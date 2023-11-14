ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% إلى 21.6 مليون د.ك

توسّع العمليات مستمر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي

الكويت: أعلنت اليوم شركة "جي تي سي" المختصة في إدارة الموانئ والعقود اللوجستية والمستودعات وتأجير المعدات والمولدات في دول مجلس التعاون الخليجي، عن أرباحٍ صافية بلغت 4.4 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مرتفعةً بنسبة 36% عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وجاءت هذه الأرباح مدعمة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% إلى 21.6 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر من العام، كما ارتفعت ربحية السهم من 21.78 فلس للسهم إلى 29.53 فلس.

وبلغت الأرباح الصافية لفترة الربع الثالث لهذا العام 1.5 مليون دينار كويتي ، مرتفعةً بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 7.3 مليون دينار كويتي، مرتفعةً بنسبة 9% عن الربع الثالث من العام السابق. وبلغت ربحية السهم 10.21 فلس، مرتفعة من 6.70 فلس.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "جي تي سي"، الشيخ علي فواز الصباح: "حققت الشركة أداءً جيداً خلال الربع الثالث حيث واصلت توسيع عملياتها في الأسواق التي تتواجد فيها، وكذلك ضمن خطوط أعمالها الأساسية من خلال الاستثمار في أصول وموارد جديدة، وهو ما مكّنها من انتهاز فرصاً واعدة والاستحواذ على عملاء جدد، حيث زادت الشركة إمكانياتها في تلبية احتياجات مشاريع كبرى يتم طرحها في كل من الكويت والسعودية وقطر، بالإضافة إلى خدمة قاعدة عملاء أوسع، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التنوّع في مصادر الدخل. ومع هذا التوسّع، حرصت الشركة على إدارة التكاليف بما يعزز استخدام الموارد لضمان النمو الذي تطمح له الشركة على المدى الطويل."

وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الثالث 69.1 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنسبة 14% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 4% إلى 49.1 مليون دينار كويتي.

تواصل شركة "جي تي سي" التركيز على توسيع عملياتها في أسواقها الحالية، وتحديداً في السعودية وقطر حيث يتم طرح فرص جديدة. ومن غير المتوقع أن يكون للأحداث الجيوسياسية الأخيرة تأثير مباشر على العمليات.

شركة "جي تي سي" تابعة لمجموعة شركة مشاريع الكويت (القابضة)، وهي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل شركاتها التابعة في عدة قطاعات تشمل قطاعات الخدمات المالية، الطاقة، القطاع الغذائي، الإعلام، العقارات، الصناعة والتعليم. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

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