سيتم متابعة القرض مقابل مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية ( KPIs ) وأهداف الأداء المستدام ( SPTs ) طوال مدة التمويل البالغة سبع سنوات

حددت شركة حديد البحرين أهدافًا لخفض الانبعاثات الكربونية لعملياتها التشغيلية، وأطلقت برامج تدريب شاملة لتعزيز الوعي بين الموظفين ونشر المعرفة بقضايا التغير المناخي

المنامة، البحرين: أعلنت شركة حديد البحرين، الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج وامداد كريات الحديد عالية الجودة، عن توقيع عقد مشترك للتمويل المستدام مدته سبع سنوات بقيمة 450 مليون دولار أمريكي. ويؤكد هذا التمويل الهام التزام الشركة الراسخ بالمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، اضافة الى التزام التحالف المصرفي نحو عملائهم لترسيخ مبادئ الاستدامة ومساعدتهم على تبني هذا النهج.

وتعتزم شركة حديد البحرين توجيه عائدات هذا القرض لتمويل النفقات الرأسمالية لتشييد أكبر سقف انشائي في العالم مزود بألواح الطاقة الشمسية لتغطية منطقة مواد خام الحديد، إلى جانب تغطية متطلبات التشغيل الرأسمالية. وتجسد هذه المبادرة حرص شركة حديد البحرين والتزامها باعتماد مبادئ الاستدامة ووضعها على رأس أولوياتها.

وسيساهم قرض التمويل المستدام في تحفيز التحسينات والاستراتيجيات بشركة حديد البحرين لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز الأثر البيئي الإيجابي من خلال الإسهام في إطلاق البرامج المعنية في مجال التكيف مع التغيير المناخي وتعزيز القدرات الداخلية، ونشر ثقافة مؤسسية أكثر مسؤولية واستدامة.

وعمل المشرق كمنسق عام للتمويل والاستدامة، في حين سيعمل بنك ABC بمثابة وكيل التمويل، ووكيل الضمان، وبنك الحساب، كما تم تعيين البنك الأهلي المتحد كوكيل لاستثمار المرابحة. وقام كل من بنك ABC، وبنك الإمارات دبي الوطني، والمشرق بدور المؤسسات الرئيسية المفوضة بعملية الإقراض. كذلك تولى كل من البنك العربي، والبنك الأهلي المتحد، وبنك الخليج، بيت التمويل الكويتي، وخليجي بنك دور المؤسسات المنظمة لعملية الاقتراض المشترك.

وبهذه المناسبة، قال السيد مشاري الجديمي رئيس مجلس إدارة حديد البحرين: "تعد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من القيم الأساسية التي تستند إليها أعمال شركة حديد البحرين. وتمثل شراكتنا مع هذه المؤسسات المالية المرموقة دليلاً هاماً على التقدم الكبير في تحقيق أهدافنا بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث سيمكننا هذا التمويل من تسريع جهودنا للحد بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية في اعمالنا، وسيعزز من التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة". كما أضاف السيد مشاري الجديمي: "إن اعتماد مؤشرات صارمة لقياس الأداء سيتيح لنا إرساء معايير جديدة للريادة في مجال الاستدامة في صناعة الحديد والصلب، ودعم مساعي وجهود حكومة مملكة البحرين المبذولة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة. كما برامج تدريب وتثقيف قوى العمل حول مخاطر البيئة والتغير المناخي يؤكد التزامنا بخلق ثقافة مؤسسية أكثر مسؤولية وحفاظاً على البيئة".

من جانبه، قال أحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نلتزم في المشرق بمساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم من خلال تزويدهم بأفضل حلول تمويل لمشاريع الاستدامة التي تناسب أهدافهم وتحقق الطموح المناخي. حيث تعمل حلول التمويل المستدامة الخاصة بنا على تحقيق التكامل بين ممارسات وأهداف واستراتيجيات الاستدامة ضمن جميع الاحتياجات التشغيلية لإستدامة الموارد وتطبيق الممارسات التي تعزز جهود مواجهة تحديات التغير المناخي".

وتشمل هيكلية القرض المرتبط بالاستدامة على مؤشرات وأهداف محددة لأداء الاستدامة، الأمر الذي يساعد شركة حديد البحرين في تلبية توقعات أصحاب المصلحة والأطراف الرئيسية المعنية، لا سميا في وقتنا الحالي الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل المستهلكين والمستثمرين بمختلف قضايا وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية.

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نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

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