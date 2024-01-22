أبرز النتائج المالية:

بلغ صافي الأرباح في الفترة المذكورة 440.7 مليون درهم إماراتي (144.2 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2022).

بلغت إيرادات الفترة المذكورة 1,254.3 مليون درهم إماراتي (803.4 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من عام 2022).

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت ديار للتطوير، الشركة الرائدة في التطوير العقاري والخدمات العقارية في دبي، اليوم عن نتائجها المالية الأولية غير المُدققة لعام 2023 المُنتهي في 31 ديسمبر.

وأعلنت ديار زيادة بنسبة 206% في الأرباح الصافية بالمقارنة مع العام السابق، حيث بلغت 440.7 مليون درهم إماراتي في عام 2023، مقابل 144.2 مليون درهم إماراتي في عام 2022. كما بلغت الإيرادات الإجمالية في عام 2023 1,254.3مليون درهم إماراتي في زيادة بنسبة 56% مقارنة بعام 2022، الذي سجل 803.4 مليون درهم إماراتي.

وترجع الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع إيرادات التطوير العقاري إلى 412 مليون درهم إماراتي، وذلك بفضل التقدم المُحرز في عمليات إنشاء المشاريع، بالإضافة إلى المبيعات المتميّزة التي حققتها الشركة في عام 2023. كما كشفت ديار عن زيادة بنسبة 15% في العوائد الناتجة عن وحدات أعمال أخرى خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "يسعدني أن أشهد التقدم المستمر الذي تحققه ديار، والذي يظهر واضحا من خلال ديناميكية المشاريع وإنجازاتنا القويّة هذه السنة. وشكّل 2023 عاماً مميزاً لشركة ديار، حيث شهد إطلاق مجموعة من المشاريع الجديدة في مواقع رئيسية. ويمثّل مشروع

مار كاسا الفاخر، الوجهة السكنية المميزة على الواجهة المائية في مدينة دبي الملاحية بقيمة 1.1 مليار درهم إماراتي، إنجازاً مهماً في محفظتنا، حيث تم بيعه بالكامل في وقت قياسي بعد إطلاقه في شهر مارس العام الماضي. وقمنا بزيادة وتيرة مشاريعنا وتسريع مختلف عمليات البناء حفاظاً على سجلنا الحافل في تسليم المشاريع ضمن الجدول الزمني المحدد. و بعد نجاحنا في تسليم منطقتَي مسك ونور ضمن مجمّع ميدتاون السكني قبل الموعد المحدد، أطلقنا وبكل فخر، جنات، آخر منطقة في هذا المشروع الرائد. ويبدو أن عام 2024 يحمل مزيداً من النجاحات لشركتنا، حيث استقبلنا العام الجديد بإطلاق روزاليا ريزيدنسز، ثالث مشاريع الشركة في الفرجان. وسنعمل على تعزيز التزامنا بالتميّز وتحقيق نتائج متفوقة، وتشجيع الابتكار لتوفير قيمة أفضل للمستثمرين والعملاء على حد سواء، والاستفادة من فرص النمو الاستراتيجي التي يتيحها قطاع العقارات دائم التطور في دولة الإمارات العربية المتحدة".

أبرز الإنجازات في 2023:

وسعت الشركة محفظتها من مشاريع الضيافة من خلال إطلاق ميلينيوم تاليا ريزيدنسز، الشقق الفندقية الفاخرة والتي تتولى تشغيلها مجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم، وبدء أعمال بناء مشروع مار كاسا رسمياً.

واستكمالاً لجهود ديار في عقد شراكات جديدة وفي إطار خططها للتوسع، وقّعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة أراضي العقارية، بهدف تأسيس مشروع مشترك في جزيرة الريم في أبوظبي.

كما حصلت ديار على العديد من الجوائز الراقية خلال العام تقديراً لإسهاماتها القيّمة في تطوير البنية التحتية لدولة الإمارات، تتضمن دخولها إلى قائمة أفضل 100 شركة تطوير في العالم، وجائزتان من فئة خمسة نجوم، بالإضافة إلى جوائز ضمن أربع فئات رئيسية في حفل توزيع جوائز العقارات العربية 2023، وجائزة ضمن فئة واحدة من جوائز لكجري لايف ستايل، والجائزة الذهبية في فئة المجمّع الأكثر أماناً للعام خلال حفل توزيع جوائز القمة الدولية لإدارة المجمعات العقارية 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن ديار للتطوير هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها بنك دبي الإسلامي حصة الأغلبية. وتعد إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وقدمت ديار على مدار العقدين الماضيين محفظة واسعة من العقارات التجارية والسكنية، والتي تلتزم جميعها بأعلى معايير الخدمة والجودة.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المجتمع، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المجتمع.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

عن ديار

تُعد ديار للتطوير شركةً رائدةً في التطوير العقاري والخدمات العقارية ومقرها دبي. وشهدت ديار نمواً كبيراً منذ تأسيسها في عام 2002، حيث أصبحت من أبرز الشركات في القطاع ضمن المنطقة، برأسمال يبلغ 4.38 مليار درهم إماراتي.

وتتمتع الشركة بمكانة تؤهلها للعب دور محوري في تطوير المشهد العقاري في المنطقة، حيث ساهمت معلوماتها المعمقة في السوق وخدماتها عالمية المستوى، بالإضافة إلى الدعم الكبير في إدارة الممتلكات للمجتمعات في طيف متنوع من المحافظ، في تعزيز مكانتها الرائدة ضمن المشهد العقاري في المنطقة.

وتشكل ديار مزوداً شاملاً للحلول العقارية، بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها في إنشاء بيئات طبيعية للمعيشة واعتماد استراتيجيات تتمحور حول العملاء. وتقدم الشركة خدمات شاملة في تطوير العقارات وإدارتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتوفر ديار خدمات إدارة المرافق لمحفظتها من الوحدات التجارية والسكنية، كما تترأس الشركة فريقاً إدارياً مؤسسياً لضمان رفاهية أصحاب العقارات. وتمتثل ديار لتشريعات الضمان والقوانين العقارية ذات الصلة في دولة الإمارات، وهي مُسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي تحت الرقم المرجعي 15/07.

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