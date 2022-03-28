تعزيز النمو والانتشار في المملكة العربية السعودية ومصر، والتوسع في الصيدلة الالكترونية والتحاليل و الأشعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات الرعاية الصحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الطبي، أكبر منصة رقمية متخصصة في مجال الصحة و قائمة على الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، عن استقطاب تمويل بقيمة 44 مليون دولار، في واحدة من أكبر جولات التمويل الفردية لشركة تعمل في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والطبية في المنطقة.

وتضم هذه الجولة التي تعدت بشكل كبير القيمة المستهدفة منها عددًا من المستثمرين الاستراتيجيين والماليين بقيادة "فاونديشن هولدنغز" وشركة "حكمة فينتشرز" بالإضافة لعدد من المستثمرين الحاليين مثل "غلوبال فينشرز" و "داش فينتشرز". ومنذ تأسيسها في عام 2011، نجحت "الطبي" بجذب تمويل يزيد على 50 مليون دولار، وتحتفظ بمجموعة متنوعة من المساهمين تشمل مستثمرين رفيعي المستوى من جولات سابقة أمثال "إينديفر كاتلست" و "ميدل إيست فينتشر بارتنرز" وشركة "الراشد" على سبيل المثال لا الحصر.

ومن المقرر أن ينضم جيسون كوثاري، و هو مستشار رئيسي في شركة "فاونديشن هولدنغز" وأحد قادة الأعمال المتمرسين، إلى مجلس إدارة "الطبي" ممثلا عن "فاونديشن".

وتشير التقارير إلى أن حجم سوق الصحة الرقمية العالمية قد تجاوز 142 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو بأكثر من 17% سنويًا حتى عام 2027. بينما يمكن أن يصل حجم سوق الرعاية الصحية والتطبيب عن بُعد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ويجدر بالذكر أن حوالي 400 مليون شخص في العالم العربي يفتقرون إلى الخدمات الصحية الأساسية، بما فيها إمكانية الحصول على المعلومات والنصائح الطبية، إذ إن أكثر من 70% من زيارات الأطباء غير ضرورية وتزيد العبء على النظام الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الأمراض المزمنة عبئًا متزايدًا على القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

تُعد "الطبي" أكبر مزود للخدمات الصحية الرقمية التفاعلية القائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، حيث تتمتع بنطاق انتشار واسع وحلول ابتكارية لا مثيل لهما. وتستضيف "الطبي" على موقعها أكثر من مليون صفحة للمحتوى الطبي العربي عبر الإنترنت وتقديم المعلومة الطبية الموثوقة لمن يحتاجها، وقد نشرت ستة أبحاث علمية خضعت لمراجعة الأقران في العام الماضي وحده. كما أجرت الشركة 4.5 مليون استشارة في مجال الرعاية الصحية عن بُعد حتى الآن، ولديها أكثر من 20 مليون زائر شهريًا لمنصتها، وتقدم خدماتها الصحية عن بعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في سبعة بلدان إقليمية - مع أكثر من 1500 طبيب معتمد نشط على المنصة. وتعتمد "الطبي" في عملياتها على محرك ذكاء اصطناعي، أنشأه فريق رائد من علماء البيانات والمهندسين والأطباء في الشركة، إذ يتميز هذا المحرك بقدرات فريدة تسهم في تقديم الحلول المتكاملة للمرضى.

وفي هذا السياق سيتم استثمار المبالغ التمويلية الجديدة لتوسيع نطاق خدمات المنصة لتشمل خدمات الصيدلة الالكترونية وجمع العينات للتحاليل و الأشعة، بحيث تصبح المنصة الأولى إقليميًا المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة من خلال توفير خدمات طبية عالية الجودة وبأسعار مناسبة وسهلة الوصول إليها وترتبط بالقيمة الحقيقية المقدمة لمتلفي الخدمة وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 و الرؤية المصرية لتطوير قطاع الرعاية الصحية والتحول الرقمي في كافة قطاعات الجمهورية الجديدة. وتعد الابتكارات في مجال الرعاية الصحية الرقمية أساسية لدعم رؤية المملكة 2030، وستعمل "الطبي" أيضًا على زيادة استثماراتها في التعلم الآلي لدعم جهود الأطباء في تقديم التشخيص المناسب والإحالات الطبية والوصفات الأكثر دقة.

وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال جليل اللبدي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "الطبي":"يسرنا إتمام هذه الجولة التمويلية المهمة، بدعم من كبار المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الذين يتمتعون بخبرة عريقة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا. ونحن ممتنون لمستثمرينا الجدد والحاليين وشركائنا وعائلة "الطبي" الرائعة لمنحنا الفرصة للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا ورسالتنا الطموحة. تؤدي "الطبي" دورًا هامًا في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الرقمية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى وضمان راحتهم، وخفض التكاليف التي تتكبدها شركات التأمين الصحي والحكومات، حتى مع توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات في جميع أنحاء المنطقة. ولطالما كان بناء منصة شاملة وتعزيز تواجدنا الجغرافي من الأولويات الاستراتيجية التي حرصنا على الالتزام بها منذ انطلاقتنا الأولى".

أما أبهيشيك شارما، الرئيس التنفيذي لشركة "فاونديشن هولدينغز"، فقد علّق قائلًا: "شهد قطاع الرعاية الصحية الرقمية نموًا غير مسبوق، ونحن على مشارف العصر الذهبي للرعاية الصحية وتكنولوجيا الرعاية الصحية إن لم نكن قد دخلنا فيه فعلًا. وقد حققت "الطبي" بالفعل مكانة رائدة في قطاع الرعاية الصحية الرقمية، وفي نفس الوقت أظهر قدرات اقتصادية هائلة. هدفنا هو دعم الشركة للوصول إلى موقع متميز بفضل جودة خدماتها ونموها المتسارع وعلامتها التجارية الموثوقة، وحتى تكون أول منصة متخصصة في الصحة الرقمية تُطرح للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي".

ومن جهتها، قالت لانا غانم، المدير العام لشركة "حكمة فينتشرز":"تعمل شركة الطبي على إعادة هندسة الرعاية الصحية، وتحويل التركيز من الرعاية الصحية التطبيبية إلى الرعاية الصحية الوقائية بحيث يحصل المرضى على صحة أفضل بتكلفة أقل. نحن نثق وندعم منصتها الرقمية الواسعة الانتشار إلى جانب جودة خدماتها الطبية الافتراضية لتوفير رعاية صحية متكاملة ومتخصصة. ولم يعد وجود منصة رقمية متكاملة نوعًا من الترف في مجال الرعاية الصحية، بل أصبح أداة أساسية لتقديم نموذج رعاية أكثر كفاءة".

وكانت شركة “عواد كابيتال المحدودة” قد انفردت بتقديم الخدمات الاستشارية الحصرية لشركة الطبي ومساعدتها في إتمام الصفقة.

ووفقًا لتقرير صادر عن شركة "ألبن كابيتال" حول قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه من المتوقع أن يصل الإنفاق الحالي على خدمات الرعاية الصحية في دول المجلس إلى 104.6 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2022. ومن المتوقع كذلك أن يتوسع قطاع الرعاية الصحية في المملكة بشكل خاص بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ حوالي 7% خلال الفترة 2019-2024. ولا بد من القول أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي للمنظومة الصحية والتعاون مع كافة جهات القطاع الصحي، الحكومي والخاص، من أجل تحسين النتائج الطبية السريرية والمالية على حد سواء.

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نبذة عن شركة الطبي

انطلق موقع "الطبي" في عام 2011، وهو أول وأكبر منصة صحية رقمية في المنطقة، حيث يستقبل الموقع أكثر من 20 مليون زائر شهريًا ويقدم ثلاثة ملايين استشارة سنويًا. وتبوأ الطبي مكانة فريدة من نوعها، وصار من المؤثرين بشكل كبير على سلسلة قيمة الرعاية الصحية في العالم العربي، مما يُسهم في توفير خدمات رعاية صحية نوعية بأقل الأسعار للأفراد والمؤسسات وشركات التأمين الصحي والقطاع العام. كما تتمثل مهمة شركة الطبي في توفير رعاية صحية ميسورة التكلفة وذات جودة عالية، تجعلها في متناول كل شخص في العالم العربي من المحيط إلى الخليج وملاذه الآمن لكل ما يتعلق بصحته، مع طموح واضح بأن تكون الشركة أول مزود خدمات صحية رقمية يتم طرحها للاكتتاب العام، بل ورائدة هذا النوع من الصناعات الرقمية مستقبلًا.

وتستضيف المنصة على موقعها أكثر من مليون صفحة للمحتوى الطبي العربي عبر الإنترنت وتقديم المعلومة الطبية الموثوقة لمن يحتاجها، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع دول العالم العربي. وقد حاز موقع الطبي على جائزة (World Summit Award) لأفضل محتوى صحي رقمي وعلى جائزة شواب لأفضل مؤسسة اجتماعية.

لمعرفة المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للشركة: https://altibbi.com