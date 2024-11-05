سعادة سعود سالم المزروعي: 16% من مساحة المنطقة الحرة بالحمرية مخصصة لقطاع الصلب

ميلان - إيطاليا: أكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، الدور الرائد الذي تلعبه المنطقة في تعزيز قطاع صناعة الصلب والحديد باعتبارها مركز أعمال ديناميكي يخدم المستثمرين ويوفر لهم وصولاً استراتيجياً للأسواق الإقليمية والعالمية، موضحًا أن الهيئة تضم أكثر من 450 شركة في قطاع الصلب تغطي 50 مليون قدم مربع، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل حوالي 16% من إجمالي مساحة المنطقة البالغة 300 مليون قدم مربع، مما يجعلها مركزاً لصناعة الحديد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في "أيام المعدات الحرجة الإيطالية" بمدينة ميلانو، الذي جمع نخبة من قادة صناعة الصلب والخبراء من أوروبا والدول الرائدة في هذا القطاع، واستهدفت خلال مشاركتها في الحدث التعريف بفرصها الاستثمارية واستقطاب المزيد من المستثمرين إلى إمارة الشارقة، وتبادل المعلومات مع كبرى الشركات العاملة في صناعة الحديد والصلب، فضلًا عن عقد لقاءات لعرض تسهيلاتها وخدماتها وإبراز مزايا موقعها الجغرافي الاستراتيجي. وضم الوفد المشارك في الفعالية سعادة سعود سالم المزروعي ورافقه عدد من المسؤولين ومدراء الإدارات في الهيئة.

دور رائد

وفي كلمته التي ألقاها في الفعالية، أكد سعادة المزروعي حرص الهيئة على المشاركة في مختلف الفعاليات للترويج للبنية التحتية والبيئة الاستثمارية التي تتميز بها ضمن ما تحفل به إمارة الشارقة من فرص جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات بما فيها قطاع الصلب، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة رسخت دورها الذي تسهم من خلاله في تعزيز التنويع الاقتصادي في الإمارة، وتواصل توسعها ونموها المستدام وتقدم فرصاً متنوعة للمستثمرين الراغبين في تأسيس أعمالهم للاستفادة من حلولها وقدراتها اللوجستية وبنيتها التحتية المتطورة.

شراكة استراتيجية مع الشركات المتخصصة بصناعة الصلب

وأشار سعادة المزروعي إلى الشركات المتخصصة بصناعة الصلب المستثمرة في المنطقة الحرة بالحمرية، والتي تضم علامات مرموقة مثل بيليلي إنرجي، وأرسيلورميتال، ولامبريل، وإيفرسينداي، وتيكنوماك، وأونغرستيل، وزينك باور وغيرها، وهنأ في سياق كلمته مجموعة توستو على استحواذها على شركة بيليلي إنرجي، معرباً عن اعتزازه بدور الهيئة في دعم هذه الشراكة الاستراتيجية منذ تخصيص مساحة أرض للشركة عام 2002، مسلطاً الضوء على منشأة بيليلي إنرجي المتطورة التي تحتل مساحة 130,000 متر مربع في حرة الحمرية، وتشمل ورشاً ميكانيكية ثقيلة وآلات لتصنيع المعدات الأساسية لتلبية احتياجات قطاعات النفط والغاز والطاقة.

التعريف بالفرص الاستثمارية في قطاع الصلب

ونجحت الهيئة خلال الفعالية في تسليط الضوء على مزايا تأسيس الأعمال في منطقتها التصنيعية، التي تضم أكبر تجمع لمصنعي الصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تحتضن أكثر من 200 شركة متخصصة في اللحام والتعدين تتخذ من المنطقة منطلقاً لأعمالها العالمية.

يشار إلى أن المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في قطاع الصناعة. وتتميز المنطقة الحرة بحمرية الشارقة بمزايا تنافسية عديدة أبرزها توفر نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، وإعفاءات ضريبية متعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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