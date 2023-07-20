ارتفع مؤشر الربيع للوساطة بسوق العراق للأوراق المالية بنسبة 4.4٪ في شهر يونيو الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار أسهم المصرف الأهلي العراقي (+13.6٪)، مصرف المنصور (+12.1٪)، وشركة بغداد للمشروبات الغازية (+11.2٪)، وفندق المنصور (+10.7٪)، ومصرف بغداد (+3.3٪)، إذ ارتفع سعر 8 من أصل 10 أسهم شركات حسب مؤشر الربيع للوساطة بسوق الأوراق المالية خلال شهر يونيو الماضي.

وانخفض إجمالي حجم تداول سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 3٪ في يونيو مقارنة بشهر مايو الذي سبقه، إلى .624 مليون دولار أمريكي، بسبب انخفاض المعاملات المتبادلة التي حدثت خلال الشهر، وعلى الرغم من أن عدد جلسات التداول في شهر يونيو كان أقل من شهر مايو بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك، إلا أن حجم التداول الشهري باستثناء الصفقات التقاطعية أظهر ارتفاعاً بنسبة 78.3٪، مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 20.6 مليون دولار أمريكي في يونيو.

وسجل القطاع المصرفي أعلى حصة في حجم التداول بنسبة 46.5٪ في يونيو، تلاه قطاع الصناعة (28.7٪) وقطاع الاتصالات (12.8٪) وقطاع الفنادق والسياحة (4.1٪) وقطاع الخدمات (3.4٪).

وقررت أربع شركات توزيع الأرباح خلال شهر يونيو، هي: مصرف الائتمان العراقي بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 31.6٪ (أعلى عائد توزيعات الأرباح أعلنته الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية في السنوات الأخيرة)، وآسياسيل بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 12.3٪، وشركة عراقي للسجاد المعنقد بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 4.4٪، وفندق بغداد بعائد توزيعات أرباح بنسبة 4.3٪.

ونمت أسعار أسهم 33 شركة في يونيو، 21 منها ارتفعت بأكثر من 5.0٪، بينما ارتفعت 18 شركة بأكثر من 10.0٪. وشهد مصرف الائتمان العراقي أكبر زيادة في أسعار الأسهم بنسبة +42.3٪ خلال الشهر، تلاه مصرف بابل بنسبة 33.3٪ زيادة شهرية.

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