفاقيات الاستراتيجية وتشمل التعاون مع شركة "ميدار" لتطوير مشروع عمراني متكامل في مدينة المستقبل، والشراكة مع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير للتوسع في مدينة هليوبوليس الجديدة والتعاون مع شركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" لتطوير مشروع متكامل في هليوبوليس الجديدة.

تسعى مدينة مصر لتنمية محفظة الأراضي التي تمتلكها والتي تبلغ أكثر من 12.7 مليون متر مربع من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة ومشروعات تجارية وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والجودة.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.6 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024 التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني متكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع ). وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.

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