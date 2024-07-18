أكد تقرير تقني حديث أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في المملكة العربية السعودية (stc، موبايلي، زين) نجحت في الحفاظ على أداء شبكاتها خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، وذلك على الرغم من الزيادة الهائلة في الطلب على خدمات الاتصالات، وحركة البيانات، وازدحام الشبكة الذي شهدته شبكاتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع توافد ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم.

وتمكنت شبكات الاتصالات السعودية من تحقيق معدلات نجاح استثنائية في المكالمات الصوتية، حيث تم إجراء 44.8 مليون مكالمة صوتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال عيد الأضحى فقط، وذلك بنسبة نجاح إجمالية تجاوزت 99%، كما ارتفع استهلاك الإنترنت خلال موسم الحج إلى مستويات قياسية بلغت 5.79 بيتابايت، أي ما يعادل ضعف متوسط الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميغابايت.

استعدادات مبكرة

ويُعزى هذا النجاح إلى الاستعدادات المبكرة التي قامت بها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية قبل موسم الحج، حيث خصصت أكثر من 6200 برج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بما في ذلك أكثر من 4000 برج يدعم تقنية الجيل الخامس (5G)، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالعام الماضي، وجاء ذلك في إطار خطط المملكة لتحسين البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس في البلاد، وتحقيق رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة المشاركة العالمية وتحقيق التحول الرقمي، وضمان اقتصاد رقمي مستدام.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة أوبن سيجنال (Opensignal) -المزود العالمي الرائد لبيانات وأداء سوق الاتصالات- أنه على الرغم من انخفاض أداء الشبكات بشكل طفيف في مكة المكرمة قبل موسم الحج، إلا أن جميع مشغلي الاتصالات الثلاثة أظهروا تعافيًا سريعًا وأداءً قويًا خلال موسم الحج، وعلى وجه التحديد، وتميزت شبكتا stc وزين بشكل خاص بزيادة ملحوظة في سرعات التنزيل، مما يعكس استعدادات المشغلين لاستقبال تدفق الحجاج والدعم القوي من هيئة تنظيم الاتصالات السعودية (CST).

الجودة المتسقة

ويقدم التقرير تحليلًا شاملًا لتجربة شبكة الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية خلال موسم حج هذا العام، الذي امتد من 14 إلى 19 يونيو 2024، مع التركيز على مقياس "الجودة المتسقة"، والذي يشير إلى عدد المرات التي كانت فيها تجربة المستخدمين على الشبكة كافية لتلبية متطلبات التطبيقات الشائعة، مثل مشاهدة الفيديو عالي الدقة، ومكالمات الفيديو، والألعاب.

وتُركز قياسات "الجودة المتسقة" على جوانب أساسية مثل سرعة التنزيل وسرعة التحميل، ووقت الاستجابة، والاهتزاز، وفقدان الحزمة، ووقت الوصول إلى أول بايت، ونسبة المحاولات الفاشلة بسبب مشكلة في الاتصال، مما يوفّر صورة أكثر دقة للأداء الفعلي للمستخدمين خلال موسم الحج.

مقياس ECQ

ولتقييم تجربة المستخدم بشكل أفضل، استخدمت أوبن سيجنال معيار "الجودة الممتازة المتسقة (ECQ)"، وهو مقياس أكثر فعالية مقارنة بقياس سرعات التنزيل فقط، حيث تنخفض فائدة السرعات العالية بعد الوصول إلى نقطة معينة، بينما تبقى جودة الاتصال شاملة ومؤثرة على تجربة المستخدم.

ووفقًا للتقرير، فقد أظهر توزيع قيم "الجودة الممتازة المتسقة (ECQ)" على مربعات شبكية بمساحة كيلومترين مربعين قبل وأثناء موسم الحج، أن جودة الاتصال في وسط مكة المكرمة على الرغم من تعرضها للازدحام الشديد، امتدت لتشمل المناطق المحيطة مثل منى وجبل عرفات والمسجد الحرام، ويعود ذلك إلى تركز الحجاج بأعداد كبيرة في هذه المناطق أثناء أداء مناسك الحج.

جودة الاتصال

وعلى الرغم من التحديات التي فرضها التدفق الهائل للحجاج، حافظت شبكات الاتصالات على مرونتها، حيث أشارت نتائج قياس "الجودة الممتازة المتسقة (ECQ)" إلى تحسن درجات جودة الاتصال خلال موسم الحج، حيث استقر معدل الجودة الممتازة المتسقة لشركة الاتصالات السعودية stc، بينما عاد أداء كل من موبايلي وزين إلى مستوياته في بداية الشهر.

كما انخفض المتوسط المتحرك لمدة أربعة أيام لشركة زين إلى ما يقرب من 50%، فيما بقيت شركة stc أعلى من 55%، وظلت موبايلي أعلى من 57%، ويُعزى هذا الأداء المتميز إلى الجهود المبذولة من قبل المشغلين السعوديين في تحسين البنية التحتية للشبكات وتطويرها، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات.

سرعة التنزيل

وفيما يتعلق بمتوسط سرعات التنزيل، نوّه التقرير إلى تحسن ملحوظ على شبكات المشغلين الثلاثة، على الرغم من استقرار جودة الاتصال الممتازة (ECQ)، فقد ارتفعت سرعات التنزيل على شبكتي stc بمقدار الثلث، وعلى شبكة زين بمقدار الخمس، بينما ظلت سرعة شبكة موبايلي ثابتة تقريبًا، وإلى جانب ذلك شهدت جميع الشبكات الثلاث انخفاضًا في وقت انقطاع الإشارة، مما يعني تحسينًا في تجربة المستخدم من حيث قضاء وقت أقل في عدم القدرة على الاتصال.

وتُعد هذه النتائج إنجازًا هامًا، خاصة بالنظر إلى الانخفاض المؤقت في درجات جودة الاتصال الممتازة (ECQ) قبل موسم الحج بسبب تزايد أعداد الحجاج وازدحام الأماكن المقدسة، ومع ذلك، وبفضل الجهود المشتركة للمشغلين، وتراجع ضغط الشبكة خلال أداء مناسك الحج، حيث انشغل الحجاج بالعبادة، تمكنت الشبكات من التعافي بسرعة، وهو ما أظهر قدرة المشغلين على الصمود أمام الزيادة المفاجئة في الطلب، وتقديم خدمات اتصال موثوقة حتى في مواسم الذروة.

حول أوبن سيجنال



Opensignal هي المزود العالمي الرائد للرؤى والبيانات المستقلة حول تجارب الاتصالات وقرارات المستخدمين. توفر تحليلاتنا لشبكات الهاتف المحمول والإنترنت واسعة النطاق حلولاً لمشغلي الشبكات تمكنهم من تحسين شبكاتهم وتحقيق المنافسة بشكل مربح، وتتضمن هذه الحلول بطاقات الأداء على المستوى التنفيذي وإحصاءات عامة بالإضافة إلى تحليلات هندسية دقيقة ودراسات اتجاهات قرارات العملاء. تلتزم أوبن سيجنال بالشفافية في جمع المعلومات مما يتيح لمشغلي الاتصالات تحسين جودة الاتصال لجميع المستخدمين. ويقع المقر الرئيسي للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية ولها مكاتب في المملكة المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا.

https://www.opensignal.com/

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا