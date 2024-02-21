المنامة: أعلنت شركة انفراكورب ش.م.ب مقفله عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 45.5 مليون دولار أمريكي مقارناً ب33 مليون للعام الماضي بزيادة قدرها 38%، ما يعكس استمرارية الأداء القوي للشركة خلال العام المنصرم والفترة المقبلة.

وسجلت الشركة المتخصصة في استثمار وإدارة أصول البنية التحتية والتنمية المستدامة، إجمالي إيرادات قدرها 189 مليون دولار أمريكي. وقد شهدت الشركة أداءً قوياً من كافة القطاعات، حيث حققت المحفظة العقارية إيرادات قدرها 163 مليون دولار والمحفظة الصناعية إيرادات قدرها 15 مليون دولار فيما حققت محفظة الاستثمار والأوراق النقدية إيرادات قدرها 11 مليون دولار.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرّح السيد هشام الريس، رئيس مجلس الإداره لشركة انفراكورب، بالقول: "نحن مسرورون بتحقيق هذه النتائج المالية الإيجابية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023. يعكس صافي الأرباح الإيجابي وإيراداتنا القوية عبر محافظنا الاستثمارية والعقارية والصناعية التزامنا الثابت بالتميز في مشاريع البنية التحتية والخدمات واستثمار أصول التنمية المستدامة وإدارتها."

وتابع بالقول: "تأتي هذه النتائج لتترجم الجهود المبذولة خلال العام الماضي ونتيجة لتركيزنا على تحديد الفرص المربحة والاستفادة منها في قطاع البنية التحتية، والتي نسعى من خلالها مواصلة تحقيق التنائج المرجوة. يظل التزامنا بتقديم حلول البنية التحتية المبتكرة ثابتًا، وسوف نستمر في استكشاف فرص جديدة وعقد المزيد من الشراكات البناءة للنمو والتوسع، مع الحفاظ دائمًا على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في طليعة عملية صنع القرار لدينا. وبالنظر إلى المستقبل، سنظل ملتزمين بتقديم قيمة افضل لمساهمينا وشركائنا. كما سنواصل الاستفادة من خبرتنا في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتحقيق عوائد طويلة الأمد مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة وممارسات الاستثمار المسؤولة."

من جانبه صرح السيد ماجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب " تواصل إنفراكورب سعيها لتقديم منتجات استثمارية مبتكرة وتطوير مجموعة من مشاريع البنية التحتية المستدامة للمستثمرين على نطاق عالمي، إذ ترتكز استراتيجية عمل انفراكورب المتكاملة على تحقيق عوائد طويلة الأمد وقيمة دائمة للمساهمين. وبفضل إدارتها لمحفظة أصول تقارب 3 مليارات دولار أمريكي، تهدف الشركة إلى تسريع خطى تطوير مشاريعها المستدامة على مستوى الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجنوب آسيا."

وواصل السيد الخان بالقول: "نجحت انفراكورب في استكمال وبيع اجمالي فلل المرحلة الأولى والثانية من مشروع كاليفورنيا فيلج متعدد الاستخدامات في دبي والذي يقدم أكثر من 230 فيلا سكنية مع مساحات كبيرة وتصاميم عالية الجودة بموقع استراتيجي فريد من نوعه. ويُضاف لذلك نجاح الشركة في إدارة دفة عمليات التطوير في مشاريع المحفظه العقارية في المغرب والمُرتكز على تقديم أسلوب حياة عصري يتماشى مع أسس وثوابت نموذج عمل انفراكورب."

وأضاف في هذا السياق: "استكملت إنفراكورب كذلك مشروع "بيرل هاوس" الجديد والكائن في القسم الشرقي من البحرين هاربر ويضم شقق فاخرة للتملك الحر شبيهة ل"تشارت هاوس" التي بدأت التأجير كشقق فندقية في الجانب الغربي من البحرين هاربر، إضافة إلى استكمال مشروع "هاربر فيوز" الواقع في "هاربر هايتس"، وتوقيع اتفاقية لافتتاح فندق كمبينسكي في مشروع البحرين هاربر، على أن يفتح أبوابه لاستقبال النزلاء والضيوف بحلول نهاية عام 2025. كما تم افتتاح منافذ البيع بالتجزئة في مشروع هاربر رو مع إقبال كبير من المستأجرين ليصبح وجهة مفضلة للمطاعم والمقاهي، في حين تم بيع ما يقرب من 96% من الوحدات في المشروع، إضافة إلى إطلاق مشروع "مارينا باي" في الربع الأول من عام 2023، حيث يقع المشروع على مساحة 34 ألف متر مربع في جزيرة الريف ويتألف من مجموعة فلل وشقق دوبليكس فاخرة جميعها ذات إطلالة بحرية وبإجمالي استثمارات تصل إلى 200 مليون دولار."

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نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية و التنمية المستدامة تأسست برأسمال قدره 1.2 مليار دولار أمريكي. وتدير إنفراكورب محفظة مشاريع تطويرية تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وتعتمد استراتيجية إنفراكورب للاستدامة على تحقيق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة.

للمزيد من المعلومات حول إنفراكورب، يرجى زيارة الموقع www.infracorp.bh