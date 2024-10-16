- شهدت زوهو معدلات تبني لحلولها من قبل عملاء جدد بنسبة 57 % بفضل الشراكات الاستراتيجية

- أطلقت الشركة في الإمارات منصة جديدة كلياً ومنخفضة التعليمات البرمجية لإنترنت الأشياء من أجل تسريع اعتماد الشركات لتقنيات إنترنت الأشياء

دبي: كشفت زوهو كورب، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، اليوم استثمارها مبلغ وقدره 46 مليون درهم في شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة،والذي أثمر في تعزيز جهود التحول الرقمي لأكثر من 7000 شركة في الدولة، وهو ما يمثل زيادة بمقدار الضعفين منذ عام 2022. وخلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش معرض جيتكس، أعلنت الشركة عن إطلاق "زوهو آي أو تي" Zoho IoT، وهي منصة منخفضة التعليمات البرمجية وقابلة للتطوير تعمل على تمكين الشركات من بناء ونشر حلول مخصصة لإنترنت الأشياء.

دعم الرقمنة باستثمار قدره 46 مليون درهم

تساهم مبادرات زوهو الاستراتيجية مع الحكومة المحلية في تمكين الشركات في الإمارات من تعزيز جهودها للتحول الرقمي واكتساب ميزة تنافسية. ومن خلال توفير إمكانية الوصول إلى أرصدة المحفظة وبرامج تحسين المهارات التقنية، حيث مكنت زوهو الشركات من مختلف الأحجام عبر قطاعات رئيسية في التحول الرقمي. وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والعقارات والبناء والتجزئة والنقل والخدمات اللوجستية، من خلال تقديم الأدوات والموارد اللازمة للاستفادة من حلولها المبتكرة. وكشفت الشركة عن أبرز تطبيقات زوهو التي لاقت رواجاً لافتاً من الشركات والتي تم تسهيل الوصول إليها من خلال الشراكات الاستراتيجية للشركة، والتي شملت تطبيق "زوهو ون" Zoho one و"زوهو بوكس" Zoho Books و"زوهو ووركبليس" Zoho Workplace و"زوهو سي آر إم بلس" Zoho CRM Plus و"زوهو بيبول" Zoho People. كما حققت الشركة من خلال هذه الشراكات معدلًا لافتة في معدل تحويل العملاء إلى اشتراكات مدفوعة بلغت نسبته 57 في المائة.

وبهذه المناسبة، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نؤمن بأن الشراكات الاستراتيجية ضرورية لدفع عجلة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال الاستثمار في عقد الشراكات مع مختلف الجهات المحلية من القطاعين العام والخاص، تسعى الشركة لتوفير حلولها الشاملة للشركات من مختلف الأحجام ومساعدتها على الانتقال إلى السحابة وجني الفوائد من تبني التقنيات الرقمية، انطلاقاً من جهودنا للنمو المحلي العابر للحدود. كما نسعى لتعزيز إمكانات الشركات للنهوض بقدراتها والمساهمة في تعزيز النمو والتطور الاقتصادي في البلاد".

وتشهد زوهو زيادة ملحوظة في معدلات تبني حلولها بين المؤسسات الكبرى في كلا القطاعين العام والخاص منذ العام الماضي، في ضوء سعي تلك المؤسسات إلى الحدّ من ارتفاع التكاليف وتعزيز أفضليتها التنافسية.

ينعكس التزام زوهو بدعم الشركات في دولة الإمارات بوضوح من خلال شراكاتها الاستراتيجية خلال السنوات الماضية. فمنذ عام 2020، أبرمت زوهو اتفاقيات تعاون مع كل من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، و"فلات 6 لابز"، وهيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" ، وهيئة المنطقة الحرة الدولية "إيفزا"، بهدف تزويد الشركات من جميع الأحجام بالأدوات الرقمية والتدريب والموارد. وعلاوةً على ذلك، استثمرت زوهو في مبادرات لتنفيذ برامج تدريبية للارتقاء بمستوى المهارات من خلال اتفاقيات شراكة مع كل من "جامعة ميدلسكس دبي"، و"أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة"، و"أكاديمية مانيبال للتعليم العالي – دبي"، وذلك لتمكين الشباب بالمهارات الرقمية اللازمة لدخول سوق العمل.

دفع أجندة الإمارات للتكنولوجيا والابتكار من خلال حلول إنترنت الأشياء

توفر منصة زوهو آي أو تي Zoho IoT، التي تم إطلاقها اليوم في دولة الإمارات، حلولاً مخصصة للصناعة يمكنها أن تعمل إما على هيئة حلول مسبقة الإعداد أو حلول يمكن تخصيصها لتتكامل مع بنية تحتية أخرى بما يلبي الاحتياجات الفريدة للشركات. إن توافقية المنصة مع أجهزة الطرف الثالث تضمن دمجاً سلساً في الأنظمة القائمة، الأمر الذي يتيح للشركات التوسع بوتيرة متسارعة.

