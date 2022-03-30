الأردن, عمّان: أعلنت "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي." ("الحكمة")، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات عن مشاركة ذراعها الاستثماري "حكمة فينتشرز" في الجولة التمويلية (ب) لموقع الطبي، الناشر الرائد للمحتوى الطبي باللغة العربية على مستوى العالم – مع مليونيْ صفحة من المحتوى الطبي وعشرين مليون زائر منفرد شهرياً وثلاث مليون استشارات في العام. وستقوم الشركة باستخدام ريع الدعم في هذه الجولة لتطوير الفريق، والاستثمار في المواهب والتكنولوجيا، إلى جانب إطلاق منتجات جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلَّقت لانا غانم، المدير العام لـ "حكمة فينتشرز"، قائلةً: "نحن فخورون بكل ما وصل إليه فريق منصة "الطبي" حتى هذه اللحظة. لقد استطاعت الشركة النمو بشكلٍ سريع خلال السنوات القليلة الماضية بسبب جهودها الكبيرة لحل المشاكل من خلال إضافة ميزات ومنتجات جديدة بناءً على احتياجات المستخدمين. وأثبتت المنصة أيضاً قدرتها السريعة على التطور خلال فترة الوباء حيث نمت بشكلٍ متسارع جداً". وأضافت قائلةً: "من ناحيةٍ استراتيجيةٍ، فإن "الحكمة" قد تعاونت مع الطبي في الأردن ومصر ولبنان. ونفتخر بدعمنا لواحدة من أكبر المنصات الطبية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة المرضى في العالم العربي، كما نتطلع لنكون جزءًا من مستقبل هذه المنصة المميزة".

ومن جانبه، علّق جليل اللبادي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "الطبي": "نفتخر في "الطبي" بوجود مستثمر استراتيجي مثل "الحكمة"، الشركة الرائدة في مجال الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيثُ نتشارك المهمة نفسها لجعل الرعاية الصحية عالية الجودة متوفرة للجميع. ونتطلع كذلك للعمل مع فريق "الحكمة" والمساهمة في تطوير خبراتهم المتعلقة بالصحة الرقمية لتطوير منصتنا".

تُعدّ "الطبي" منصة صحية رقمية شاملة توفر استشارات الرعاية الصحية عن بُعد، وحلول برامج إدارة الحجوزات والبيانات للأطباء، وقسم الأطباء المختصين، إلى جانب خدمات توصيل الأدوية. تمكّنت الشركة من تحقيق مكانة رائدة في السوق بفضل كفاءة رأس المال وقوتها في مضمار المنافسة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي أول وأكبر منصة للتطبيب عن بُعد في العالم العربي، وأول من يتم اعتباره مزوداً رسمياً للخدمات الصحية عن بُعد في مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة. تُحدِث "الطبي" ثورة في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المحاور الثلاثة المهمة والمتمثلة في سهولة الوصول، والجودة، والتكلفة الميسورة.

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حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.

دانا الحسيني

مدير الاتصالات المؤسسية

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