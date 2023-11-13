[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن وصول أعمال الإنشاءات في مشروعها عنبر بمنطقة الفرجان إلى 46%. ويتألف المشروع، الذي تم إطلاقه قبل بضعة أشهر فقط، من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الربع الثاني 2024. وفي أكتوبر الماضي، حققت عزيزي إنجازاً ملحوظاً من خلال بيع جميع الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة واحدة.

واكتملت حتى الآن أعمال الهيكل بنسبة 99%، والطابوق 90%، والتكسية الداخلية بنسبة 79% ووصلت أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى 34%، وأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بنسبة 33% والبلاط 6%، والأعمال الخارجية بنسبة 2%. واكتملت التشطيبات الإجمالية حتى الآن بنسبة 25%، مع زيادة إجمالي القوى العاملة إلى 343 فرداً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يدل التقدم السريع الذي نحققه في عنبر على التزامنا بإكمال هذا المشروع عالي الجودة قبل الموعد المحدد، كما أنه يجسد تفانينا في الابتكار والتميز. إن نهجنا المباشر والعملي في شراء المواد والتعاون الحصري مع أبرز المقاولين يعتبر عاملاً مهماً في نجاحنا. وأدى تبني التقنيات المتقدمة والشراكة مع قادة الصناعة إلى تسريع أعمال البناء ورفع مستوى الجودة. ومع اقتراب اكتمال المشروع في الربع الثاني 2024، سنظل محافظين على التزامنا بتطوير مشاريع حيوية ومزدهرة لترتقي بحياة قاطنيها".

يشار إلى أن عزيزي تولي أهمية كبيرة لإكمال مشاريعها بسرعة، إلى جانب التزام بالجداول الزمنية الصارمة للبناء. ويسير المطور على الطريق الصحيح لتسليم وحدات عنبر في الربع الثاني 2024. ويتميز هذا المشروع بوجود العديد من المرافق المتميزة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من متاجر التجزئة والمطاعم والمناطق الجميلة المخصصة للمشي وصالة ألعاب رياضية مجهزة جيداً، ومناطق لعب للأطفال وحمامين للسباحة ومواقف واسعة للسيارات وخدمات الأمن على مدار الساعة .. وغيرها الكثير.

وبفضل وجود عنبر في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً واعداً في دبي، يتمتع المشروع بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة، مع تميّزه بالهدوء والراحة. ويقع أيضاً ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء ومحلات التجزئة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان، ليكون بذلك أحد الأماكن الاستراتيجية الأكثر جاذبية والأسهل وصولاً في الإمارة. ولا يبعد سوى 7 دقائق فقط من المنطقة الحرة لجبل علي وابن بطوطة مول، و 10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و 15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و 25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و 12 دقيقة من مدينة إكسبو. ويوفر عزيزي عنبر سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أماكن الجذب التجارية والتجزئة والترفيهية.

ويمكن زيارة معرض عزيزي للمبيعات في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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