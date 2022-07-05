إيهاب أبو الحديد : HAVEN مشروعنا الأول وسوف يتم الإعلان عن حزمة مشروعات اخري الفترة المقبلة

أعلنت شركة ايجيكس للتنمية العمرانية والصناعية عن طرح أولي مشروعاتها بالعاصمة الإدارية بمنطقة الداون تاون HAVEN باستثمارات ٤٥٠تبلغ مليون جنيه مصري ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع شارك فيه الشركات الاستشارية للمشروع ويأتي علي رأسها شركة " فاسيل " العالمية للإدارة المشروعات بحضور الرئيس التنفيذي لشركة فاسيل.

قال إيهاب أبو الحديد الرئيس التنفيذي لشركة ايجيكس ، ان المشاركة في الاستثمار بالقطاع العقاري في مصر وخاصة العاصمة الإدارية يأتي بناء علي رؤية وتوجهات الشركة بتنوع محافظها الاستثمارية في مصر وعلي مستوي العالم .

وأوضح أبو الحديد ان مشروع " HAVEN " بالعاصمة الإدارية الجديدة هو اولي مشروعات ايجيكس بالقطاع العقاري ، وهو عبارة عن مول تجاري اداري فندقي ارضي و١٢ دور بمنطقة مميزة جدا بالعاصمة الإدارية وهي الداون تاون ،

وصرح أبو الحديد أن المشروع يمتلك ميزة تنافسية قوية داخل السوق وهي أن التكلفة الإنشائية له سوف تكون أقل بكثير من أي مشروع أخر نظراً لأن من ضمن نشاطات ايجيكس الصناعية هو انتاج الخرسانة الجاهزة والعديد من المواد الأخرى التي تغذي تلك الصناعة ، ونعمل في مشروعات عديدة ومع الكثير من المطورين ، فضلا عن امتلاك الشركة لملاءة مالية قوية وخبرات قادرة علي إدارة روؤس الأموال بحرفية ،

وأشار الي أن ايجيكس في مشروعها استعانت بأقوي الاستشاريين ليقدموا أعلي جودة في الخدمات المقدمة بالنسبة للمشروع ، فتم التعاقد مع واحد من أكبر بيوت الخبرة وهو مكتب المهندس ياسر البلتاجي كاستشاري هندسي ومعماري للمشروع ، وشركة سيا للاستشارات التسويقية والبيعية برئاسة الأستاذ أحمد الحداد و شركة ام ار بي في مجال الإدارة والتشغيل وشركة ابداع للاستشارات المالية وشركة MIS وفي مجال الإدارة الفندقية تم الاستعانة الشركة الفرنسية الشهيرة فاسيل .

وأشار أبو الحديد ان مشروع HAVEN هو الأول وليس الأخير وسيتم الإعلان عن حزمة مشروعات اخري خلال الفترة القادمة

وقال أحمد الحداد الرئيس التنفيذي لشركة سيا للتطوير وإدارة المشروعات ، ان المصريين ان شركة ايجيكس تعد من أقوي الشركات التي تمتلك ملاءة مالية قوية للدخول في القطاع العقاري وتمتلك سابقة أعمال في أكثر من 5 دول في الصناعات بشكل عام وتابع ان شركة سيا للتطوير وإدارة المشروعات تساهم مع ايجيكس في بداية قصة نجاح كبيرة في أولي مشروعاتها بالعاصمة الإدارية وهي المسئولة عن تسويق ومبيعات المشروع و أضاف ان المشروع تجاري إداري سكني ويلبي كل احتياجات العملاء ، فضل عن موقعة المتميز والعروض والاسعار وخطط السداد المناسبة للعملاء والمدروسة ، فضلاً علي امتلاكها ميزة تنافسية قوية ، وهي امتلاكها لشركة مقاولات كبري ولها سابقة أعمال ضخمة مما يجعلها قادرة علي تنفيذ المشروع بأحترافية بتكلفة مخفضة والذي سوف ينعكس بدورة علي تقديم أسعار منافسة ومميزة للعملاء.

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