دبي، الإمارات العربية المتحدة : واصلت إعمار العقارية (ش.م.ع)، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAAR)، أداءها القوي في الربع الثاني من عام 2025، مستندةً إلى الأسس المتينة التي أرستها في الربع الأول من العام نفسه. وحقّقت الشركة نمواً مستداماً في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية، في ظل الارتفاع المستمر في المبيعات العقارية، وتنامي الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز، وتحسّن الربحية، ما يعكس متانة استراتيجية إعمار، وقوة علامتها التجارية، والطلب الدائم على المجمّعات الرئيسية ومشاريع الحياة العصرية التي توفّرها.

أبرز نتائج النصف الأول من عام 2025:

نمو المبيعات: سجلت إعمار مبيعات عقارية بلغت نحو 46 مليار درهم إماراتي (12.5 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 46% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزةً بذلك الأرقام القياسية السابقة، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين وارتفاع الإقبال على مختلف مشاريع الشركة.

نمو المبيعات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز: ارتفعت قيمة الإيرادات من المبيعات العقارية المتراكمة للمشاريع قيد الإنجاز إلى 146.3 مليار درهم إماراتي (39.8 مليار دولار أمريكي) حتى 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 62% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، ما يبشر بنمو قوي في إيرادات الشركة في المستقبل.

نمو الإيرادات: بلغت إيرادات إعمار 19.8 مليار درهم إماراتي (5.4 مليار دولار أمريكي)، بنمو نسبته 38% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعةً بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والعمليات الدولية.

الأرباح: بلغ إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 30% على أساس سنوي، ما يمثل هامش ربح يتجاوز 52%. كما ارتفع صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب إلى 10.4 مليار درهم إماراتي (2.8 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 34% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

رضا العملاء: تواصل إعمار تعزيز مكانتها الريادية في تقديم تجربة عملاء متميزة، من خلال التزامها بأعلى معايير الجودة، والتصميم، وخدمات المجمعات.

التصنيف الائتماني: بعد رفع وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني لإعمار إلى BBB+ في الربع الثاني من 2025، قامت وكالة "موديز" أيضاً برفع التصنيف الائتماني للشركة إلى Baa1 ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يؤكد متانة استراتيجية الشركة، وكفاءتها التشغيلية، وأداءها المستدام.

في الربع الثاني من 2025، قامت وكالة "موديز" أيضاً برفع التصنيف الائتماني للشركة إلى ، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يؤكد متانة استراتيجية الشركة، وكفاءتها التشغيلية، وأداءها المستدام. التركيز على تنمية المواهب: عززت إعمار التزامها بدعم المواهب الإماراتية من خلال إطلاق مجلسها الأول للشباب، وتفعيل النسخة الثالثة من برنامج "الإرشاد المهني المركّز"، إلى جانب مواصلة دعم الشهادات المهنية، ومنها شهادة "المحلل المالي المعتمد"، ضمن جهودها لبناء كوادر وطنية مؤهلة للمستقبل.

الكفاءة وإدارة التكاليف: تواصل الشركة نهجها القائم على الكفاءة العالية في إدارة التكاليف وتحقيق أعلى مستويات القيمة عبر مختلف قطاعات الأعمال.

مبادرات الاستدامة: تعمل إعمار على تعزيز أجندتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على كفاءة استخدام الطاقة، والتوريد المسؤول، ومبادئ الاقتصاد الدائري، استناداً إلى التصنيف المحدث الذي حصلت عليه الشركة على مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال" للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

قال محمد العبار، مؤسّس إعمار: "الأرقام وحدها لا تكفي لإعطاء الصورة كاملة، فوراء كل عملية بيع، وكل مشروع، وكل مجمّع، ثمة نية صادقة، وفريق يتساءل عن كيفية الارتقاء بالأداء، وكيفية إثراء حياة الآخرين. وما حققناه في النصف الأول من العام 2025 يجسد هذا الفكر. فطموحنا يتجاوز مجرد تحقيق الأهداف، إلى ترك بصمة دائمة وبناء روابط أقوى تلهم مسيرة النمو المستمر."

