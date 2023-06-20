الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت "إيغور سيتشين" يناقش آفاق صناعة الطاقة

دبي: عقدت لجنة الطاقة في إطار فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي السادس والعشرين اجتماعها مؤخراً، والذي سلّط الضوء على عدة محاور أبزرها انتقال الطاقة والتغيرات المناخية وتقلب الأنظمة المالية والاقتصادية العالمية.

وألقى الكلمة الرئيسية في هذا الحدث المدير التنفيذي لشركة روسنفت "إيغور سيتشين"، الذي قدم خارطة طريق لتحسين كفاءة قطاع الطاقة الروسي في مواجهة التحديات الخارجية غير المسبوقة.

ووفقاً للتقييم الذي أجرته وكالة الطاقة الدولية، بحلول عام 2030 ينبغي أن ينمو الاستثمار في "الطاقة النظيفة" ثلاثة أضعاف تقريبا من 1.7 تريليون دولار أمريكي حاليا إلى 4.6 تريليون دولار أمريكي سنويا، أي من 2٪ إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتشير تقديرات ماكينزي إلى أن تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية سوف يتطلب ما لا يقل عن 9.2 تريليون دولار أمريكي من الإنفاق السنوي حتى عام 2050 (أي 250 تريليون دولار أميركي) على الصناعات الرئيسية وحدها: الطاقة، والنقل، والصناعة، والمرافق، والزراعة، ومشاريع مناخ الغابات، منها 3.5 تريليون دولار أمريكي مخصصة للأصول الجديدة المنخفضة الانبعاثات والبنية الأساسية المرتبطة بها.

وقال "سيتشين": "سيتطلب ذلك استثمارات هائلة وسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين بشأن تكاليف وفوائد هذا الانتقال والتأكد من أنه يتم بطريقة عادلة ومستدامة للجميع ".

حضر هذا الحدث رئيس CNPC داي هوليانغ، والعضو المنتدب لشركة "فالبرو إنديا"، و"جوفيندا كوتيس ساتيش"، رئيس مجلس الإشراف على ICEF (منتدى الابتكار من أجل الأرض الباردة) ، وهي مبادرة غير ربحية للتكنولوجيا منخفضة الكربون للحكومة اليابانية؛ والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة من 2007 إلى 2011 "نوبو تاناكا"؛ ورئيس شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (سوكار) "روفشان نجف"؛ ونائب رئيس الجامعة الرائدة في الصين وآسيا والمحيط الهادئ، جامعة تسينغهوا، عضو الأكاديمية الصينية للعلوم "جيانغ بيشوي"؛ ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة النفط والبترول القابضة للموارد الدولية (OPHIR) "بيدرو أ. أكينو جونيور"؛ والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البترول الوطنية الكينية ليباران "جدعون أولي مورينثات".

كما حضر "لوريانو" و"دانيال"، أبناء الرئيس النيكاراغوي "دانيال أورتيغا". وأدار حلقة نقاش الطاقة "ألكسندر دينكين"، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم ورئيس معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم.

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