تم اعتماد إجراءات أمان صارمة لمنصة آي أو تي مما يضمن خصوصية البيانات والامتثال للمعايير الدولية. وتتميز المنصة بالقدرة على جمع وإدارة بيانات أجهزة إنترنت الأشياء في الوقت الفعلي، مما يزوّد الشركات برؤى قابلة للتنفيذ وتحليل تشغيلي مُبسط. كما تدعم منصة زوهو آي أو تي أيضاً قدرات الذكاء الاصطناعي لتحويل البيانات إلى رؤى قيّمة، مما يمكن الشركات من التنبؤ بحالات تعطل النظام، وتحديد أوجه المفارقات وتوقع الاتجاهات.

وأضاف نظام: "نحن نؤمن بأن ربط الأشياء بمهام سير العمل للشركات هو عامل رئيسي لخلق تجربة عملاء سلسة"، موضحاً أن منصة زوهو آي أو تي هي حل يُعد الأول من نوعه على مستوى المنصات، صُمم لتوفير مزايا مرنة وقابلة للتخصيص لمجموعة متنوعة من الصناعات. وبفضل إطار عملها ذي التعليمات البرمجية المنخفضة، والقابل للتشغيل البيني والآمن، تعمل المنصة على تبسيط عمليات التبني وفي الوقت نفسه تقدم أداء وظيفياً قوياً يرتقي بالكفاءة التشغيلية وتجربة العملاء بما يتجاوز العروض القياسية".

وتقدم زوهو آي أو تي حلولاً مسبقة الإعداد لصناعات مختلفة، مثل إنترنت الأشياء الصناعي (حيث يمكن للمستخدمين تتبع وإدارة إنتاجية أرضية المصنع وزمن تشغيل الآلات، مع تقليل عمليات صيانة وإصلاح الأصول الرأسمالية العالية)، والمباني الذكية (إذ توفر للمستخدمين نظاماً موحداً لإدارة ومراقبة الأصول والمستأجرين والطاقة والمرافق)، وإدارة الطاقة (يمكن للمستخدمين التحكم في استخدام الطاقة من خلال مراقبة أنماط الاستهلاك وتفعيل إجراءات كفاءة الطاقة). كما توفر المنصة أيضاً قدرات وإمكانات تكامل شاملة مع عروض مثل "حلول النقاط المحددة" Point Solutions (للإدارة والتحكم عن بعد، مما يتيح رؤية تشغيلية ويسمح للشركات بحل تحديات محددة مثل مراقبة الغاز وتسرب المياه وإدارة جودة الهواء الداخلي) وحلول "مصنعي المعدات الأصلية المتصلين" Connected OEMs (حيث يمكن للشركات تعزيز الكفاءة، وتمكين رؤى البيانات في الوقت الفعلي والمراقبة عن بعد من خلال منتجات ذكية وحلول مصنعي المعدات الأصلية المتصلين، وتوفيرها كخدمة ذات قيمة مضافة).

وتتكامل المنصة بسلاسة مع تطبيقات زوهو الأخرى، مما يوفر نظرة شاملة للعمليات التجارية ويتيح رؤية وتحكماً معززاً. وتمكّن واجهة المستخدم الحدسية والموحدة للمنصة المؤسسات من أتمتة العمليات واتخاذ قرارات مبنية على البيانات بسهولة، ودون الحاجة إلى خبرة فنية واسعة. وإضافة لذلك، تتيح المنصة التكامل السريع مع البنى التحتية الحالية لأجهزة الطرف الثالث، مما يمكًن الشركات من توسيع عمليات نشر إنترنت الأشياء بسرعة. وقد تم إنشاء المنصة مع مراعاة اعتماد إجراءات أمان صارمة ضمن معايير عالية، مما يضمن خصوصية البيانات والامتثال للمعايير الدولية، الأمر الذي يمنح الشركات راحة البال لكون بياناتها الحساسة محمية.

لمزيد من المعلومات حول أحدث الأخبار والحلول، يرجى زيارة جناح زوهو في معرض جيتكس، في القاعة 7 – رقم B10.

نبذة عن زوهو:

شركة زوهو هي واحدة من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، مع محفظة تضم أكثر من 55 تطبيقاً في كل فئة من فئات الأعمال الرئيسية تقريباً، بما في ذلك المبيعات والتسويق ودعم العملاء والمحاسبة وعمليات المكاتب الخلفية، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات الإنتاجية والتعاون. ويعتمد على زوهو حوالي 100 مليون مستخدم حول العالم عبر مئات الآلاف من الشركات، وذلك لإدارة أعمالهم كل يوم. وتحترم الشركة خصوصية المستخدم وليس لديها نموذج لإيرادات الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويقع المقر الرئيسي للشركة، المملوكة للقطاع الخاص، في مدينة تشيناي بالهند؛ كما تمتلك مكاتب إضافية في الولايات المتحدة والهند واليابان والصين وكندا وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والبرازيل والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.zoho.com/

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