تطوير الأصول العقارية المعدّة للبيع في الإمارات العربية المتحدة

حافظت شركة "إعمار للتطوير ش.م.ع"، المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (EMAARDEV)، على أدائها القوي في النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نتائج مميزة فيما يتعلق بالمبيعات العقارية وتقدّم أعمال البناء. وشهدت عمليات التطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2025، مع إطلاق 25 مشروعاً جديداً ضمن مجمّعات رئيسية، حيث وصلت قيمة المبيعات العقارية إلى 40.6 مليار درهم إماراتي (11.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 37% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت إعمار للتطوير إيرادات بقيمة 10 مليار درهم إماراتي (2.7 مليار دولار أمريكي)، بنمو قدره 35% على أساس سنوي، وبلغ صافي الأرباح قبل احتساب الضرائب 5.5 مليار درهم إماراتي (1.5 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 50% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024. كما ارتفعت الإيرادات الموحّدة لشركة إعمار العقارية من أعمال التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 13.5 مليار درهم إماراتي (3.7 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 50% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 128.6 مليار درهم إماراتي (35 مليار دولار أمريكي) حتى 30 يونيو 2025، بزيادة نسبتها 50% عن النصف الأول من عام 2024، ما يعكس الإقبال المستمر على مشاريع الحياة العصرية الفاخرة في دبي.

مراكز التسوق، والتجزئة، والتأجير التجاري

حققت محفظة إعمار في مجالات مراكز التسوق والتأجير التجاري أداءً قوياً مسجّلة إيرادات بقيمة 3.2 مليار درهم إماراتي (871 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 2.8 مليار درهم إماراتي (762 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024. ويرجع هذا النمو إلى الزيادة المستمرة في مبيعات المستأجرين والحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة عبر مختلف الأصول الرئيسية، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات التأجير. وحتى 30 يونيو 2025، بلغ متوسط الإشغال في أصول مراكز التسوق التابعة لإعمار 98%.

العمليات العقارية الدولية

سجلت العمليات الدولية لإعمار مبيعات عقارية بقيمة 5.3 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 200% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، ما يعكس استمرار الطلب في الأسواق الرئيسية. وبلغت الإيرادات 1 مليار درهم إماراتي (272 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 26% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا الأداء بصورة رئيسية إلى الطلب القوي على الأصول العقارية في كل من الهند ومصر. وأسهمت إيرادات العمليات العقارية الدولية بحوالي 5% من إجمالي إيرادات إعمار في النصف الأول من عام 2025.

الضيافة، والتسلية، والترفيه

سجلت قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه في إعمار إيرادات بلغت 2.1 مليار درهم إماراتي (572 مليون دولار أمريكي)، مدعومةً بالنشاط السياحي القوي والطلب المحلي المتنامي. وبلغ معدل إشغال فنادق إعمار في الدولة 80% في النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ 78% في النصف الأول من عام 2024. وأضافت الشركة فندقيْن جديدين يضمّان أكثر من 600 غرفة، ما أسهم في توسيع محفظتها وتعزيز حضورها في القطاع الفندقي.

الإيرادات المستمرة

سجلت المحفظة المتنوعة والمستدامة لإعمار من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، بما فيها مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، أداء قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت الإيرادات 5.3 مليار درهم إماراتي (1.4 مليار دولار أمريكي) بنمو نسبته 15%، ووصلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك إلى 4.1 مليار درهم إماراتي (1.1 مليار دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 16% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وتواصل هذه المحفظة توفير دخل ثابت وسيولة مالية قوية لإعمار،حيث ساهمت بنسبة 40% من إجمالي أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك في النصف الأول من عام 2025.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع:

إعمار العقارية ش.م.ع، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات العالمية الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى حوالي 1.7 مليار قدم مربّع في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 122,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و40 فندقاً ومنتجعاً تضمّ أكثر من 9,800 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق، والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 32% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

