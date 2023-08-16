مسقط. تأكيداً على مهمته المتمثلة في تلبية احتياجات العملاء، يستمر البنك الأهلي في تقديم عرضه للقرض السكني الشهير (منزلي) بأسعار تنافسية، وبسعر فائدة يبدأ من 4.5٪ سنوياً. حيث يوفر القرض لعملائه إمكانية السداد المرنة، مع تجربة خالية من المتاعب، إلى جانب خيارات مريحة وسهولة في إتمام المعاملات المصرفية.

يتيح القرض السكني للعملاء الذين يخططون لإعادة تصميم منازلهم أو الترميم أو البناء، الاستفادة من عرض القرض السكني بالتوافق مع أحدث الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوفرة في القطاع. مع ضمان السرعة في إتمام المعاملات، والحرص على تقديم تجربة مصرفية سلسة لجميع العملاء. يمكن للعملاء الحصول على قرض سكني يصل لغاية 350,000 ريال عماني كحد أقصى مع مدة سداد تصل إلى 25 عاماً.

وتأكيداً على أهمية هذا العرض، قال الفاضل منير البلوشي، مساعد المدير العام- رئيس إدارة الفروع بالبنك الأهلي، "وفرنا هذا الحل المالي لتلبية رغبة العملاء بامتلاك سكن يلبي احتياجاتهم الشخصية، وبذلك لم يعد امتلاك سكن حلماً صعب المنال. نسعى من خلال هذه العروض إلى بث الطمأنينة في نفوس العملاء، وذلك عبر غرس ثقافة الادخار ونشر الوعي حول إدارة الأموال وإنفاقها بحكمة، على المشاريع والمهام ذات الأولوية لعملائنا وعائلاتهم. وهنا نود التأكيد لجميع عملائنا الحاليين والجدد أننا نحرص على تنفيذ المعاملات المصرفية بكل سهولة وسلاسة، مع توفير خيارات سداد مرنة وخالية من المتاعب، لنضمن لهم بذلك راحة البال التي يطمحون لها."

تتمحور خطة قرض (منزلي) من البنك الأهلي حول تمكين العملاء من الحصول على منزل الأحلام. بقروض تصل إلى 350,000 ريال عماني، بأقساط شهرية مريحة، ليصبح الحلم حقيقة، سواء كان الهدف من القرض بناء منزل جديد أو إعادة البناء أو الترميم أو التجديد. سيواصل البنك الأهلي تعزيز تجربة العملاء المصرفية مع محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المبتكرة.

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