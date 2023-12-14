الرئيس التنفيذي للمجموعة "الصفقة دليل جديد على نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في الاستحواذ على الشركات وتوسيع نطاقها ثم التخارج منها في التوقيت المناسب وبالعائد المجزي"

مدينة الكويت: أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) عن استكمالها صفقة بيع حصة مُلكيتها في مجموعة الخليج للتأمين والتي تبلغ نسبتها 46.32 بالمائة لصالح إحدى شركات فيرفاكس فاينانشال هولدينجز، وذلك بعد نجاح المشتري في الحصول على كافة الموافقات الرقابية اللازمة.

وبلغ إجمالي قيمة الصفقة 256.5 مليون دينار كويتي (832 مليون دولار أمريكي) بينما بلغت قيمة صافي الربح الذي حققته شركة المشاريع 73 مليون دينار كويتي (237 مليون دولار أمريكي). وكان قد تم تحديد سعر الشراء عند 2 دينار كويتي للسهم الواحد على أن يتم خصم 54 فلساً من هذا المبلغ وهي قيمة التوزيعات النقدية التي عملت مجموعة الخليج للتأمين على توزيعها عن عام 2022. ووصل معدل العائد الداخلي لشركة المشاريع خلال فترة الاستثمار إلى رقم مزدوج.

وفي معرض تعليقها على هذه الصفقة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مشاريع الكويت الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "أدى نجاحنا في استكمال صفقة الاندماج التحولية إلى نمو محفظتنا الاستثمارية، ونحن ندرس منذ ذلك الحين فرصة للتخارج أو للاستثمار من أجل تحقيق هدفنا النهائي المتمثل في النمو وخلق قيمة أكبر لمساهمينا. يشكل بيع حصة مُلكيتنا في مجموعة الخليج للتأمين لصالح شريكتنا فيرفاكس فاينانشال هولدينجز دليلاً جديداً على نجاح استراتيجيتنا طويلة الأجل المتمثلة في الاستحواذ على الشركات وتوسيع نطاقها ثم التخارج منها في التوقيت المناسب وبناء على العائد المالي المجزي".

سيوفر العائد المالي من هذه الصفقة السيولة اللازمة لتعزيز هيكل رأس مال شركة مشاريع الكويت وتقليص قيمة الالتزامات المالية المتوجبة على الشركة. كما أن هذه السيولة سوف توفر لشركة المشاريع فرصة البحث عن فرص النمو، سواء في القطاعات التي تعمل فيها بالفعل، أو في قطاعات جديدة تتوافق مع رؤيتها واستراتيجيتها.

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لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.30820 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد