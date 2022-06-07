القاهرة: وقعت جلوبال كورب للخدمات المالية اتفاق تأجير تمويلي مع شركة ماونتن فيو بقيمة 450 مليون جنيه لدعم العمليات التشغيلية ورأس المال العامل للأخيرة.

وقال حاتم سمير الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال كورب أن الاتفاق مدته 7 سنوات، ويستهدف تسريع عمليات التشييد والبناء لأحدث مشاريع ماونتن فيو للاستثمار والتطوير العقاري ودعم رأس المال العامل للشركة.

وأكد سميرأن هذا الاتفاق يعد امتدادا لسلسلة من الاتفاقات بين الجانبين في قطاعي التأجير التمويلي والتخصيم بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه خلال فترة من التعاون تصل إلى نحو 3 سنوات.

وأشار إلى أن التعاون مع ماونتن فيو يأتي في إطار تنفيذ جلوبال كورب لتوجيهات هيئة الرقابة المالية، ورئيسها دكتور محمد عمران لشركات التأجير التمويلي والتخصيم بدعم القطاع العقاري بشكل عام، والمطورين العقاريين بشكل خاص، مؤكد أن التعاون المتواصل مع ماونتن فيو يأتي في إطار الفكر المتطور والمختلف للشركة.

وكشف سمير عن بلوغ حجم تمويلات جلوبال كورب للقطاع العقاري حاليا أكثر من ملياري جنيه، وبلوغ إجمالي محفظة التمويلات التراكمية 6 مليارات جنيه.

ولفت سمير إلى أن جلوبال كورب تستهدف أيضا تعزيز التعاون مع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى، عبر توفير مزيد من الحلول والأدوات التمويلية المبتكرة.

وقالت غادة نور الرئيس التنفيذي للاستثمارو إدارة الاصول لشركة ماونتن فيو إن هذا الاتفاق يأتي في إطار البحث عن حلول تمويل لدعم استثمارات الشركه وخطط الشركة الخمسية، وذلك عقب النمو الذي تم تحقيقه العامين الماضيين، من حيث حجم المبيعات وحجم الاستثمار ومحفظة الأراضي.

ولفتت إلى أن الاتفاق تم بأسعار فائدة تنافسية، ويتماشى مع خطط إيجاد حلول تمويلية لتسريع وتيرة أعمال البناء لمشروعات الشركة، مؤكدة على استمرار التعاون مع جلوبال كورب مستقبلا، حيث ذكرت أن العلاقة بين الجانبين ممتدة منذ 2017 بإجمالي تعاقدات تمويلية 850 مليون جنيه.

وتم إنشاء ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عام 2005، وأنجزت 15 مشروعًا، وتمتلك محفظة أراضي تبلغ 2,225 فدانًا، ولديها مشروعات في السادس من أكتوبر منها "آي سيتي" و"تشيل اوت بارك" و"ماونتن فيو جيزة بلاتيو"، والقاهرة الجديدة ومنها "آي سيتي" و"ماونتن فيو1 و2" و"ماونتن فيو هايد بارك" و"ماونتن فيو

"ERK". بالإضافة الى المشاريع الساحلية والتي تطل على سواحل البحر الأحمر والمتوسط، مثل مشروع "ماونتن فيو السخنة" 1 و2.

وقام مؤخرا تحالف مكون من صندوقي استثماراميثيس وإس بي إي كابيتال والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالاستحواذ على حصة اغلبية في ((جلوبال كورب)) وهو ما سيتبعه توسيع نطاق البنية التحتية للشركة وعملياتها والاستثمارفي التكنولوجيا ودعم وجودها، مع التركيزعلى عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروعات التنمية المستدامة وتعزيز معايير الحوكمة والشئون الاجتماعية والبيئية، والنهوض بدور القطاع التمويلي غير المصرفي في خدمة العملاء.

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