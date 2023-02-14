دبي: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم "سلامة"، عن نتائجها الأولية للسنة المالية 2022.

أبرز المعطيات:

· حققت الشركة في السنة المالية 2022 صافي أرباح بلغ 45.27 مليون درهم.

· وصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 1.12 مليار درهم.

· حققت الشركات التابعة لـ "سلامة" في مصر والجزائر إسهامات لافتة في دعم صافي أرباحها

· اتخذت "سلامة" تدابير متنوعة لتعزيز ميزانيتها العمومية، منها تخفيض رأس مالها لتعويض الخسائر السابقة، وتحسين أداء الاكتتاب وإبرام الشراكات، والتركيز على الاستثمار في مبادرات التحول الرقمي لتحسين تجارب العملاء.

حققت "سلامة" صافي أرباح بلغ 45.27 مليون درهم للسنة المالية 2022، ويُعزى ذلك إلى نجاح استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز موقعها الريادي في قطاع التأمين التكافلي في دولة الإمارات، مدفوعة بنمو متواصل في جوانب الأعمال الأخرى وأهمها الاكتتاب المنضبط، ومواصلة الاستثمار في الشراكات الاستراتيجية.

وتجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في عام 2022 عتبة المليار ليبلغ 1.12 مليار درهم وحققت نمواً بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي بعد أن سجلت صافي أرباح وصل إلى 45.27 مليون درهم.

واصلت "سلامة" خلال العام 2022 تركيزها على تعزيز استراتيجية تحول رقمي تتمحور على تطوير خدماتها للعملاء، إذ عمدت إلى أتمتة مجموعة منتجات التكافل الصحي، وتنفيذ تحسينات مستمرة على المنتجات والعروض والخدمات ضماناً لوصول أكبر شريحة منهم إلى حلول التكافل التي تلبي تطلعاتهم.

وعلى المستوى التشغيلي، واصلت "سلامة" خلال العام 2022 التركيز على تعزيز حضورها في سوق دولة الإمارات، وتزامناً مع هذا واصلت الشركات التابعة لها في الجزائر ومصر على وجه الخصوص، تحقيق أداء متفوق مقارنة بالعام السابق.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية الأولية، قال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة شركة "سلامة": "إن النجاح اللافت والنمو المطرد الذي حققته أعمالنا خلال العام الفائت ليس إلا نتيجة حتمية لكفاءة

الاستراتيجيات التي طبقناها والشراكات المميزة التي أبرمناها، أضف إلى ذلك تركيزنا على مبادرات الرقمنة ومواصلة طرح حلول تكافلية جديدة في متناول قطاعات متنوعة من المستهلكين. ولا ريب أن إطلاق هذه الشراكات والمبادرات والمنتجات يجسد انعكاساً لمساعينا بتزويد حاملي وثائق التأمين والمساهمين لدينا بقيمة تتجاوز توقعاتهم. نحن شركة رائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة الإمارات نستند إلى سجل نجاحات يمتد لأكثر من 43 عاماً، وكلنا ثقة أننا سنواصل نجاحاتنا في تحقيق نمو ثابت ومستدام".

وقال أجيت فيجاي جوشي، عضو مجلس إدارة شركة "سلامة": "تعكس نتائج العام الماضي فعّالية خطط النمو والاستراتيجيات التي تبنتها سلامة، إذ مكنتنا من تحقيق أرباح ثابتة، وتعزيز حصتنا السوقية، وتحسين أدائنا العام. نفخر بأننا أصبحنا شريك تأمين مفضل للعديد من العلامات التجارية المحلية ورواد الأعمال. وعلى صعيد التطلعات المستقبلية، نحرص على تحقيق قيمة أعلى لعملائنا ومساهمينا عبر طرح تشكيلة رائدة من المنتجات والحلول المبتكرة التي تتجاوز تطلعاتهم".

تمثل "سلامة" أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع كفاية رأس المال من المستوى "AAA" وفقاً لمعايير ستاندرد آند بورز. وتحافظ الشركة على التزامها بخدمة الشركاء والعملاء مع تعزيز عوائد المساهمين في عام 2022 وما بعده.

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