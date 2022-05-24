انطلاقا من جهودها نحو تلبية احتياجات العملاء ومواكبة تطلعاتهم، وسعت شركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة" نطاق فروعها ومنافذها التي تقدم الخدمات البريدية واللوجيسيتة لبريد عُمان واسياد اكسبرس، حيث يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين الجهتين لتوفير منصة موحدة تقدم للعملاء الخدمات البريدية واللوجيسيتة عبر عدد من فروع خدمة في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى باقة الخدمات التي تقدمها خدمة.

ويمكن الآن للعملاء الاستفادة من عدد من خدمات بريد عمان واسياد اكسبرس خارج ساعات عملهم الرسمية وذلك من خلال مجموعة كبيرة من فروع خدمة المنتشرة حول السلطنة، حيث تشمل الخدمات الاشتراك في خدمة صناديق البريد، ودفع رسوم الاشتراك في صناديق البريد وأيضا تجديد الاشتراك وإرسال الطرود محليا ودوليا.

وتتوفر هذه الخدمات عبر 44 فرعا لخدمة منتشرا حول محافظات السلطنة وتشمل الفروع مسقط سيتي سنتر، ومسقط جراند مول، ونيستو هايبرماركت المعبيلة، ومجمع ليوان السفينة بالغبرة، ومركز النورس التجاري بالخوير، وسفير مول صحار، والجبل الأخضر، والأشخرة، والخابورة، ووادي المعاول، وأدم، والقابل، والبريمي، وصلالة وغيرها الكثير، ولمعرفة المزيد حول الفروع والخدمات يمكن للعملاء التواصل مع مركز اتصالات خدمة عبر 24727272.

وحول ذلك، قال سعيد بن أحمد صفرار، الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل "خدمة": "تبذل خدمة جهودها دؤوبة في تحليل متطلبات العملاء ودراسة مستجدات الأسواق لتقديم أجود الخدمات للمستفيدين، ولذلك وسعت الشركة شبكة فروعها التي تقدم خدمات بريد عمان واسياد اكسبرس من ثمانية أفرع إلى 44 فرعا، كما ستزيد شركة خلال الفترة القادمة عدد الفروع التي تقدم الخدمة بهدف تعزيز مكانتها الرائدة في المجال كمنصة متكاملة تقدم مجموعة من الحلول الذكية والسهلة والآمنة."

وخلال زيارة فروع خدمة، يمكن للعملاء أيضا في ذات الوقت الاستفادة من الحلول المتكاملة التي تقدمها خدمة كدفع ومتابعة فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، وتسديد مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالاضافة إلى شحن رصيد الهاتف والكهرباء مسبقة الدفع، وإعادة تعبئة الاشتراكات الترفيهية والرقمية، وغيرها من الخدمات النوعية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة عُمان للاستثمارات والتمويل هي الشركة الرائدة في السلطنة في مجال الفوترة والتحصيل منذ أربعة عقود، وتوفر نقطة مركزية للعملاء لدفع جميع فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات والكثير من الخدمات من خلال شبكة فروعها التي تغطي مختلف محافظات وولايات السلطنة والبالغ عددها 68 فرعا، علاوة على أجهزة الدفع الآلي المنتشرة حول السلطنة، وكذلك منصاتها الإلكترونية كتطبيق خدمة والموقع الإلكتروني.

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