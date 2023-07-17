نمو بنسبة 17% في صافي الأرباح التشغيلية على أساس سنوي .

أثمرت الكفاءة التشغيلية وتحسين العمليات عن زيادة في الربحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

أبوظبي: كشفت اليوم شركة بالمز الرياضية (ADX: PALMS)، الرائدة في مجال إدارة الرياضة في المنطقة، وأكبر شركة لتدريب رياضة الجوجيتسو في العالم، وإحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة (ADX:IHC)، عن نتائجها المالية الأولية للنصف الأول من عام 2023 للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو الجاري، محققة ربحاً تشغيلياً صافياً بقيمة 45.6 مليون درهم إماراتي.

وقد أظهرت نتائج بالمز الرياضية نمواً ملحوظًا حيث ارتفعت إيرادات العقود مع العملاء بنسبة 23% في النصف الأول من عام 2023، من 134.6 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022 إلى 165.2 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023. ولقد أدى هذا الارتفاع الملحوظ في الإيرادات إلى زيادة كبيرة في إجمالي الربح بنسبة 31٪ على أساس سنوي، حيث ارتفع من 40.7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022 إلى 53.4 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023.

وتعليقاً على تلك النتائج، صرح فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بالمز الرياضية قائلاً: "يرجع هذا النجاح إلى فريقنا المتفاني وشراكاتنا الاستراتيجية وتركيزنا الثابت على تقديم قيمة استثنائية. التزامنا الثابت برضا العملاء ساهم في زيادة ملحوظة بنسبة 23% في إيرادات العقود، حيث بلغت 165.2 مليون درهم إماراتي".

وشهدت بالمز الرياضية نمواً مضطرداً في حقوق المساهمين محققة ارتفاعاً بنسبة 6% ومن 466 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022 إلى 493 مليون درهم إماراتي في الفترة ذاتها من عام 2023. هذا وارتفعت أصول الشركة بنسبة 5.1% من 532.7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022 إلى ما يقرب 600 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023.

وأضاف درويش "يحمل النصف الثاني من عام 2023 وعودًا كبيرة. نحن مستعدون للنمو المستمر ونتطلع إلى توسيع نطاق مجال اعملنا بشكل أكبر".

كما استهلت بالمز الرياضية النصف الثاني من هذا العام بصفقة استراتيجية مهمة، حيث قامت بالاستحواذ على شركة "سكيوريجارد ميدل إيست " بقيمة 300 مليون درهم إماراتي، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الأمن الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية موقع بالمز الرياضية كلاعب بارز في هذا المجال وتعزز مكانتها القوي في السوق المحلية. وبالإضافة إلى هذا الإنجاز الملحوظ، تستعد الشركة إلى الكشف قريباً عن "نادي حبيب للياقة البدنية" المرموق والموجود في منطقة "ويست ياس" في ابوظبي النابضة بالحياة. ويمثل هذا الحدث المنتظر قفزة نوعية في عالم اللياقة البدنية الفاخرة، على استعداد لوضع معايير لا مثيل لها في الصناعة.

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نُبذة عن بالمز الرياضية

تأسست شركة بالمز الرياضية ش.م.ع عام 2011، ويقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعمل الشركة على تعزيز الأنشطة الرياضية المتخصصة مع تركيز أكبر على رياضة الجوجيتسو والفنون القتالية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعد بالمز الرياضية إحدى الشركات الـ 20 التابعة للشركة العالمية القابضة، وتركز على أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتعمل بدأب على مساعدة المجتمع على دمج "الرياضة" و "الترفيه" خلال أنشطة حياتهم اليومية.

نبذة عن الشركة العالمية القابضة

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1998، كجزء من مبادرة لتنويع وتنمية قطاعات الأعمال غير النفطية في الإمارات العربية المتحدة، ونمت منذ ذلك الحين لتصبح الشركة القابضة المدرجة الأكثر قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 868 مليار درهم حتى تاريخ 31 مارس 2023. والتزامًا بـ "رؤية أبوظبي 2030"، تسعى الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة والابتكار والتنويع الاقتصادي من خلال ما بات الآن إحدى أكبر التكتلات في المنطقة. وانضمت الشركة العالمية القابضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي 15 "فاداكس 15" والذي يضم الشركات الخمسة عشرة الأعلى سيولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتمثل أهداف الشركة العالمية القابضة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية وتجميع الأعمال. وتضم الشركة أكثر من 444 شركة تابعة و 126,000 موظفاً، وتسعى إلى توسيع أصولها وتنويعها عبر عدد متزايد من القطاعات، بما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة التجزئة والترفيه، ورأس المال.

ومن خلال استراتيجية أساسية لتعزيز القيمة للمساهمين وتحقيق النمو، تقود الشركة العالمية القابضة التكامل التشغيلي وتعمل على تعزيز مستويات الكفاءة في التكاليف عبر جميع قطاعات أعمالها. كما تواصل تقييم فرص الاستثمار من خلال الملكية المباشرة والدخول في شراكات في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وفي ظل التغيرات التي يشهدها العالم ومع ظهور فرص جديدة، تركز الشركة العالمية القابضة على المرونة والابتكار وإرساء معايير جديدة في السوق لنفسها وعملائها وشركائها.

للاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالشركة العالمية القابضة، يرجى التواصل مع:

أحمد إبراهيم

رئيس إدارة التسويق و الاتصالات المؤسسية والشؤون الإعلامية

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com